72 heures avec Jack Miller : Le pilote le plus authentique de MotoGP™

"Nous avons le peloton le plus serré de tous les temps et chaque année, c'est de plus en plus comme ça. En tant que coureur, c'est de plus en plus stressant".

Voilà ce que pense Jack Miller de l'état actuel des courses de MotoGP™. À seulement 28 ans, il fait désormais partie des "anciens" de ce sport, ayant couru au plus haut niveau de la course de moto depuis 2015. Bien qu'il ne soit qu'un jeune chiot en dehors du monde du MotoGP, il est bien plus mature que ce que laisse penser son âge, et donne des perspectives rafraîchissantes sur une vie passée à dompter des animaux de 300ch au cours des 72 heures que nous avons passées avec lui au Grand Prix de Thaïlande à Buriram.

En parlant avec lui, il est facile d'oublier qu'il est aujourd'hui l'un des plus grands noms de ce sport. Il est la superstar océanienne depuis que Casey Stoner a pris sa retraite en 2012. Un pilote qui a bousculé le statu quo en sautant la catégorie intermédiaire Moto2™ et en passant directement de la catégorie junior Moto3™ à la MotoGP™. Depuis ses débuts, il a remporté quatre victoires et un total de 23 podiums, tout en conservant sa personnalité rock n' roll, franche et amusante qui a rassemblé des légions de fans de 'Jackass' dans le monde entier.

De nos jours, les athlètes peuvent souvent se montrer trop prudents lorsqu'il s'agit d'afficher leur personnalité, de peur de ne pas plaire aux sponsors, mais l'honnêteté avec laquelle Miller s'affiche résume la raison pour laquelle il est si populaire parmi les fans de MotoGP™.

"Nous sommes les 'sales' pilotes de moto", dit-il. "Beaucoup de pilotes se laissent entraîner et deviennent de grandes superstars, à dire 'je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela', et à essayer de se démarquer. Mais au bout du compte, c'est ce qui a rendu les pilotes de moto si différents, à travers les générations, des autres sports mécaniques".

Miller en action au Grand Prix MotoGP de Thaïlande © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Tout le monde peut conduire une voiture, mais tout le monde ne peut pas conduire une moto ", déclare Miller, lorsqu'on l'interroge sur la réputation rugueuse des coureurs de motos. "Ce n'est pas que nous ne travaillons pas dur, nous nous entraînons probablement plus dur que la majorité des autres athlètes de sports motorisés, car ces engins sont des animaux absolus. Mais c'est ce que nous sommes - ces idiots qui sont payés pour dompter des bêtes de 300ch !".

Il est aussi vieux jeu que possible. Au cours de l'été 2021, un collègue s'est souvenu qu'il marchait un jour dans la rue principale de La Massana, en Andorre, après le petit-déjeuner et qu'il avait entendu le classique Wanted Dead Or Alive de Bon Jovi s'approcher de lui, de plus en plus fort, ainsi que le grondement d'un moteur de Harley Davidson. Bien sûr, c'était Miller en balade dominicale - en tenue décontractée, mais avec son casque désormais emblématique portant le drapeau australien et "THRILLER" à l'arrière - qui disait "G'day mate" en passant devant lui. Légende.

Voici Jack Miller. Sa personnalité qui lui apporte une base de fans fidèles, mais c'est aussi ce qui aurait pu le freiner au début de sa carrière.

Miller a reçu un golden ticket à la fin de l'année 2014. Il était arrivé deuxième derrière Alex Márquez au championnat du monde Moto3™ lors de la finale à Valence, en Espagne, alors qu'il avait remporté la course. Son mulet combiné à une expression furieuse alors qu'il était en haut du podium est gravé dans la mémoire. Mais malgré son ego meurtri à ce moment-là, il était sur un aller simple vers un endroit que son rival pour le titre mettra encore cinq ans à atteindre - un siège en MotoGP™. Cependant, attention à ce que tu souhaites. Ce qui était un rêve devenu réalité était, à certains égards, sur le point de devenir un conte édifiant pour les futures générations de jeunes pilotes.

