Les exploits les plus fous de Jaan Roose en slackline

Jaan Roose n'est pas un homme ordinaire, et sa vie ne l'est donc pas non plus. Il a ainsi déjà décroché trois titres de champion du monde d'une discipline qu'il a commencé à pratiquer à 18 ans seulement. Mais ce n'est pas tout : on a également vu l'Estonien enchaîner les cascades au cinéma ou à la télé et intégré la troupe de Madonna lors d'une tournée mondiale.

S'il a déjà posé sa slackline aux quatre coins du monde, il rêve un jour de le faire en Antarctique. Mais avant son prochain voyage, on revient sur certains de ses exploits les plus fous.

01 Nkadorru Murto, Kenya, 2023

3 minutes Jaan Roose marche au-dessus du Kenya Quand Jaan Roose se lance sur 580 mètres de slackline entre les mythiques formations de Nkadorru Murto, au Kenya.

L'idée du trip ? S'offrir une ligne de 580 mètres entre les deux formations rocheuses mythiques de Nkadorru Murto, au Kenya. Un site également connu sous le nom du "chat et de la souris", en raison de leurs formes.

Mais bien évidemment, on ne parle pas d'une promenade de santé. Le chat culmine à 151 mètres, et la souris à 195 mètres. Donc déjà, c'est haut, mais en plus, c'est pentu.

"Je n'ai pas pu me rendre sur place pour me préparer" explique Roose. "C'était la première fois qu'un hélico était utilisé pour installer une ligne. Sans lui, ça aurait duré une semaine. Pas un jour et demi."

Une fois la ligne installée, il a fallu attendre - 36 heures - que le vent retombe. Roose a pu ainsi faire sa première tentative, tout en se battant avec les chaleurs et des bourrasques latérales allant jusqu'à 30 km/h.

Sur le toit du monde (ou au moins du Kenya) © Migwa Nthiga/Red Bull Content Pool Focus total © Migwa Nthiga/Red Bull Content Pool

"Les locaux, qui connaissent ces formations par coeur, nous on apporté une aide précieuse et nous ont averti des dangers potentiels. Nous avons fait en sorte de ne pas être au sommet de la falaise au crépuscule, l'heure que choisissent certains éléphants sauvages comme les éléphants ou les léopards pour se montrer."

"Malheureusement, on s'est aperçu lors de la première tentative que de nombreux insectes réagissaient aux sources lumineuses. Stupide, j'ai essayé de les éloigner alors qu'ils volaient autour de moi. Plus tard, j'ai remarqué que mes yeux étaient enflés, mais pas à cause de la poussière. En fait, un petit insecte que j'avais écrasé avait répandu tous ses fluides sur mes mains et mes yeux."

02 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, 2021

1 minutes Jaan Roose : deux tours et une slackline Le slackliner estonien Jaan Roose a marché là où personne n'a jamais posé les pieds à Sarajevo.

Perché à 100 mètres au-dessus du sol, Roose s'est payé une petite traversée de 28 mètres entre deux gratte-ciels bien connus de Sarajevo. Deux tours surnommées 'Momo et Uzeir' en hommage aux personnages d'une célèbre émission de radio locale des eighties.

"Même si je suis habitué à la hauteur, il y a toujours une certaine dose de peur" explique Roose. "Mais c'est finalement la raison pour laquelle je fais ça. Me challenger et créer quelque chose d'impressionnant visuellement."

"L'autre facteur incontrôlable, c'était la météo. Il y avait un peu de vent pendant que je marchais, et ça a compliqué l'execution des tricks."

Un jour normal au bureau © Predrag Vučković Sarajevo c'est beau, même de là-haut © Predrag Vučković Concentration © Predrag Vučković Un moment de détente © Predrag Vučković Ne regardes pas en bas © Predrag Vučković Checker les derniers détails © Predrag Vučković La peur ? Jaan Roose ne connaît pas © Predrag Vučković Marcher sur un fil, c'est pas difficile © Predrag Vučković

03 Mangistau, Kazakhstan, 2022

4 minutes Jaan Roose sur une slackline au-dessus d'un ancien océan Jaan Roose franchit 500 mètres de slackline au-dessus d'un ancien océan au Kazakhstan.

