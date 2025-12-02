Isack Hadjar sera le coéquipier de Max Verstappen en 2026 !

De son côté, celui qui avait débuté sa carrière en

par un DNF en Australie lors du tour de formation (même si l’ultra expérimenté Fernando Alonso était sorti de piste au même endroit) a rapidement remis les pendules à l’heure. Régulièrement dans les points (deux fois 6e, une fois 7e, 51 points au total), il est même monté sur le podium aux Pays-Bas (sur

). Suite à cette annonce, il a déclaré : “Je suis tellement reconnaissant envers Oracle Red Bull Racing de me donner l’opportunité et la confiance de courir au plus haut niveau de la Formule 1. Après tout le travail que j’ai fourni depuis que j’ai rejoint le Junior Team, c’est une magnifique récompense. J’ai connu beaucoup de hauts et de bas tout au long de ma carrière, et ils ont continué à croire en moi et à me pousser. Cette année avec Visa Cash App Racing Bulls a été absolument incroyable, j’ai énormément appris et obtenu mon premier podium. Je pense être bien meilleur, comme pilote mais aussi en tant que personne, et ce grâce au soutien de l’équipe et à la préparation. Je me sens prêt pour rejoindre Red Bull, et je suis fier que l'équipe ressente la même chose. Je suis impatient de pouvoir travailler avec le meilleur et de pouvoir apprendre de Max.”