Nintendo a dédié son E3 2021 aux joueurs nostalgiques

Il aura fallu attendre 19 ans avant qu’un nouveau

en 2D ne voit le jour. 19 ans pour que l’histoire principale de Metroid continue de s’écrire. Et plus encore, la série revient avec un titre que l’on pensait intégralement oublié : “Dread”. Les fans le savent : ce nom est familier. En 2005, Nintendo planchait déjà sur un “Metroid Dread” qui devait être l’un des titres les plus importants à venir sur Nintendo DS. Les fans n’auraient jamais dû le savoir, mais le site américain IGN avait mis la main sur un document interne à l’époque et révélé ce nouveau titre. Et puis… plus rien. Yoshio Sakamoto, producteur de la série Metroid 2D, a lui-même avoué qu’ils avaient eu cette idée il y a 15 ans, mais avait dû l’abandonner en accusant “les limites technologiques de l’époque”. Après avoir le travail de MercurySteam sur le remake

de Samus Returns,

a rouvert le bouquin poussiéreux pour lui offrir le développement du cinquième épisode officiel de la série. On osait plus y croire depuis le temps, alors que les développeurs indé ont largement prouvé que le genre des “Metroidvania” avait encore largement la cote auprès des joueurs. Ils vont enfin pouvoir lâcher un peu Axiom Verge pour se repencher sur la série qui a tout créé de zéro.