ont tous des profils très différents, mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au Red Bull Studio, le quatuor a enregistré un titre énergique et puissant, sur une production de

Si sa musique est marquée par des mélodies chantonnées, Izaid a pourtant commencé son apprentissage artistique en s’inspirant d’Orelsan période « Perdu d’avance » et du collectif 1995 : « Ils utilisaient des BPM un peu old school, boom bap, sur lesquels c’est assez simple d’essayer de poser. Ce qui m’a permis de travailler mes placements et mes punchlines ». La mélodie est venue après : « Il a fallu attendre que vers 20 ans je réussisse à craquer une version d’Auto-Tune. Et là j’ai expérimenté, j’ai joué avec ma voix pour enrichir mon son de nouvelles dimensions ».