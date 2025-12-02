F1
Isack Hadjar sera le coéquipier de Max Verstappen en 2026 !
On s’en doutait, c’est désormais officiel : le Franco-algérien Isack Hadjar s’installera aux côtés du quadruple champion du monde l’année prochaine. On revient sur cette annonce.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Alors qu’une fin de saison haletante se profile à quelques jours du Grand Prix d’Abou Dabi, les baquets continuent d’être distribués pour la saison 2026. Convaincus au fil des courses, Helmut Marko et Laurent Mekies ont tranché : Isack Hadjar quitte Visa Cash App Racing Bulls pour la maison mère.
L’ascension fulgurante d’Isack Hadjar continue. Après être passé juste à côté du triomphe en F2 en 2024, le pilote, qui vient d’avoir 21 ans, rejoint Max Verstappen chez Oracle Red Bull Racing.
01
Le nouveau duo Oracle Red Bull Racing
Après avoir longuement remercié Yuki Tsunoda, qui devrait désormais être pilote de réserve, Laurent Mekies est revenu sur la progression du rookie dans la catégorie reine : “Quant à Isack, pour sa première saison de F1, il a fait preuve d’une grande maturité et a appris très rapidement. Et surtout, il a démontré la vitesse brute qui est la qualité numéro un requise dans ce sport. Nous sommes convaincus qu’Isack peut s’épanouir aux côtés de Max et produire des choses magiques en piste ! 2026 sera un immense défi pour l’équipe et pour Red Bull Ford Powertrains, c’est une période enthousiasmante et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble.”
De son côté, celui qui avait débuté sa carrière en F1 par un DNF en Australie lors du tour de formation (même si l’ultra expérimenté Fernando Alonso était sorti de piste au même endroit) a rapidement remis les pendules à l’heure. Régulièrement dans les points (deux fois 6e, une fois 7e, 51 points au total), il est même monté sur le podium aux Pays-Bas (sur le circuit de Zandvoort). Suite à cette annonce, il a déclaré : “Je suis tellement reconnaissant envers Oracle Red Bull Racing de me donner l’opportunité et la confiance de courir au plus haut niveau de la Formule 1. Après tout le travail que j’ai fourni depuis que j’ai rejoint le Junior Team, c’est une magnifique récompense. J’ai connu beaucoup de hauts et de bas tout au long de ma carrière, et ils ont continué à croire en moi et à me pousser. Cette année avec Visa Cash App Racing Bulls a été absolument incroyable, j’ai énormément appris et obtenu mon premier podium. Je pense être bien meilleur, comme pilote mais aussi en tant que personne, et ce grâce au soutien de l’équipe et à la préparation. Je me sens prêt pour rejoindre Red Bull, et je suis fier que l'équipe ressente la même chose. Je suis impatient de pouvoir travailler avec le meilleur et de pouvoir apprendre de Max.”
15e pilote de l’écurie après Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, Isack Hadjar est attendu de pied ferme. Réussira-t-il, comme le Mexicain avant lui, à aider le Hollandais et l’écurie au championnat du monde des constructeurs ?
02
Arvid Lindblad et Liam Lawson chez Visa Cash App
Dans l’écurie sœur, Liam Lawson sera toujours là l’année prochaine, il sera par contre accompagné d’un nouveau venu, le jeune Arvid Lindblad. Le Britannique, sixième en F2 à seulement 18 ans, est lui aussi vu comme un talent à surveiller.
Une raison de plus d’être impatient pour la saison 2026 et ses nombreuses modifications côté réglementation.