a voulu se balader entre deux gratte-ciels et profiter du voyage pour rentrer quelques tricks. Le résultat ? Une vidéo dans laquelle il joue un employé de bureau essayant de boucler sa compta avant d'aller rejoindre un pote dans la tour voisine par la voie la plus rapide : celle des airs.

Réalisé à 80 mètres du sol au sommet de deux édifices mythiques de Sarajevo, Momo et Uzeir, tous deux construits en 1986, l'exploit de Jaan a également nécessité une slackline de 28 mètres. Une longueur exceptionnelle (les modèles classiques allant de 15 à 21 mètres) que Roose a dû apprendre à domestiquer. Et si le bonhomme est l'un des tauliers de sa disciplines, il n'y est pas allé le nez au vent.

"Même si je suis habitué à marcher en hauteur, il y a toujours une certaine forme de peur", reconnaît-il. "Mais c'est aussi la principale raison pour laquelle je fais cela. J'aime me mettre au défi et créer quelque chose de visuellement impressionnant ", ajoute le triple champion du monde de slackline.

