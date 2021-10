Comment Jamie O'Brien gère la prise de risque

"Je suppose que je suis un pyromane de l'océan", plaisante Jamie O'Brien .

En 2015, le freesurfeur professionnel connu pour ses projets à couper le souffle a réalisé son exploit le plus audacieux à ce jour : se mettre feu à sa combi et surfer une vague. Tout simplement. Pourtant, il faut remonter quelques années en arrière pour retrouver le plus gros pari de sa vie. Après avoir remporté des compétitions de surf de référence comme le Pipeline Masters, le Pipeline Pro et le Rip Curl Pipeline Masters, Jamie O'Brien annonce arrêter sa carrière sportive pour se consacrer désormais pleinement à la création de vidéo.

Aujourd'hui, après huit saisons de sa célèbre série Who is JOB, on peut dire que le pari a été réussi. Ce changement de carrière et ses expériences l'ont aidé à comprendre comment évaluer et aborder les risques en toutes circonstances.

Prendre des risques calculés Jamie O'Brien

Jamie O'Brien reconnaît que les moments les plus difficiles sont parfois ceux où l'on est le plus proche de son objectif, car on aborde alors mieux les enjeux qui nous font face. Dans le cadre de son projet de surf enflammé, l’Hawaïen a mis en place une préparation minutieuse sans que la peur ne s’éloigne vraiment.

"J'ai commencé à vraiment avoir peur à mesure que le rêve devenait plus réel", se souvient-il. "La vague que j'ai prise était énorme. Quand j'ai finalement réussi cet exploit, je me suis dit : "Wow, c'est aussi grand que de gagner un Pipeline Masters". Je pouvais clairement comparer ce genre de défi à une victoire sur une des plus grandes compétitions."

Jamie O'Brien en feu sur le spot de Teahupoo © Ben Thouard/Red Bull Content Pool

Les grandes idées impliquent souvent de prendre des risques. Ce qu'O'Brien raconte dans sa session Red Bull Basement est riche d'enseignements sur la façon de gérer le risque. Voici cinq stratégies clés à suivre selon le surfeur hawaïen :

1. Soyez fidèle à vous-même

"La raison pour laquelle j'ai arrêté le surf de compétition est que j'ai toujours eu l'impression que la compétition ne faisait pas ressortir le meilleur de moi-même", explique O'Brien. "Je voulais faire des vidéos de surf et partager au monde ma façon de voir les choses".

2. Comprendre que convaincre les sceptiques peut prendre du temps

Selon les mots d'O'Brien, lorsqu'il a décidé de quitter la compétition, "Mon père a tout de suite douté de moi. Pour lui, c'était presque comme si j'arrêtais le surf. Lentement mais sûrement, il s'est rendu compte que c'était la bonne chose à faire. Et ça m’a également moi-même convaincu que j’étais sur la bonne voie."

3. En parler avec les autres

"Je cherchais des choses à faire, alors je me suis dit : "Hé, quelqu'un a des idées ?". Et j'ai dû recevoir des milliers de commentaires", raconte-t-il. "Je regardais toutes les idées qui ressortaient et j’ai vu ce type qui disait : "Mets-toi en feu et surfe". Ce commentaire m’a vraiment marqué !"

4. Constituez une équipe sur laquelle vous pouvez compter

"Ne regardez pas quelque chose en vous disant : "C'est irréalisable". Déterminez qui voudrait être impliqué, et assurez-vous d'avoir la bonne équipe autour de vous."

5. N'ayez pas peur de prendre des risques, mais réfléchissez-y bien.

"Il y avait tellement plus à faire que de se dire "Je vais me mettre le feu et partir sur ma planche". Tellement de choses pouvaient éventuellement se produire", admet O'Brien, qui a subi une préparation intense pour faire face aux problèmes potentiels. "Il faut prendre des risques, c’est sûr. Mais des risques calculés".

Jamie O'Brien surfe à Tahiti avec le feu sur la combinaison © Tim McKenna/Red Bull Content Pool

Si vous cherchez l'inspiration pour poursuivre vos propres projets, regardez les autres sessions Red Bull Basement .

Vous voulez saisir votre propre chance de réaliser un grand projet ? La date limite de candidature pour Red Bull Basement est le dimanche 24 octobre 2021.