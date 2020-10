Rythm games : toujours debout, toujours la banane

C’était il y a déjà dix ans : Rock Band 3 sortait sur XBox 360 et PlayStation 3 , signant ainsi ce qui était probablement le jeu de rythme demandant le plus de moyens, de nouveautés et de soin apporté à un titre de cette niche. Fourni avec une keytar de deux octaves, il rejoint la flotte du rock en plastique déjà composée du micro, de la guitare/basse et de la batterie. Harmonix , avec le soutien de MTV Games et MadCatz (dont l’activité principale est l’accessoire et le hardware ), a mis les bouchées triples. Depuis un Rock Band 4 qui tient debout, mais qui trahit des moyens moindres — pour prendre un exemple simple, le trois est nettement plus joli — les développeurs ont du mal à retrouver cette dynamique. Alors où se trouve le jeu de rythme au tournant des années 2020 ? Toujours à la source, de manière un peu plus cachée et diluée, et dans des titres plus confidentiels ou davantage high-concept.

L’âge d’or est derrière, c’est certain

Si l’on se retourne, on se rend compte que l’apogée du jeu de rythme est passée depuis bien longtemps, et qu’elle a indubitablement eu lieu chez Sony. Guitar Hero , c’était iconique, mais c’était il y a quinze ans. Des indices qui défilent sur une barre et qu’il faut attraper au vol, on le fait à la manette depuis Parappa The Rapper sur PlayStation circa 1997. Son scénario et ses morceaux originaux sont des particularités quasiment encore exclusives aujourd’hui. Parappa est très vite millionnaire en copies vendues et posera la colonne vertébrale d’un gameplay qui ne cesse d’évoluer.

La famille PlayStation a hébergé d’autres jeux importants, dont Vib Ribbon, qui adopte sa « partition » (une ligne sur lequel le personnage sautille, façon La Linéa) selon la musique qu’on accueille. Dix ans plus tard, Audiosurf sur Steam avec le même principe : vos mp3 sont votre gameplay. Du reste, ils s’appellent Beatmania, Samba De Amigo, Guitar Freaks, et seront tous de futures inspirations relativement confidentielles en leur temps, mais des inspirations claires pour tous les titres récents cités dans cet article ! Ces jeux cultes démarrent un immense billard à dix bandes, une histoire dont l’une des branches poursuit sa course dans les salles d’arcade. Un pan important, mais hélas sans grande pertinence en France, faute de lieu de culte : il doit rester environ une [1] borne de JuBeat accessible en France.

Les fans ont du talent

Impossible de squizzer l’existence de Rocksmith , le petit frère de l’ombre, développé par Ubisoft San Francisco dans deux opus respectivement sortis fin 2011 et fin 2013. Rock Band 3 a agrandi la notion de « jeu à accessoire » en permettant d’utiliser sa batterie électronique sur les « partitions » du jeu, moyennant une partition un peu plus compliquée. On joue littéralement le morceau en ignorant l’ouverture de la cymbale charley. Rocksmith pousse le concept encore plus loin et confine à la sorcellerie : avec un câble jack USB fourni, vous pouvez — et devez — brancher votre guitare électrique pour refaire en temps réel la playlist proposée, quitte à surligner le master de guitare déjà présent. Un algorithme simple vous met plus de notes et de techniques si vous enchaînez les bonnes phrases. À l’époque, l’idée peut souffrir de quelques problèmes de reconnaissance, et quelques télévisions minent d’un décalage quasi éliminatoire. Aussi, le jeu nécessite d’avoir sa propre hache ou de l’acheter en pack avec une gratte Epiphone bas de gamme (mais au rapport qualité/prix correct si vous aimez bidouiller souvent vos mécaniques), ce qui en fait un investissement particulièrement excluant. En somme, un outil pédagogique intéressant, qui ne remplacera jamais de vrais cours mais qui émule tous les amplis et pédales d’effet de votre choix.

Ce joueur de Rocksmith (ci-dessous) est devenu l’un des ambassadeurs du jeu. Mais là, la vidéo est accélérée, ça se voit !

