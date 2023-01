Mais où courir en Provence-Alpes-Côte-d’Azur ?

Pour se préparer à la course Wings For Life World Run , dont le départ sera donné le 7 mai 2023 prochain, peu d’endroits arrivent à la cheville de la région PACA. Entre mer et montagne, on peut largement affirmer qu'il y a de quoi faire. Voici donc une petite sélection des meilleurs itinéraires Strava à tester pour mettre la misère à la catcher car.

01 Le long de la Promenade des Anglais

Le long de la Promenade © Strava

Distance : 2,3 km

Dénivelé : 19 m

Localisation : Nice (Alpes-Maritimes)

On commence par un itinéraire iconique de la Côte-d’Azur : la Promenade des Anglais. Longue de 7 km, elle s’étend tout le long de la baie des Anges et longe une myriade d’hôtels tous plus prestigieux les uns que les autres. C’est d’ailleurs au niveau du Negresco que vous commencerez votre petite ligne droite de qui se terminera 2,3 km plus loin, au niveau du Radisson Blu. Si vous voulez profiter au maximum du cadre magnifique de la promenade et de la baie, n’hésitez pas à vous lever tôt. Vous pourrez alors avoir la bitume pour vous tout seul et vous offrir, en prime, un petit lever de soleil fort sympathique.

02 Du Vélodrome au sommet de la Gineste

Du Vélodrome au sommet de la Gineste © Strava

Distance : 9,5 km

Dénivelé : 314 m

Localisation : Marseille 8ème (Bouches-du-Rhône)

Marseille, avec sa situation parfaite entre terre et mer, est un endroit de rêve pour les coureurs. En un clin d'œil, vous pouvez passer de la ville à la montagne. C’est exactement le principe de l’itinéraire que nous vous conseillons ici. Il vous fait débuter au pied du stade Vélodrome (évidemment) et vous demandera quelques efforts pour grimper jusqu’au col de la Gineste situé 9,5 km plus haut. Si vous parvenez à surmonter les lacets et le dénivelé de 314 mètres, vous aurez alors probablement les mollets en feu, mais aussi une superbe vue sur toute la ville. Droit au but(te).

03 Tour de la presqu’île de Giens

Tour de la presqu’île de Giens © Strava

Distance : 4,1 km

Dénivelé : 106 m

Localisation : Hyères (Var)

Il fut un temps où la Presqu’île de Giens était une île tout court. Grâce à la magie de la géologie, un petit cordon de terre s’est formé, permettant à de nombreux coureurs (et touristes), de s’y rendre sans passer par la case bâteau. Bref, l’itinéraire qu’on vous propose là est tout simplement un tour complet de la presqu’île. Au programme, des petits sentiers qui longent les 20 (!!) plages de la zone, des passages dans la forêt et des tronçons plus urbains (surtout au niveau de la route de la Madrague). Vous l’aurez compris, Giens condense en un peu moins de 5 km toute une panoplie de paysages variés qui sauront vous faire transpirer.

04 Traversée de la Sainte Victoire

Traversée de la Sainte Victoire © Strava

Distance : 13 km

Dénivelé : 673 m

Localisation : Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

La Montagne Sainte-Victoire, c’est la formation rocheuse qui surplombe la superbe ville d’Aix-en-Provence… Et c’est aussi une zone parfaite pour la course à pied. Ici, nous vous proposons un itinéraire qui vous fait traverser la montagne d’Est en Ouest sur la crête occidentale. Inutile de vous préciser que la vue, sur la totalité du trajet, est superbe de bout en bout. Mais ne criez pas victoire (vous l’avez ?) trop vite. Le dénivelé de 673 mètres est un vrai challenge. En ce qui concerne la fin, elle est tout aussi grandiose que le reste. Pourquoi ? Vous terminez votre course à l’entrée du barrage de Bimont, qui vous offre une vue imprenable sur le lac du même nom. Pas mal.

05 La Gacholle Ecluse

La Gacholle Ecluse © Strava

Distance : 10,9 km

Dénivelé : 7 m

Localisation : Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)

Si vous cherchez du dénivelé, ne vous arrêtez pas en Camargue. La région est plutôt réputée pour ses grandes étendues plates (et ses cowboys, mais cela n’a rien à voir). Mais il n’y a pas que les côtes dans la vie, et un petit tracé tout en longueur saura tout autant vous challenger ! Vous commencez votre itinéraire au milieu… de nulle part. Non, on rigole, vous débutez au pied du petit phare de la Gacholle, situé près de l’étang du Tampan. La suite ? Une ligne (presque) droite au milieu des plaines marécageuses typiques de la région jusqu’à Saintes-Maries-de-la-Mer. Simple et efficace.

06 Montée du Mont Colombis

Montée du Mont Colombis © Strava

Distance : 5,2 km

Dénivelé : 942 m

Localisation : Espinasses (Hautes-Alpes)

Au cœur des Alpes du Sud, se cache le lac de Serre-Ponçon, une étendue d’eau créée de toutes pièces lors de la construction du barrage de la Durance en 1959. Mais assez parlé d’Histoire, venons-en à la course ! Cet itinéraire vous fait partir au pied du mont Colombis, une montagne qui surplombe le lac et ses alentours. Attention, vous êtes prévenu, ça monte sec (942 mètres de dénivelé) ! Mais le jeu en vaut clairement la chandelle car, en plus de vous sculpter un superbe fessier, vous allez pouvoir vous délecter d’un panorama assez dingue sur le lac, mais aussi toute la vallée de la Durance.

