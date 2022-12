Island X, un mélange étonnant de feu et de glace

Non seulement Ben est un documentariste et un cinéaste incroyable, mais il est aussi une inspiration. Il est ce que nous devrions tous aspirer à être. Il est gentil, humble, honnête et courageux. Ben a fait beaucoup pour moi, tant dans notre amitié que dans ma carrière. Je lui serai toujours redevable de m'avoir fait vivre l'expérience d'Island X. C'est un endroit qui a une signification particulière pour moi. C'est un endroit qui a une grande partie de mon âme et je dois tout cela à Ben.

Lors du deuxième voyage sur l'île, nous étions coincés à Anchorage. On ne pouvait pas en sortir. Les vols étaient annulés et le seul vol que nous avons pu prendre a fait demi-tour à cause de la glace qui s'accumulait sur le pare-brise de l'avion. Nous étions tous en train de paniquer. Et, à vrai dire, je n'étais pas dans une bonne position. J'étais tellement stressé et anxieux. Ce voyage était à deux doigts de ne jamais avoir lieu. Mais Ben est exactement la personne que vous voulez dans ce genre de scénario. Ben était calme comme et cette attitude cool a déteint sur moi aussi. Et vous savez quoi ? On a fait en sorte que ça marche. Mais sans Ben et son attitude toujours positive, je ne pense pas qu'on aurait réussi. C'est grâce à Ben. Et ça le sera toujours.