Rocksmith est peut-être, pour vous, un vague souvenir. Le titre a pourtant bénéficié d’un suivi DLC impressionnant, plus régulier que la concurrence. Huit ans ou 383 semaines consécutives de DLC hebdomadaires, en se collant au rock et en suivant l’actualité. En parallèle, Rock Band 4 verse vite de manière un peu désespérée dans tout ce qui constitue le top 5, quitte à vous faire « gratter » n’importe quoi. Et Ubisoft a toujours été bienveillant (ou aveugle ou je m’en-fout-iste) envers une communauté prompte qui a su concevoir ses propres outils et DLC personnalisés. Un site nommé Forge regroupe un catalogue étonnant et exhaustif, souvent assez quali, joué par une petite armée de Youtubeurs. Depuis une huitaine d’années, ils ont maîtrisé l’art du je-montre-les-partitions-avec-ma-guitare-et-mon-canapé. Les plus malins et tricheurs d’entre eux jouent avec la partition ralentie et accélèrent leurs vidéos, regardez bien. Une communauté signifiante dans le sens où elle s’inspire d’un plus petit cercle qui a su bricoler quelques pistes customisées pour Rock Band 3, bien moins accessible à l’exercice. Ne serait-ce que pour y jouer, il fallait utiliser un support externe, jouer déconnecté, des critères obsolètes deux générations plus tard.

En revanche, les aficionados connaissent bien Clone Hero, créature de Frankenstein pour les fans en manque. Moteur de Guitar Hero époque Neversoft, partitions officielles qui rejoignent bons et mauvais DLC, canoniques ou pas. Une bibliothèque underground mais encore plus exhaustive, où l’on trouve du jam rock comme chansons de Mon Petit Poney. Un pot-pourri ultime, un peu moche et amateur, mais c’est le prix pour être simple et open source. Au final, le jeu de rythme en plastique ultime, c’est peut-être lui. Et il vous replonge dans cette galaxie de titres « ouverts », entre Osu ! (qui singe Ouendan/Elite Beat Agents) ou Dance With Intensity (pour ceux qui aimaient jouer à Dance Dance Revolution avec leurs mimines).

Restons zen

Les locomotives du rythm game ont peut-être disparu mais le genre n’a pas été en reste durant le dernier lustre. Il mue, tout simplement. Des éléments de jeux de rythme se retrouvent ça et là, dans des high-concept qui finiront pas influencer d’autres œuvres. Timidement, des créations « un genre mixé avec du rythme » émergent un peu partout, et un culte finira par sortir. Dans son défi oulipien de développer un jeu par mois, le critique Yathzee a planché sur un ersatz de jeu de plate-forme-de-rythme .

Bullet Per Minute vient d’être publié et croise le First Person Shooter avec le jeu de rythme, une tentative moyenne, mais la plus visible de quelques titres timorés. Ici, on se repose encore plus sur le Mickeymousing , un principe de cinéma et de télévision où l’action est soulignée par des indices sonores — quelque part entre les cartoons et le film Baby Driver, donc. C’est, bien sûr, applicable à 99 % des jeux de rythme , sauf celui qui aura le courage d’être silencieux. Pour BPM, le résultat n’est pas incroyable , mais a le mérite d’exister.

Le rythme est aussi au cœur de Crypt Of The Necrodancer , et tout son gameplay tourne autour de la bande-son, sur laquelle on doit se caler pour progresser sur un damier qui constitue les niveaux. Là encore, une idée dans un autre genre : le rogue-lite. Cinq ans plus tard, le jeu ne vieillit pas et une fois qu’on décolle dans une courbe de difficulté un peu rude, on n’en finira pas de s’amuser. Et spin-off The Legend Of Zelda mise à part, on retrouve cette idée jusque dans Helltaker, un jeu de puzzle sans rapport aucun. Cette « fuite » de gameplay atteint des coins improbables, tel Ring Fit Adventure qui vous propose de faire des exercices en rythme . Cette fois, l’outil est un anneau de Pilates.

La mutation du genre passe par la lente disparition des jeux à accessoire. Dans les années 2010, l’objectif du rythm game a été de se réinventer et de garder cette notion au cœur de son gameplay, mais en le montrant de moins en moins — par exemple en travaillant l’enrobage. Le moment est idéal pour vous recommander Thumper , auto-estampillé « rythme game violent ». Ça ne sort pas de nulle part : Thumper fait partie de ces quelques titres qui misent sur l’expérience, sur la difficulté et la brutalité. On y évolue dans un décor sombre et métaphorique, dans une ritournelle indus de plus en plus assourdissante. Dans les faits, il faut suivre des instructions et réussir des séquences de pressions calquées sur les croches d’un tempo montant. C’est, en soi, un jeu de rythme. Et il devient vite performatif, difficulté musclée et croissante et modes optionnels encore plus velus à l’appui.