On trouve, au coeur de la région de Bozzhyra, de célèbres piliers de calcaire appelés "crocs" par les habitants du coin. Et devinez qui a décidé de tendre une ligne de 500 mètres au-dessus de ce qui était jadis un océan avant de marcher dessus pour relier lesdits crocs ? Spoiler : le seul homme au monde capable de le faire.

La difficulté principale ? La chaleur (on parle de températures pouvant atteindre 50°C) et les vents violents qui balaient la région.

Une slackline, une vraie © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Sur un fil © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

"C'est l'un des projets les plus durs et les plus intenses que j'ai jamais réalisé" raconte Roose, devenu la toute première à marcher d'un pic à l'autre. "J'ai fait ça en été et on ne pouvait pas échapper au soleil. On vivait dans des tentes, loin de toute couverture réseau, et le village le plus proche était à deux heures de route."

"Comme le terrain était tendre, il était important pour l'équipe de préserver l'environnement et de le laisser tel que nous l'avions trouvé" poursuit l'Estonien. "Toutes les attaches ont été faites sans creuser, pendant trois longues journées." Mais ça valait visiblement le coup.

04 Vilnius, Lituanie, 2022

Pour une fois, le public n'avait pas besoin de lever la tête © Armandas Knezys/Red Bull Content Pool Superman, tout simplement © Vytautas Dranginis/Red Bull Content Pool

Non, Roose ne joue pas uniquement les équilibristes en altitude. On l'a notamment vu performer sur une slackline tirée par un camion - en mouvement - lors de l'évènement d'exhibition Red Bull Showrun en Lituanie. "Personne n'avais jamais fait ça avant, et on ne savait pas à quel point il serait compliqué de garder l'équilibre sur une ligne en mouvement" se rappelle Roose. "Je devais faire très attention !"

"Nous avons trouvé une caravane plus longue que la normale et un moyen d'installer la slackline dessus. Mais on ne savait pas ce que ça donnerait une fois en mouvement et on avait peu de temps. La nuit, les rues étaient fermées, pour Showrun et on en a donc profité pour faire quelques tests. Finalement, j'ai su garder l'équilibre pendant la vraie performance, alors que le camion et sa caravane ont roulé sur 800 mètres en avant et en arrière."

05 Rotterdam, Pays-Bas, 2022

5 minutes Sur la highline de Rotterdam Regardez Jaan Roose tenter de traverser la rivière Maas de Rotterdam en passant d'un bâtiment à l'autre.

625 mètres. Voilà la longueur de la highline franchie par l'ami Roose du côté de Rotterdam. Et il s'agit bien sûr de l'une des traversées les plus longues de sa carrière. Un exploit d'autant plus fou que la ligne en question était particulièrement étroite et pentue.

"La partie technique du projet était difficile" glisse l'intéressé. "C'était aussi la première grande ligne sur laquelle j'ai dû marcher en montant la plupart du temps. Il y avait différence de hauteur de 35 mètres entre les deux points d'ancrage, ce qui fait beaucoup." On veut bien le croire.

Jaan Roose doing his thing above Rotterdam © Jarno Schurgers Cutting some slack © Jaanus Ree A head for heights © Jaanus Ree

06 Tartu, Estonie, 2020

Jaan Roose dans ses oeuvres à Tartu © Arturs Pavlovs/Red Bull Content Pool Une autre façon d'arriver au taf © Arturs Pavlovs/Red Bull Content Pool

Parce que Roose voulait voir les choses en grand sur ses terres, l'Estonien a tendu une ligne de 300 mètres (oui) entre deux immeubles de Tartu. Le tout à 60 mètres du sol... et le soir.

"La tentative en soirée a été remise en question parce qu'il pleuvait beaucoup. J'ai attendu le dernier moment pour partir, et la pluie s'est finalement calmée. Mais j'entendais le tonnerre au loin. J'ai donc atteint Tigutorn (l'un des deux bâtiments, ndlr) et quelques minutes plus tard le vent reprenait de plus belle." Une folie, vous dit-on.