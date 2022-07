Amine “Itachi” Benayachi : Portrait du capitaine de l’équipe Rocket League

Au Major de Londres sur Rocket League la semaine du 27 juin, l’ambiance est électrique. Dans le public, on retrouve un groupe de fans de la Karmine Corp , identifiés par leur drapeau français. Et quand son équipe favorite arrive sur scène, la foule fait vibrer la scène. Itachi , Noly et AztraL entrent dans le tournoi comme outsiders ; ils en partiront comme sérieux candidats aux meilleurs trophées de Rocket League. Pour Itachi, ce tournoi marque la plus grande consécration de sa carrière, un aboutissement pour son parcours atypique : il joue pour la première fois sur la scène internationale et devant un public.

Un monstre du ladder à 13 ans

Itachi est loin d’être nouveau sur la scène de Rocket League. Déjà à ses 13 ans, il grimpe sur le ladder du jeu et s'illustre dans de nombreuses compétitions. Un an plus tard, il parvient même à se qualifier à la ligue européenne (RLCS). Mais personne ne l’y verra faire ses armes : sa qualification est annulée à la fois à cause de son jeune âge et de sa nationalité marocaine. Une véritable occasion manquée pour la jeune pépite ; mais cela n'entame pas sa détermination pour autant. Ce sera pour plus tard.

Passionné par le jeu, Itachi se connecte les soirs après les cours et continue ses exploits sur le ladder du jeu. D’abord séduit par le côté fun et inspiré du foot de Rocket League, c’est la compétition qui le fait rester. Et quand il finit par se lasser d’enchaîner des parties classées, il retourne en compétition à travers des tournois communautaires, en-dehors du circuit officiel de Rocket League, notamment pendant ses vacances d’été.

Le joueur est une véritable graine de champion : sa détermination ne flanche pas au fil du temps. Et après des années de persévérance, il finit par retrouver une opportunité de briller sur la scène internationale en intégrant les RLCS Europe en 2020. Mais cela a un prix pour le marocain.

Tout quitter pour la compétition

Cette année-là, Psyonix présente un nouveau format compétitif pour donner un nouveau souffle à Rocket League. Il n’y a plus qu’un tournoi mondial par an, au terme de trois Splits qui culminent par un Major pour chaque région. Itachi est plus motivé que jamais. Son bac approche ; il pense à son avenir, qu’il n’imagine pas sans Rocket League. Seul problème : il vit au Maroc, ce qui l’empêche de prétendre à rejoindre la ligue européenne, alors qu’il affronte les joueurs participants sur le même serveur. Son père prend la mesure de sa passion pour le jeu et décide alors de le soutenir à 100%. “Lui, d’un coup, rentre dans ma chambre et me dit : tu veux déménager ?” se souvient Itachi au micro de LifeIsCool . “J’étais choqué. Je devais quitter mon lycée, où j’avais tous mes potes. Tout, en plus, pour aller en Espagne, où je parle très peu espagnol.”

Mais sa passion pour le jeu et sa compétition l’emporte : il accepte et sa famille l’envoie à l’étranger pour lui permettre de rejoindre la ligue européenne —alors qu’il n’a pas encore trouvé d’équipe. C’est alors qu’il rejoint le FC Barcelone, en plein déménagement, juste avant de passer son bac. Ses débuts dans la ligue sont laborieux ; il termine la première semaine en bas de tableau, puis stagne en milieu de tableau avec l’équipe. Mais Itachi a enfin intégré la cour des grands.

En fin de saison, son équipe parvient à entrer dans le carré final de plusieurs compétitions, mais il rate sa première qualification en Major de peu et ne remporte pas de titre. Des résultats qui restent impressionnants compte tenu de tous les changements qu’il a subi sur le plan personnel. “C’était une année extrêmement dure mentalement pour moi”, admet Itachi. “Le rythme, le lycée en même temps que Rocket League, vivre seul pour la première fois à 17 ans…” Ce dernier doit tout apprendre en même temps. Mais ce n’est pas pour autant qu’il baisse les bras.

Devenir champion du monde

En 2021, il se remet à fond dans la compétition, en espérant soulever son premier trophée. Il commence la saison avec Giants, l’équipe qu’il a rejoint l’été précédent. Mais en avril, au moment du premier Split de la saison, coup de tonnerre : l’équipe se dissout. C’est le début de longues recherches pour Itachi. Difficile pour lui de retrouver une équipe à haut niveau en pleine saison. Il ne parvient pas à en retrouver une en ligue européenne et se rabat sur les tournois communautaires avec diverses formations. On ne verra pas le marocain dans le Split d’été de la ligue européenne.

Mais il reçoit alors une offre qui change le cours de sa carrière : celle de la Karmine Corp. Pour lui, c’est une évidence. “C’est la meilleure organisation en France, je pense, donc ça s’est fait direct”, explique-t-il. Itachi ne laissera pas sa chance passer : il change de vie une nouvelle fois, pour déménager à Paris et se rapprocher de son club. Et dans cette équipe, son ambition est claire : “être champion du monde. Ce serait le moment de ma vie où je serais le plus heureux.”

Et en attendant de se frotter aux meilleurs joueurs dans un tournoi mondial, il poursuit son ascension avec sa première apparition en tournoi Major à Londres fin juin. Malgré son manque d’expérience sur scène, Itachi parvient à marquer le plus de buts et à obtenir le meilleur score de l’équipe dans plusieurs rounds.

Arrivée comme outsider, la Karmine crée la surprise et écrase son adversaire Furia pour ouvrir les hostilités. Un commentateur résume leur match comme “absolutely dominant”. La Karmine poursuit sa lancée contre G2 Esports, top 1 d’Amérique du Nord ; après avoir perdu les 2 premières maps, elle remonte contre toute attente et l’emporte à un point-près, en overtime. Dans ces matchs, Itachi prouve que lui et ses coéquipiers ont la force mentale pour remonter même en étant au pied du mur. Une qualité qui les aidera à aller jusqu’en demi-finale, perdue aussi à un un but-près contre Version1. Elle termine le tournoi à la quatrième place et, malgré l’absence de trophée, sort du tournoi comme l’une des quelques équipes ayant le plus marqué la compétition. On ne peut qu’espérer que cette ascension se poursuive au fil des saisons pour Itachi.

