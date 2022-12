Mais où courir en Bretagne ?

Pour se préparer à la nouvelle édition Wings for Life World Run , qui aura lieu le 7 mai 2023, il n’y a pas vraiment de meilleur endroit que la Bretagne . Eh oui, la région regorge d’itinéraires tous plus fous les uns que les autres. Voici, selon nous, les deux meilleurs par département. Comme ça, pas de jaloux.

01 Le long de la Vilaine

Le long de la Vilaine © Strava

Distance : 9 km

Dénivelé : 6.4 m

Localisation : Bruz (Ille-et-Vilaine)

Quand on pense à la Bretagne, on ne pense pas tout de suite à l’Ille-et-Vilaine, pourtant, il y a beaucoup de choses à voir ! Saint-Malo, évidemment, Rennes, le Mont Saint-Mich… Ah, on nous indique que c’est en Normandie.

Bref, pour ce premier itinéraire, nous vous proposons un petit tour le long de la Vilaine, un cours d’eau tranquille qui coule paisiblement au cœur du département. Le tracé, long de 9 km, a la particularité de vous offrir un vaste éventail de paysages. Du côté du Boël, votre point de départ, vous courrez au pied d’impressionnantes falaises de schiste rouge puis enchaînez avec des bords de rivières verts et bucoliques avant de terminer par le canal de Cicé. Tout un programme.

02 Ruisseau de Rohuel

Ruisseau de Rohuel © Strava

Distance : 1.6 km

Dénivelé : 16 m

Localisation : Painvoisin (Ille-et-Vilaine)

Pour ce deuxième tracé, nous restons dans la région Rennaise, direction le petit hameau de Painvoisin. Le secteur se situe près d’une ancienne carrière de schiste rouge (encore lui !). Au programme, un itinéraire très court et plat le long du ruisseau du Rohuel, mais incroyablement dépaysant. La raison ? Par moment, les falaises rouges vous donneront l’impression de vous trouver en plein milieu du Far-West (ou plutôt, du Phare-Ouest). Bon, il manque juste les cowboys.

03 Tour de l'île de Bréhat

Tour de l'île de Bréhat © Strava

Distance : 10.5 km

Dénivelé : 31.6 m

Localisation : Bréhat (Côtes d’Armor)

Dans le genre lieu de villégiature pour les vacances, on ne fait pas vraiment mieux que Bréhat, petit archipel au Nord de la pointe de l’Arcouest. Mix parfait entre petits villages de charme et côte sauvage, l’île de Bréhat est aussi un super spot pour le running. La preuve, nous vous avons sélectionné un petit itinéraire de 10 kilomètres qui vous fera faire un tour (presque) complet de l’île, histoire qu’elle n’ait plus aucun secret pour vous.

04 Côte de Granit Rose

Côte de Granit Rose © Strava

Distance : 20 km

Dénivelé : 62 m

Localisation : Perros-Guirec (Côtes d’Armor)

ll y a pire pour courir que la fameuse côte de granit rose. Surnommée comme ça d’après les rochers tirant vers le rose qui la jalonnent, la côte est un must-see en Bretagne nord… Et un endroit parfait pour allier running et grand air. Sur ce tracé que nous vous proposons, vous démarrez de Perros-Guirec pour rallier la petite commune de Trébeurden, plus à l’ouest. Entre les deux, à vous les sentiers sinueux, les vues à couper le souffle et les mollets en feu (mais c’est pour la bonne cause).

05 Cap de la chèvre

Cap de la chèvre © Strava

Distance : 8.9 km

Dénivelé : 99 m

Localisation : Crozon (Finistère)

Si le cap de la Chèvre porte ce nom, ce n’est pas pour rien. Regardez une carte pour vous en rendre compte : cette partie de la Bretagne occidentale ressemble bel et bien à un animal de la famille des bovidés. De ce fait, le segment que nous avons choisi pour vous, long de presque 9 kilomètres et longeant par l’ouest le littoral, se situe probablement dans… Le Bouc ? Eh oui… Ce qui ne l’empêche pas d’être un itinéraire particulièrement beau et dépaysant.

06 Bois d’Amour

Bois d’Amour © Strava

Distance : 2 km

Dénivelé : 41 m

Localisation : Pont-Aven (Finistère)

Pour ce deuxième tracé dans le Finistère, direction le Sud du département et Pont-Aven. Cette petite commune pittoresque située dans les terres se situe près du bien nommé “Bois d’Amour”. C’est dans ce dernier que vous effectuerez une boucle d’environ 2 kilomètres au départ du parking situé près de la départementale. Au travers de l’épaisse forêt, vous aurez l’occasion d’observer la faune locale et surtout de longer l’Aven, la petite rivière qui coule au cœur du village qui en tire son nom. D’amour et d’eau fraîche.

07 Île aux Moines (Morbihan)

Île aux Moines (Morbihan) © Strava

Distance : 6,7 km

Dénivelé : 19 m

Localisation : Larmor-Baden (Morbihan)

Avec son microclimat doux, sa soixantaine d’îles et son statut de parc naturel, le golfe du Morbihan est un endroit vraiment unique en son genre. En parlant d’îles, d’ailleurs, partons pour la plus grande du golfe : l’île aux Moines. Avec sa forme de croix et son ancienne abbaye, elle attire chaque année beaucoup de visiteurs. Pour courir, c’est également un spot privilégié. Le tracé que nous avons choisi pour vous est d’une longueur de presque 7 kilomètres et couvre toute la partie sud de l’île (la plus belle, évidemment). Plus précisément, vous débutez au niveau du Guip, un chantier de bâteaux sur la côte Est et poursuivez votre route en longeant le littoral jusqu’à la petite pointe du Greignon. Pas mal, non ?

08 Presqu’Île de Quiberon (Morbihan)

Presqu’Île de Quiberon (Morbihan) © Strava

Distance : 7.5 km

Dénivelé : 15 m

Localisation : Port (Morbihan)

Il n’y a pas que des îles dans le Morbihan. Il y a aussi… Des presqu’îles. Eh oui, et dans le genre, celle de Quiberon est pas mal, notamment pour courir. Étirée en longueur du Nord au Sud, la presqu’île, bien que petite, possède des paysages assez variés. Nous avons choisi de vous faire passer par la côte Ouest, la plus sauvage… Et donc la plus belle. Le tracé vous fait commencer au niveau de Port Maria, dans le centre-ville de Quiberon, avant de vous faire remonter, pendant presque 8 kilomètres, un sentier sauvage jusqu’à la pointe du Percho. Que demander de plus ?