Ayant grandi dans une ferme à Townsville, dans le Queensland, Miller a fait de la moto chaque jour à partir d'environ huit ans. "Beaucoup de gens disent qu'ils ont roulé tout le temps", dit-il. "Mais je vous dis que j'ai roulé tous les jours, du lever au coucher du soleil". Il est passé des motocross aux motos de route à l'âge de 14 ans à la suite d'un changement de limite d'âge, et a passé une année en Australie à faire de la course avant que toute la famille ne bouleverse sa vie pour poursuivre son rêve en Allemagne et à travers l'Europe. Ils étaient tous partants. Tout le monde a travaillé dur pour lui permettre d'accéder à cette opportunité tant convoitée en 2015.

Un fan prend une photo avec Jack Miller © Matt Dunn

Mais il sera le premier à admettre que la célébration de cette réussite est allée un peu trop loin. Il s'est présenté au premier test de pré-saison à Sepang, en Malaisie, en surpoids et complètement hors de forme. Les dirigeants de Honda, qui l'avaient choisi, étaient livides. Mais on n'aurait jamais eu le droit au Jack Miller tel qu'il est aujourd'hui sans cette période médiocre.

Il est d'accord : "Je pense que c'était une leçon de vie pour moi et tout ce qui m'a façonné pour devenir la personne que je suis aujourd'hui... et j'aime la personne que je suis aujourd'hui".

"J'aurais pu faire les choses beaucoup mieux, de l'entraînement au régime en passant par la fête ou autre, mais c'est ce qui s'est passé. Je ne changerais pas ça parce que ça m'a aidé à sortir ça de mon système et j'ai appris que tu ne peux pas piloter un de ces engins en étant gros !".

Chaque jour, chaque année, je m'améliore Jack Miller

"Beaucoup de gens me demandent d'aider certains enfants", explique-t-il. "Je suis tout à fait d'accord pour donner des conseils aux gens, mais au bout du compte, si tu es assez têtu et dévoué ou assez têtu et stupide pour piloter l'un de ces engins, alors tu dois apprendre à te débrouiller tout seul - c'est comme ça que ça doit se passer".

Apprendre à se débrouiller seul est l'une des clés de la réussite dans ce sport, après tout. Bien qu'il s'agisse d'un sport d'équipe où chaque coureur est entouré d'une équipe fournie, il n'y a qu'une seule personne qui tourne l'accélérateur lorsque les lumières s'éteignent le dimanche. Miller l'a appris à ses dépens.

Mais il a persévéré et cela a porté ses fruits.

Sa première victoire en MotoGP™ a eu lieu en 2016 lors du Grand Prix des Pays-Bas, une course où la fortune a favorisé les courageux grâce à des conditions météorologiques changeantes en milieu de course. C'était une victoire pleine d'émotion, surtout après avoir été ignoré si férocement par les médias à la suite des frasques de sa saison rookie. Miller s'est assuré de fêter cette victoire comme il se doit, en apportant le "Shoey" (boire le champagne offert à ceux qui montent sur le podium par l'intermédiaire de sa chaussure) sur la scène internationale pour la première fois.

Le célèbre "Shoey" de Jack Miller © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Il a dû attendre longtemps avant de monter à nouveau sur le podium - près de trois ans en fait - malgré de nombreux passages à vide en cours de route. Un signe que, bien qu'exceptionnellement talentueux (aucun de ceux qui atteignent le MotoGP™ n'est dépourvu de quelque niveau de compétence que ce soit), il fallait du temps pour que les choses se mettent en place et fassent de lui un pilote de premier plan régulier. C'est là que nous entamons le point principal de cet article : huit ans après le début de sa carrière en MotoGP™, Miller ne régresse pas encore - il s'améliore même à chaque fois qu'il touche une moto.

Cette année marque un tournant clé dans sa carrière - après plusieurs saisons sur des Ducati, il est passé du côté de la Red Bull KTM Factory Racing pour 2023, dans un changement qui a d'abord été considéré par de nombreux médias comme "le début de la fin", étant donné l'inconstance de la moto de KTM au cours des dernières saisons. Mais le constructeur autrichien a prouvé qu'il était bel et bien sur la bonne voie, en fournissant une moto compétitive qui peut se battre régulièrement pour les podiums et les victoires.

