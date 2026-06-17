Janja Garnbret gravit l'une des ascensions les plus difficiles au monde

Le 6 juin 2026, la grimpeuse slovène Janja Garnbret a ajouté un chapitre historique de plus à une carrière déjà hors normes : elle est devenue la première femme à gravir Bibliographie (9b+), à Céüse, en France. Elle n'est que la deuxième grimpeuse de l'histoire à confirmer une ascension en 9b+ en escalade sportive après l'Américaine Brooke Raboutou. Il ne lui manque plus qu'un échelon pour atteindre le 9c, le plus haut degré coté sur la planète.

Garnbret avait ouvert l'année avec deux médailles d'argent : à la Pro Climbing League de Londres, au Royaume-Uni, puis à la Coupe du monde en Chine. Elle vise désormais un jalon que peu d'athlètes effleurent : une 50e médaille d'or en Coupe du monde.

L'ascension de Bibliographie par Garnbret lui a appris de nouvelles choses © Jessica Glassberg/ Red Bull Content Pool Quotation Cette voie m'a obligée à être une autre grimpeuse Janja Garnbret

Chaque compétition, chaque réussite, chaque séance d'entraînement l'avait préparée à ce moment. Mais Bibliographie n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait connu jusque-là. « Cette voie m'a obligée à être une autre grimpeuse », confiait Garnbret après l'enchaînement. Pas parce que la voie l'a poussée physiquement, mais parce qu'elle l'a contrainte à penser autrement.

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01 Pourquoi Janja Garnbret a dû changer de mentalité pour conquérir Bibliographie

Quand Garnbret est arrivée au pied des immenses parois de calcaire de Céüse, elle sortait d'un solide hiver d'entraînement et se sentait physiquement prête. À 27 ans, la Slovène, déjà sacrée meilleure grimpeuse de sa génération, avait toutes les armes pour s'attaquer à l'une des voies les plus dures du monde. Pourtant, Bibliographie a très vite mis les choses au clair : ce projet ne se concrétiserait pas à la seule force des doigts.

La réussite reposait sur quelque chose qu'aucune salle d'entraînement ne peut développer : la patience.

« Je suis quelqu'un de très impatiente. Je veux tout, tout de suite. Sans doute parce que je suis perfectionniste et hyper exigeante avec moi-même – je veux gagner, gagner, gagner encore », reconnaît-elle. « Mais cette expérience m'a appris que la patience est ce qu'il y a de plus important. On peut s'entraîner aussi dur qu'on veut, tout bien faire, rien ne garantit qu'on réussira. »

La patience était la clé pour conquérir une ascension comme celle-ci © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

Pendant la majeure partie de sa carrière, c'est précisément cette mentalité conquérante qui lui a permis d'enchaîner les titres olympiques et les médailles d'or à un rythme que peu de grimpeurs dans l'histoire ont approché. Bibliographie, elle, jouait selon d'autres règles.

Garnbret avait déjà plaisanté en disant que si on pouvait déplacer Bibliographie dans une salle, elle la grimperait sûrement beaucoup plus vite. Là-bas, elle pourrait régler la température au degré près, contrôler les conditions et évacuer l'incertitude.

L'incertitude n'allait pas l'arrêter pour autant. « Je n'ai pas l'habitude de me projeter, et je suis loin d'être une grimpeuse parfaite en falaise, mais cette voie a allumé un feu dans mon cœur. Elle m'a fait ressentir quelque chose de spécial, et je n'arrêtais pas d'y revenir. »

La vidéo ci-dessous vous donne une idée de la ténacité et de la détermination dont elle a fait preuve, ainsi que de l'immense soulagement qu'elle a ressenti lorsqu'elle a enfin réussi à boucler le parcours (si vous souhaitez voir l'ascension dans son intégralité, rendez-vous sur le compte Instagram de Red Bull Adventure ):

02 Bibliographie se moque des médailles d'or

Deux titres olympiques. Quarante-neuf médailles d'or en Coupe du monde. Des années de domination sur le circuit de compétition. Rien de tout cela ne pèse vraiment quand on se retrouve suspendue sous Bibliographie.

Quotation J'avais vraiment du mal avec les conditions, mais c'est le jeu quand on grimpe dehors. Janja Garnbret

Nichée dans les légendaires falaises de calcaire de Céüse, en France, Bibliographie s'est forgé la réputation d'être l'une des voies d'escalade sportive les plus dures et les plus respectées au monde. Ethan Pringle l'a équipée en 2009, mais pendant plus d'une décennie elle est restée une énigme sans solution.

Alexander Megos en a finalement signé la première ascension en 2020 et a proposé un 9c. Quand Stefano Ghisolfi l'a répétée un an plus tard, le rang s'est stabilisée à 9b+, où elle se trouve aujourd'hui. Depuis, seuls trois autres grimpeurs étaient parvenus à la gravir.

Bibliographie compte plus de 80 mouvements sur ses 35 mètres, avec deux sections crux extrêmement engagées séparées par un bref repos. Et au-delà de la voie elle-même, le calcaire de Céüse impose un défi sur lequel aucun grimpeur n'a la main.

