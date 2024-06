Tout ce que vous devez savoir sur l'histoire des jeux de stratégie

Les jeux de stratégie sont la forme de jeu la plus ancienne qui soit. Chaque fois que deux personnes se rencontrent dans une compétition, des stratégies sont misent en place. Des échecs au Risk en passant par Age of Empires , vous allez comprendre l'histoire des jeux où la réflexion prime. Ce genre est même plus ancien que le sport lui-même, et pourtant, ils ne sont jamais parmi les plus vendus. Mais ne croyez pas qu'ils ne sont pas populaires, les fans de jeu de stratégie sont parmi les plus dévoués qui soient.

Mais qu'est-ce qu'un jeu de stratégie ? Fondamentalement, ce sont des jeux qui mettent l'accent sur la patience plutôt que la précipitation. L'analyse des situations, la réflexion et la prévision de plusieurs décisions différentes sont autant d'éléments primordiaux pour être fort dans les jeux de stratégie. En bref, ce sont des jeux qui vont vraiment solliciter votre cerveau. Ils ont le même objectif que les jeux de réflexion, faire travailler votre cerveau pour trouver une solution à un problème, mais alors qu'un jeu de réflexion peut être abstrait et unidimensionnel, un jeu de stratégie peut s'articuler autour d'un thème et représenter un défi à plusieurs étages.

Age of Empires 2 est devenu l'un des jeux préféré de l'esport © Julian Schilase/Red Bull Content Pool

Par exemple, StarCraft est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule au début du 26e siècle et qui est centré sur une lutte galactique pour la domination entre quatre espèces dans une zone de la Voie lactée connue sous le nom de Secteur Koprulu. C'est le thème du jeu et vous devez créer une base et une armée suffisamment puissante pour éliminer tous les adversaires. Chacune des quatre espèces du jeu a ses propres forces et faiblesses. Le joueur doit donc les comprendre et élaborer une stratégie en conséquence, tout en se méfiant de la stratégie de ses adversaires. C'est comme jouer aux échecs contre trois autres joueurs, mais les pièces de chacun ont des capacités différentes des vôtres, et tout le monde bouge en temps réel plutôt qu'à tour de rôle.

Comme vous pouvez le constater, les titres de stratégie représentent un type de jeu qui est souvent de grande envergure, se concentrant sur les choix à faire plutôt que sur l'action immédiate. Nous avons tous des jeux que nous aimons et qui nous permettent de nous reposer mais ceux de stratégie exigent une réflexion importante. Cela procure un autre type de plaisir que de faire un head shot sur un jeu de tir. Car surpasser stratégiquement un adversaire peut vous donner l'impression d'être un très grand tacticien.

01 Les débuts

La stratégie est née au moment où le premier homo sapien a décidé de s'arrêter et de s'asseoir pour réfléchir à ce qu'il allait faire ensuite. Le simple fait de planifier en avance nous a permis de devenir l'espèce la plus développée. Les jeux de société comme les échecs, le senet et le go sont des activités qui a la base sont fait pour les gens qui ne sont pas adeptes des activités physiques.

La plupart des historiens s'accordent à dire que le premier jeu de société était le senet. Ce jeu a vu le jour dans l'Égypte ancienne environ 3 500 ans avant notre ère. Le senet est en fait un jeu éducatif, conçu pour représenter le voyage du ka (l'interprétation égyptienne de l'âme) vers l'au-delà. Cette théorie est étayée par des inscriptions religieuses sur les planches de senet et par une référence dans le célèbre Livre des morts. Les règles du senet reposent sur des jets de dés, de sorte que le hasard, plutôt que la stratégie, joue un rôle important dans le jeu. Cependant, un joueur doit savoir comment utiliser les jets de dés pour obtenir le meilleur score.

Jeu de stratégie original, le senet a été inventé par les anciens Égyptiens © Metropolitan Museum

Le premier véritable jeu de stratégie est considéré comme étant le jeu de Go. Selon la légende, le Go est né dans la Chine ancienne entre -2 356 et -2 255 ans avant notre ère, lorsque l'empereur Yao a voulu créer un jeu pour aider son fils. Le Go ressemble un peu au jeu de dames, mais il est faussement compliqué. Chaque partie commence avec un plateau vide et les joueurs utilisent un nombre illimité de pierres blanches ou noires pour former des "territoires" en entourant les zones vacantes du plateau. Il est également possible de capturer les pierres de l'adversaire en les entourant complètement. Avec le jeu de go, nous pouvons voir comment les principes de la guerre sont appliqués à un jeu.