Il est évident que les motos KTM et GasGas ont eu des difficultés à Buriram pour le Grand Prix de Thaïlande. Difficile de trouver le bon équilibre entre la moto et les pneus dans des conditions de chaleur extrême ou, au contraire, ultra-humides. Mais Brad Binder , le coéquipier de Jack que nous avons rencontré dans une récente édition de cette série , fait fonctionner la moto d'une manière ou d'une autre. Miller ne cache pas sa frustration, même s'il nous dit à la fin de chaque journée que ce n'est pas la moto qui ne fonctionne pas, mais simplement qu'il n'a pas encore trouvé la bonne façon de travailler avec la moto, comme Binder l'a manifestement fait.

Dans notre article sur le champion de Moto2™ Pedro Acosta en mai dernier, nous avons parlé avec Aki Ajo - non seulement le patron de l'équipe d'Acosta, mais aussi le manager personnel de Miller - de la progression précipitée de sa carrière. Le manager chevronné a souligné que les coureurs expérimentés sont désormais souvent délaissés au profit de jeunes motards. Entre-temps, ce matin-là, Miller et lui avaient déjà eu une conversation au cours de laquelle l'Australien avait déclaré avec une pointe d'étonnement : "Je continue à m'améliorer chaque jour !". Cette déclaration est intervenue deux jours seulement avant que Miller ne monte sur son premier podium au guidon de la KTM à Jerez, faisant taire les mauvaises langues.

Jack Miller avant le départ du Grand Prix MotoGP de Thaïlande © Matt Dunn

Lorsqu'on l'interroge sur ce commentaire, il répond : "j'ai littéralement dit la même chose il y a trois heures !".

"Chaque jour, chaque année, je m'améliore, j'aborde les différentes situations mieux que je ne l'ai jamais fait, je comprends les choses mieux que je ne l'ai jamais fait, je travaille de manière plus fluide et je ne dépense pas d'énergie pour des conneries".

Les spectateurs trop cyniques regarderont les résultats de ce week-end particulier à Buriram, une 16e place décevante, son pire résultat de l'année, et diront : "vraiment ?".

Oui, vraiment.

En tant que spectateurs et fans, nous sommes tellement pris par les gros titres de chaque événement qu'il est facile de passer à côté des améliorations subtiles et discrètes apportées par d'autres concurrents qui, dans six mois, un an, cinq ans, porteront leurs fruits d'une manière telle qu'ils ressembleront, comme tant d'autres avant eux, à un succès du jour au lendemain. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Nous sommes tellement distraits par le grand sujet de discussion du moment que chaque fois qu'une nouvelle chose arrive, nous pensons qu'elle a surgi de nulle part.

Mais Miller tient à faire référence à un pilote qui a vieilli comme un bon vin dans un passé pas si lointain, quelqu'un dont il peut s'inspirer pour la longévité de sa carrière : Andrea Dovizioso. L'Italien est un membre du Hall of Fame de la MotoGP™ qui a connu l'apogée de sa carrière au crépuscule de sa vie, ayant attendu plus d'une demi-décennie entre sa première et sa deuxième victoire dans la catégorie reine, en amassant 14 au total et en terminant trois fois deuxième du championnat.

Miller est connu pour son côté rock n'roll © Lucas Pripfl/Red Bull Ring En fin de compte, ce n'est pas pour rien qu'on appelle Márquez l'extraterrestre, parce qu'il est hors du commun Jack Miller

"Je pense que tout le monde est branché différemment. J'assimile les choses très rapidement, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver là où je suis en termes de MotoGP™", explique Miller.

"Mais regarde la carrière de quelqu'un comme Dovi [Dovizioso], qui avait le guidon d'usine chez Honda, l'a perdu, et après une année sur une moto satellite et l'impression que sa carrière était sur le déclin, l'a ressuscitée une fois qu'il est allé chez Ducati. Personne ne revient sur sa carrière et cette époque, mais ils regardent plutôt ces années chez Ducati alors que sa carrière MotoGP™ s'est étendue sur une très longue période avant cela".

Ceux qui ont révolutionné la discipline et les talents qui arrivent avec fracas, montrant l'étendu de leurs compétences instantanément et empochant les premières places presque sans effort dès leur arrivée - les extraterrestres de la dernière décennie : Valentino Rossi, Casey Stoner, Marc Márquez - ont placé la barre plus haut, ils ont changé ce que l'on attend de la prochaine génération. Tout le monde doit être un peu plus rapide, un peu plus tôt dans sa carrière que la génération précédente. Et en ce moment, on en est au stade où c'est comme une cocotte-minute pour les stars du futur.

Miller est d'accord : "Tout le monde cherche le prochain Marc Márquez, celui qui se lance et qui est tout de suite au top. Ce qui est très bien si vous avez le prochain Marc, mais vous avez peut-être le prochain Andrea Dovizioso, quelqu'un qui a besoin d'aide et de conseils".

"[Dans ce microcosme] on ne parle que de ce qui est nouveau et brillant mais beaucoup moins ce qui est bon de la part du gars que vous avez à ce moment-là".

Mais comme ma famille et mes amis s'ennuient à mourir de m'entendre dire : le sport et les histoires qui s'y déroulent ne sont qu'un miroir de la société au sens large.

Miller always has time for the fans © Philip Platzer/Red Bull Ring

Jack explique : "c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout le monde veut tout et le veut tout de suite. Ils ne veulent pas être patients, personne n'a le temps, alors que tout ce que nous avons, c'est le temps".

Tu as probablement compris à ce stade que s'il est certainement rock 'n' roll et un peu old school, il y a un côté incroyablement réfléchi et calculé chez Miller, similaire à Dovizioso qu'il a mentionné précédemment. Cela suggère que nous n'avons pas fini de voir le numéro 43 sous son meilleur visage.

Et avec cet engouement pour tout ce qui est "nouveau et brillant", songez que si cette attitude existait déjà lorsque Miller a fait ses premiers pas dans la classe supérieure, aurait-il été employé aussi longtemps qu'il l'est aujourd'hui ? Ou aurait-il été mis de côté prématurément, et le MotoGP™ privé de l'une de ses plus brillantes étoiles ? Nous aurions certainement beaucoup moins rigolé sans sa propre page de mèmes DiosMillerAus.

"En fin de compte, il y a une raison pour laquelle on appelle Márquez l'extraterrestre, parce qu'il est hors du commun. Mais en général, il y a un de ces gars par génération, comme Rossi, Marc ou Jorge [Lorenzo]. Et puis les autres, les battants, qui mettent du temps à démarrer mais qui sont solides. Vos Nicky Hayden, Ben Spies...".

On s'interrompt ici avant de prononcer le nom de Miller. Il fait une pause, sourit et répond :

Miller participe au championnat de MotoGP depuis 2015 © GEPA/Gold & Goose He may be a veteran, but Miller feels he's only getting better with age © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Cela me rendra toujours humble, car vous ne vous voyez jamais comme l'un de ces gars-là. Ce sont vos idoles. Je me considère simplement comme moi. C'est la plus grande chose dans ce sport, tu ne peux pas laisser ton ego t'atteindre, tu dois garder les pieds sur terre et continuer à travailler".

Sa meilleure performance à ce jour a eu lieu au Japon l'année dernière, l'une de ces courses "dans la zone", le genre de courses où il s'envole au loin dès l'extinction des feux, une victoire de rêve dont les motards au talent générationnel seraient fiers.

Il n'a pas encore réussi à faire ce genre de course sur la KTM, mais il y a une nouvelle source de motivation qui alimente son feu : elle s'appelle Pip et elle est arrivée juste avant que le championnat ne parte pour cette étape de l'extrême est, à la mi-septembre.

"J'ai fait des choses plutôt cool au cours de mes 28 années sur cette planète, des choses que je ne pensais jamais vivre, mais je vous le dis, rien n'est comparable au fait de toucher et de tenir cette petite fille pour la première fois. Rien. Que ce soit en gagnant un Grand Prix ou en terminant une séance", déclare le père de Pip.

Mais n'interprètez pas cela comme une remise en question de sa passion pour le travail de sa vie : "Il y a une raison pour laquelle j'ai été mis sur cette Terre, et c'est pour être son père et lui offrir la vie qu'elle mérite".

"Cela vous donne une autre perspective. Une autre raison - non pas que j'en avais besoin - pour laquelle je suis ici pour faire de mon mieux dans ce travail. C'est ce que nous faisons, nous sommes payés pour et la durée de vie pour pouvoir faire cela et être payé pour n'est pas très longue. Et elle ne fait que raccourcir avec ce dont nous avons parlé. Donc, essayer de créer la meilleure situation possible pour assurer le reste de notre vie [la sienne et celle de Ruby, sa femme] et la sienne sera certainement un grand défi, mais cela me donne une motivation supplémentaire".