Thumper est un spectacle visuel, qui réinvente le genre, et croise celui des titres à « zone » où le joueur doit atteindre un simili état de transe pour jouer bien et de manière automatique. Regardez un des derniers niveaux pour le croire — c’est pourtant bien faisable dans le contexte. Encore plus récent, son antithèse est sans doute Sayonara Wild Hearts . Développé par Simogo à Malmö en Suède (là où se trouve le bon son, n’est-ce pas), le titre mise sur une ambiance cinématique, presque automatique. La frontière entre timing et Quick Time Event est mince. Vous avancez comme dans un clip de pop, mais dans une direction artistique mauve, lumineuse voire flashy. Ici, l’emphase est mise sur l’histoire, l’onirique, l’expérience de joueur. Vous y consacrez trois heures de votre vie, mais vous passerez plus de temps à y penser et à le recommander à votre entourage.

Aucune difficulté, c’est beau à voir, cool et à jouer et on rentre dans un champ nettement plus accessible. Bien sûr que le rythm-game a une dimension performative, que l’on gravit en quelques semaines — guitare en plastique, batterie en plastique, platine de DJ en plastique — pour impressionner son monde. Mais ces jeux, fusse-t-ils fondamentaux, n’atteignent pas un dixième de l’intérêt visuel de Sayonara Wild Hearts.

Et pour les plus jeunes, cette décennie a été maillée d’héritiers spirituels de Patapon, à retrouver sur consoles portables ; (l’acceptable Rythm Thief sur 3DS) l’impitoyable saga des Rythm Tengoku ou sur les portables tout court ou fleurissent mille dérivés de best-sellers.

Allez Marcus, mets ton short !

Que les néophytes se rassurent : le jeu à accessoire n’est pas totalement mort. Il s’en est allé dans une dépense bien plus onéreuse. L’univers de la VR a sa micro-star du genre. Thumper peut déjà se jouer avec un casque PS VR, et les possesseurs d’HTC Vive peuvent s’intéresser à Audioshield . Et un petit peu moins gourmand pour le portefeuille et dans un esprit similaire, on trouve…

Beat Saber est sorti en early access en 2018 et, depuis, est devenu un titre de lancement d’Oculus Quest, il s’est donc fait manger par l’écosystème Facebook. BS est l’extension naturelle d’un tapis Dance Dance Revolution, qui demande de se dépenser tout en progressant dans une courbe de difficulté, et d’accomplir des exploits de plus en plus impressionnants aux yeux des débutants. La playlist est intrinsèquement liée à la culture internet, attendez-vous à des goûts musicaux légèrement plus… disons mémétiques. Genre différent, public différent. Seuls les jeux foncièrement dédiés à la musique effectuent une curation qui fait l’équilibre entre actualité et grands classiques — pas étonnant qu’Imagine Dragons s’y batte en duel avec Hatsune Miku.

Et la PlayStation , où le genre est quasiment né, que devient-elle ? Elle héberge quelques titres où le fétiche de l’accessoire a disparu — on revient à cette bonne vieille piste défilante façon Parapa, mais à d’autres sauces. La Persona, avec des titres funky fresh, à deux doigts de l’accident de ton. La saga DJMax reprend les fondamentaux de Beatmania et l’actualise sans demander son reste. C’est dans les vieux pots, etc.

L’époque des maracas en plastique vendues par centaines d’exemplaires est derrière nous. La dernière grosse tentative de vente d’accessoire date de 2015, avec Guitar Hero Live — si l’instrument offrait une nouvelle façon de jouer avec deux « cordes » étalées sur trois frettes, c’est le jeu-service à l’économie permissive qui brillait. Des nouveaux titres en pagaille, jouer sur les clips, une esthétique digne de Clone Hero. Comme un sentiment de serpent qui se mord la queue, mais déjà un artefact du passé — jusqu’à preuve du contraire, maintenant on se limite à la manette pour attraper des bidules en mouvement. Les DLC, modes, réseaux sociaux et vidéo sauront toujours rendre ça performatif et fournir du contenu supplémentaire sous le manteau.

Quant au futur, il revient, très provisoirement, à Harmonix de dicter où est le cool. Pour les dix ans de Rock Band 3, la firme Bostonienne s’apprête à sortir Fuser , une tentative un peu différente. Plus d’accessoire, maintenant l’on s’apprête à jouer au DJ avec une manette. Il vous incombe de choisir X morceaux et de les mixer avec le timing de votre choix. Est-ce fun ? Intuitif ? Efficace ? Plus intéressant qu’une version d’Electroplankton qui aurait payé des droits musicaux ? On le saura très vite. Et on pourra se permettre de rêver, un jour, du retour de l’âge d’or du jeu vidéo à accessoire. Ou juste de Vib-Ribbon, allez. Et si vous cherchez une liste exhaustive de jeux du moment, la réponse se trouve, comme d’habitude, sur TvTropes . The beat goes on.