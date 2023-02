Mais où courir en Corse ?

Le 7 mai 2023, vous tenterez peut-être, comme des milliers d’autres personnes à travers le monde, d’échapper à la fameuse Catcher Car lors de la course Wings for Life World Run . Et pour être sûr(e) de ne pas vous faire rattraper, rien de tel que de s’entraîner. Direction l’Île de Beauté pour connaître les meilleurs spots où le faire.

01 Tour de la Revellata

Tour de la Revellata © Strava

Distance : 6,9 km

Dénivelé : 161 mètres

Localisation : Calvi (Haute-Corse)

Près de la charmante ville de Calvi, capitale de la Balagne, se trouve la Revellata, une pointe d’environ 7 kilomètres de long pour 3 de large. Avec son phare du XIXème siècle, cette petite péninsule est un véritable concentré de tout ce que la Corse a à de plus beau à offrir : des petites criques avec l’eau turquoise (mention spéciale à l’anse de l’Oscelluccia), des plages de sable et du dénivelé (près de 150 mètres sur un tronçon de la façade ouest). Bref, un spot parfait pour perfectionner son endurance, muscler ses mollets… et se baigner. Mais pour ça, il faudra le mériter !

02 Passerelle Russulinu

Passerelle Russulinu © Strava

Distance : 6 km

Dénivelé : 387 mètres

Localisation : Corte (Haute-Corse)

Corte, c’est un peu l’âme de la Corse. Avec ses petites rues étroites, sa citadelle perchée et sa vue imprenable sur les montagnes alentour, celle qui fut un temps la capitale de l’île est aujourd’hui réputée pour sa situation propice à la randonnée… Et à la course à pied ! Ça tombe bien, le tracé qu’on vous propose ici mélange la beauté d’une randonnée en pleine forêt avec la difficulté d’une course. Votre point de départ se situe au fond des magnifiques Gorges du Tavignano et plus précisément au niveau de la passerelle qui enjambe le cours d’eau éponyme. L’itinéraire vous fait descendre pendant 6 kilomètres le ruisseau (et ses magnifiques piscines naturelles auxquelles il faudra tant bien que mal résister) jusqu’aux faubourgs de Corte. Prévoyez donc une serviette… Pour la transpiration, évidemment.

03 Montée du col de Bocca Santa di Maria

Montée du col de Bocca Santa di Maria © Strava

Distance : 4,2 km

Dénivelé : 720 mètres

Localisation : Bastia (Haute-Corse)

Au centre du Cap corse se trouve le Monte Stello, le plus haut sommet de cette région toute longueur de l’île de beauté. L’itinéraire que nous vous proposons ici vous permettra de l’admirer dans toute sa splendeur. Mais pour cela, vous devrez d’abord faire travailler vos fessiers afin de venir à bout d’une montée de 4 kilomètres et d’un dénivelé de 720 mètres. Si les chiffres peuvent paraître assez impressionnants, le jeu en vaut clairement la chandelle. La vue est juste à couper le souffle : tournez la tête à gauche, vous apercevrez le Monte Stello, tournez-la à droite et vous pourrez admirer le bleu intense de la Méditerranée. Pas mal, non ?

04 Tour d'Agnello - Tollare

Tour d'Agnello - Tollare © Strava

Distance : 4,3 km

Dénivelé : 38 mètres

Localisation : Tollare (Haute-Corse)

Pour les Corses, la Tour d’Agnello, c’est un peu le bout du monde. Cette tour génoise du XVIème siècle, construite pour défendre les côtes des attaques de pirates, se situe à quelques centaines de mètres du point le plus au Nord de l’île. La ruine sera d’ailleurs votre point de départ d’un tracé qui vous fera longer la côte par le fameux sentier des Douaniers jusqu’à la commune de Tollare. Au programme, la mer Méditerranée à perte de vue et des plages de sable fin. Franchement, en termes de monotonie, il y a (vraiment) pire.

05 Trail des falaises

Trail des falaises © Strava

Distance : 13,55 km

Dénivelé : 100 mètres

Localisation : Bonifacio (Corse du Sud)

Pour cet itinéraire, direction le point le plus au sud de l’île : Bonifacio. Avec ses falaises qui tombent à pic dans la mer, c’est l’un des endroits les plus emblématiques de la Corse… Et donc le lieu parfait pour un petit trail bien dépaysant. Ce tracé est une belle petite boucle de presque 14 kilomètres qui vous fait débuter et finir dans le centre-ville de cette cité unique en son genre. Entre les deux, un joli petit sentier côtier longeant les falaises typiques de la région. Un conseil, ne vous approchez pas trop près du bord…

06 Chemin de la Punta

Chemin de la Punta © Strava

Distance : 6,17 km

Dénivelé : 377 mètres

Localisation : Ajaccio (Corse du Sud)

Mêler sport et Histoire de Corse, ça vous dit ? C’est justement l’objet de cet avant-dernier itinéraire Strava. L’objectif de ce tracé est de monter, depuis le bourg d’Atala, jusqu’au château de la Punta, érigé par la famille Pozzo di Borgo à la fin du XIXème siècle. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal : la famille Pozzo di Borgo est l’une des plus illustres de l’île et a donné naissance à quelques personnages plus ou moins célèbres. Parmi eux, on compte Philippe, dont l’histoire a inspiré le film “Intouchables” avec Omar Sy et François Cluzet. Bref, restez quand même focus car la montée vers cette étrange bâtisse est longue et sinueuse…

07 Montée de Bonifatu

Montée de Bonifatu © Strava

Distance : 3,4 km

Dénivelé : 527 mètres

Localisation : Calenzana (Haute-Corse)

Bonifatu (à ne pas confondre avec Bonifacio), c’est une forêt située en plein cœur de la région naturelle de la Balagne. Votre trajet, d’une longueur de 3,4 kilomètres, vous fait enjamber le Melaghia, un petit ruisseau encaissé qui coule au milieu de la forêt, puis monter à flanc de montagne. Préparez-vous, ça monte dur… Mais cela vaut le coup ! Et puis, en redescendant, vous aurez tout le loisir de vous rafraîchir dans l’une des nombreuses piscines naturelles du coin…

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !