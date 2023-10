Janja Garnbret a atteint le sommet de l’escalade

Dans l’ escalade comme dans la vie, chaque problème doit être résolu. Mais en grimpe, la solution consiste en un mouvement (ou un enchaînement de mouvements) sur la voie ou le bloc. Une fois passé, on continue de monter.

Les premiers problèmes sur lesquels Janja Garnbret s’est échinée étaient ceux posés par les cadres des portes de sa maison d’enfance, en Slovénie. Après en avoir cassé quelques-unes, ses parents ont dû trouver une solution pour canaliser cette énergie débordante.

Danse, football, tennis, rien ne fonctionna aussi bien que l’escalade. Ses parents ne pouvaient pas le savoir, mais une fois agrippée à son premier mur, elle n’est jamais redescendue. Comment deviner que la petite Janja allait écrire l’histoire, en devenant la première à remporter toutes les étapes de la coupe du monde IFSC sur une saison ou en récoltant la première médaille olympique de l’histoire de la discipline ?

Retrouvez ci-dessous un récap de sa saison parfaite :

20 minutes La Saison parfaite - Partie 1 Janja Garnbret a dominé la scène des compétitions d'escalade. Peut-elle réussir la saison parfaite ?

Pensez à télécharger l’application Red Bull TV pour ne rien rater des différents événements d’escalade.

01 La passion du mur

Dès le départ, il était évident qu’elle avait trouvé là sa passion. Elle se souvient des camps sportifs de sa jeunesse : « les autres jouaient à des jeux avec ballons ou autre. Moi, je ne voulais pas lâcher mon mur. Je restais dessus pendant 1h30 à chaque fois. J’allais de gauche à droite, de droite à gauche, en haut, en bas. Même à cette époque, je savais que j’avais trouvé ce que je voulais faire ».

Rapidement, même l’école passe au second plan par rapport à l’escalade. Et pourtant, Janja ne détestait pas y aller (son désir d’être la meilleure avait déjà pointé le bout de son nez), mais concurrencer l'escalade était tout simplement impossible.

Spider-Man est un personnage de fiction, pas Janja Garnbret © Tobias Zlu Haller/Red Bull Content Pool

Il semblerait que dès son plus jeune âge, elle possédait déjà la concentration et la détermination nécessaires à la pratique de l’escalade a un bon niveau. Mais dans un sport qui comporte autant de disciplines différentes, vers laquelle allait-elle se tourner ? Étant très compétitive, elle a naturellement opté pour l’escalade sportive, en salle, sur des voies designées au préalable (histoire de maximiser la difficulté).

« Enfant, je voulais être la meilleure à absolument tout. Je voulais être la meilleure à l’école, il fallait que j’aie les meilleures notes. Ensuite, j’ai voulu être la meilleure en athlétisme. Je voulais juste être la meilleure. Puis je me suis rendu compte que ça allait être compliqué d’être la meilleure partout, que je devais me focaliser sur un seul domaine, j’ai choisi l’escalade ».

02 Une bonne dose d’entraînement

Sa carrière en tant que grimpeuse n’a réellement commencé qu’en 2013, au lycée. Elle s’est rapidement forgée une réputation de compétitrice solide, endurante, avec de bons fondamentaux, capable d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes posés par les voies.

En discutant avec Janja Garnbret, on se rend compte que toutes ses qualités sont le résultat d’une seule et même chose : quand il s’agit de grimpe, elle est prête à s'entraîner du matin au soir. D’ailleurs, elle aime ça. Pour elle, l’entraînement est parfois plus agréable que les compétitions, sentir qu’elle progresse est sa source principale de motivation.

Janja Garnbret lors d'un entraînement à Celje, en Slovénie © Simon Rainer/Red Bull Content Pool 99 pour cent de mon entraînement, c’est des chutes. S’entraîner à grimper revient à tomber, encore et encore Janja Garnbret

« Il n’y a rien de mieux que de s’entraîner dur, et de finalement réussir à passer là où on échouait il y a un, trois mois ou un an. Ce qui me motive, c’est de progresser » dit-elle. C’est cette a(l)ttitude qui a si vite propulsé Garnbret vers les sommets et la satisfaction qui va avec.

« Sans l’escalade, ma vie serait plutôt déprimante. Je le sais parce que quand je grimpe, ça se voit que je suis heureuse ». Même quand elle tombe ? « 99 pour cent de mon entraînement, c’est des chutes. S’entraîner à grimper revient à tomber, encore et encore ».

03 Le succès immédiat

Grâce à son potentiel, Garnbret a vite rejoint l’équipe slovène aux championnats d’Europe et du Monde en bloc et en difficulté. Dans les deux catégories, elle remporte le titre mondial. En 2015, à 16 ans, Janja participe avec les adultes à la Coupe du monde et aux Championnats du monde organisés par l’IFSC (Fédération internationale d’escalade).

En difficulté, sa domination est immédiate. Elle arrive en tête du Championnat du monde en 2016, 2017 et 2018. Du côté du bloc, elle remporte le Championnat en 2019 après avoir gagné tous les événements de l’année. En combiné, elle a été titrée quatre années de suite, de 2016 à 2019. Au cours de la même période, elle s’adjuge six titres de championne du monde d’escalade, deux en bloc, deux en difficulté et deux en combiné.

04 La meilleure grimpeuse au monde

Janja Garnbret grimpe depuis si longtemps qu’elle a probablement passé des années de sa vie sur les voies, littéralement. Elle est à la poursuite de son objectif principal : être la meilleure grimpeuse au monde.

Et puisqu’on en parle, pendant de longues années, les grimpeurs de tous bords, qu’ils soient à la salle ou en extérieur, rêvaient d’une médaille d’or. À partir de 2020, tout allait changer, enfin… en théorie. Finalement, il aura fallu attendre jusqu’en 2021.

J’étais vraiment au top de ma préparation. Je ne savais sincèrement pas quoi faire, continuer de m’entraîner ? C’était compliqué à gérer pour moi Janja Garnbret

Pour Garnbret et les autres athlètes se préparant pour les Jeux olympiques, le report des JO de Tokyo a généré beaucoup de questions : leurs objectifs allaient-ils être seulement réalisables ? L'événement aurait-il lieu ? Tout cela a chamboulé les plans des athlètes. « J’étais vraiment au top de ma préparation. Je ne savais sincèrement pas quoi faire, continuer de m’entraîner ? C’était compliqué à gérer pour moi ».

Sa réaction à ce report a été instinctive, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, elle s’est jetée à corps perdu dans l’entraînement.

05 Tokyo et la scène mondiale

Après un an d’attente, l’escalade a enfin fait sa première apparition sur la plus grande scène sportive au monde, les jeux olympiques. Face aux meilleures athlètes au monde, Garnbret était la grande favorite à la médaille d’or, tout autre résultat aurait été une déception.

Janja Garnbret en voyage d'affaires à Tokyo © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Avec de telles attentes, dire que la pression était élevée est un gigantesque euphémisme. Tous les regards étaient tournés vers l’escalade pour sa première apparition aux Jeux, et donc sur la Slovène. Grâce à sa préparation mentale, elle a réussi à faire le nécessaire : une fois sur le mur, elle a mis le reste du monde au second plan pour se concentrer sur sa voie et ses blocs.

Cette gymnastique mentale a été très claire sur bloc et en difficulté. Garnbret a été capable de résoudre deux des problèmes proposés, aucune de ses concurrentes n’a pu en passer plus d’un. En difficulté, elle a tout simplement grimpé plus haut que ses adversaires.

06 Remporter tous les titres majeurs

Après sa victoire aux Jeux olympiques, Janja n’a pas levé le pied. Elle a récupéré ses titres de championne du monde en difficulté en 2021 et 2022. Actuellement, elle en est à 40 victoires d’étape de la Coupe du monde IFSC, elle est déjà l’athlète la plus récompensée de l’histoire de son sport.

En 2022, au cours des nouveaux championnats d’Europe multi-sports, elle remporte les médailles d’or en bloc, en difficulté et en combiné. Avec ce nouveau triomphe, elle a coché toutes les cases : elle a gagné tous les titres majeurs d’escalade.

En tant que médaillée d’or en difficulté et en bloc de la Coupe du monde 2023, Janja est déjà qualifiée pour Paris 2024.

07 Le flow

« On a l’impression de ne penser à rien » Explique-t-elle. « On profite d’être sur le mur, des mouvements. J’apprécie simplement qui je suis, ce que je suis en train de faire. » Cet été mental, ce « flow », c’est ce qui a porté et animé Janja pendant toutes ces compétitions, c’est ce qui lui a permis d’être la grimpeuse la plus décorée de l’histoire.

Janja Garnbret grimpe un mur d'escalade lors d'un entrainement à Celje © Simon Rainer/Red Bull Content Pool On profite d’être sur le mur, des mouvements. J’apprécie simplement qui je suis, ce que je suis en train de faire Janja Garnbret

La suite pour la Slovène ? Les Jeux de Paris 2024 où elle affrontera notamment Oriane Bertone .