Comment jouer Iso, le nouvel agent de Valorant ?

(et notamment un France - Pérou) ont lieu aujourd’hui à Istanbul. Si vous voulez vous préparer pour l’édition 2024 et tout défoncer avec Iso, on a un petit guide pour vous :

Avec un personnage comme Iso, votre but est de prendre des trades et de roam (vous déplacer sur la map) de manière assez agressive. Pour prendre l’ennemi à défaut, vous pouvez utiliser Contingence (E). Les murs que vous envoyez bloquent les balles et avancent assez rapidement, grâce à cela, vous pouvez créer de nouvelles lignes de tir pour surprendre les ennemis, vous repositionner ou défendre vos coéquipiers. Si vous êtes en fin de round et souhaitez par exemple protéger un membre de votre équipe qui désamorce la spike, cette compétence peut s’avérer très utile. Elle peut également être un bon moyen de ralentir l’avancée des ennemis sur un point ou d’aider vos alliés à push, d’autant qu’elle passe au travers des murs. De plus, vous pouvez l’utiliser avec Sape (A) pour rendre vos adversaires vulnérables (ils prennent des dégâts doubles) et avoir ainsi l’ascendant sur toutes les trades que vous souhaitez engager. Car oui, votre A passe au travers de vos murs (et des murs de la carte). Détail important : n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur votre minimap, le trajet de vos projectile s’y affiche, cela vous aidera pour bien apprendre à maîtriser vos sorts (et aider vos alliés, même si vous êtes relativement loin).