Une bataille unique pour le corps et l'esprit © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

Janja précise : « J'avais vraiment du mal avec les conditions, mais c'est le jeu quand on grimpe dehors. C'est d'autant plus difficile que Céüse est à environ 2 000 m d'altitude : les conditions changent tout le temps, parfois il y a beaucoup de vent, parfois aucun, c'est très imprévisible. Et ça a vraiment fait une énorme différence. »

La voie décide quand elle est prête.

03 Apprendre à ralentir : la clé qui a permis à Garnbret de venir à bout de Bibliographie

La réalité du travail d'une voie comme Bibliographie est beaucoup moins glamour que la vidéo de la réussite finale. Un jour, elle vous expulse dès le premier crux ; le lendemain, elle vous laisse entrevoir la sortie avant de vous claquer la porte au nez. Après suffisamment de chutes, les doutes commencent à s'installer.

Quotation Vais-je y arriver ? Janja Garnbret

Pour une grimpeuse qui a passé une bonne partie de sa carrière au sommet des podiums, ce genre de questionnements prennent un poids très différent. L'une des plus grandes leçons de Garnbret sur ce projet n'avait rien à voir avec la performance physique : elle était mentale.

« Ça m'a vraiment aidée à devenir une meilleure athlète et une meilleure grimpeuse, surtout en termes de patience », admet-elle. « Cette voie m'a appris qu'avec un esprit calme et de la patience, tout peut arriver. Il ne faut jamais se considérer battue avant la toute dernière tentative, il faut se battre dur. C'est quelque chose qui restera avec moi pour toujours. »

Ironiquement, la tentative gagnante n'était pas censée être la bonne. « Honnêtement, je pensais que ce serait juste un échauffement », se souvient-elle. « Mais ma tête était hyper calme. Je vibrais simplement sur le mur. Aucune pensée parasite – juste m'échauffer, sentir les mouvements. »

Garnbret est doublement médaillée d'or aux Jeux olympiques © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool Quotation C'est un sentiment incroyable. C'est vraiment difficile à décrire Janja Garnbret

Après des semaines d'attente, de calculs et d'attentes, la sur-analyse a disparu. Il ne restait que du mouvement, du flow, et ce sentiment incroyable que les grimpeurs cherchent toute une vie.

« C'est un sentiment incroyable. C'est vraiment difficile à décrire », sourit-elle. « Quand la réussite arrive, tout est fluide, tout est parfait. On ne sent presque plus ce qu'on est en train de grimper. »

04 La vraie victoire : ce que Garnbret retient de cette ascension historique

Beaucoup d'athlètes passent toute leur carrière à courir après un seul moment fondateur. Janja Garnbret, elle, semble les collectionner avant de passer au défi suivant.

Alors qu'elle a déjà accompli plus que la plupart des grimpeurs n'osent en rêver, elle continue de chercher des projets qui l'excitent, la mettent à l'épreuve d'une manière inédite et la forcent à grandir. Bibliographie est devenue exactement cela. La voie restera dans l'histoire pour son degré et sa portée symbolique ; pour Garnbret, le souvenir sera bien plus personnel.

« Cette voie a demandé beaucoup d'engagement : remonter, encore et encore, essayer, échouer, échouer, échouer. Encore et encore, jusqu'à ce que je réussisse. D'habitude, par le passé, si je n'arrivais pas à faire une voie en deux ou trois essais, je laissais tomber et je n'y revenais jamais. Mais cette voie m'a obligée à être une autre grimpeuse. À m'engager, à être patiente – le défi était avant tout mental. »

Ce sentiment quand tout est terminé © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool Quotation Pour l'instant, je veux profiter de ce moment. Ensuite, je chercherai un nouveau projet. Janja Garnbret

Cette ascension la fait également entrer dans l'un des cercles les plus fermés du sport : le club du 9b+. Mais si l'histoire de Janja Garnbret nous a appris une chose, c'est qu'elle reste rarement satisfaite très longtemps. Pour cette deuxième femme à confirmer un 9b+, l'enchaînement de Céüse confirme aussi un rôle déterminant dans la nouvelle génération de grimpeuses qui s'invitent au plus haut niveau en falaise.

05 Le feu brûle encore

« Pour l'instant, je veux profiter de ce moment », dit-elle. « Ensuite, je chercherai un nouveau projet, quelque chose qui m'allumera un feu comme l'a fait Bibliographie. »

Un autre objectif se profile déjà à l'horizon. La route vers Los Angeles se rapproche, les épreuves de qualification commencent l'an prochain, et la perspective d'une troisième médaille d'or olympique s'annonce comme l'une des plus belles intrigues de l'escalade pour la saison à venir.

Mais avant que les projecteurs ne reviennent se braquer sur les prises en résine et les arènes de compétition, il y a ce moment, à savourer.

Un moment bâti sur la patience, l'engagement et une tentative d'échauffement qui s'est transformée, presque malgré elle, en page d'histoire de l'escalade . Pour en savoir plus sur l'itinéraire de la championne slovène, redécouvrez son portrait complet .