02 Le premier jeu de stratégie sur console

Il était inévitable que les jeux anciens inspirent les programmeurs informatiques pour essayer d'écrire des algorithmes capables de les simuler. Le premier exemple de ce phénomène remonte à 1956, lorsque Paul Stein et Mark Wells ont écrit un programme informatique capable de jouer à une version simplifiée des échecs sur le MANIAC 1 (alias Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Automatic Computer Model I). Cet ordinateur était une bête absolue et pesait environ 450 kg. C'est également deux ans avant la création du célèbre Tennis for Two, qui est souvent cité comme le tout premier jeu vidéo.

Quand les ordinateurs sont devenus plus intelligents, les gens ont pu exploiter davantage leur puissance et le premier jeu de stratégie, un jeu qui n'est pas basé sur les échecs ou les dames, est Invasion. Sorti en 1972, Invasion a été conçu pour le Magnavox Odyssey, un appareil à l'allure étrange qui semblait appartenir au jeu 2001 : L'Odyssée de l'espace. Invasion est un jeu de Risk, mais avec des batailles à la Pong qui se déroulaient sur des écrans qu'il faut coller à l'avant de votre téléviseur. L'Odyssée n'était capable d'afficher que quelques carrés à l'écran à la fois, mais on pouvait les déplacer en tournant les boutons grâce aux petites boîtes qui servaient de manettes. À part pour les batailles, Invasion se jouait principalement sur un plateau physique, il se déroulait très rarement sur console.

Mi-jeu de société, mi-jeu de console, Invasion était révolutionnaire © UV List Herzog Zwei a connu un énorme succès et a propulsé les jeux de stratégie © Sega Ages

Les choses se sont accélérées à partir de là. Alors que des jeux comme Pac-Man et Donkey Kong ont lancé l'aspect grand public en 1980 et 81 respectivement, les jeux de stratégie ont continué à évoluer. L'un d'entre eux, Herzog Zwei (en allemand), sortis en 1989, est considéré comme le premier jeu de stratégie en temps réel. "Duke Two", le joueur, pilote directement un mécha volant et transformable. Grâce au mécha, le joueur achète des unités de combat de surface, les transporte par avion sur le champ de bataille et leur donne des ordres. Les véhicules suivent les ordres qui leur sont assignés (patrouille, garnison, capture de base) jusqu'à ce qu'ils tombent en panne de carburant ou soient détruits. En raison de l'implication nécessaire du mécha, le jeu implique beaucoup de micro-gestion des unités. L'implication en temps réel du joueur, plutôt que d'avoir à attendre que vos adversaires finissent leur tour, a inspiré une nouvelle approche du jeu de stratégie.

Cela a conduit à la sortie de Dune 2 en 1992 par Westwood Studios, qui est souvent décrit comme le jeu qui a établi cette formule pour tous les autres jeux de stratégie en temps réel à venir. Des éléments clés apparus pour la première fois dans Dune 2 apparaîtront plus tard dans de nombreux autres jeux de stratégie en temps réel.

Une carte du monde pour choisir la prochaine mission dans une campagne solo.

La collecte de ressources pour financer la construction d'unités.

La construction de bases et d'unités.

Les dépendances de la construction des bâtiments par des ressources, par exemple, le bois.

Des unités mobiles qui peuvent être déployées comme des bâtiments.

Différents camps/factions, chacun avec des types d'unités et des armes uniques.

Un curseur de souris pour lancer des actions.

Ces jeux, te semblent-ils familiers ? Des jeux comme Age of Empires, Command & Conquer, Warcraft et bien d'autres titres RTS n'existeraient pas sans Dune II et Herzog Zwei qui ont établi le modèle de ce qui rendait amusante l'élaboration d'une stratégie en temps réel.

Dune II est le jeu auquel tous les jeux de stratégie ont été comparés © My Abandonware

03 Sous-genres de jeux de stratégie

Depuis ces débuts, le genre stratégique s'est épanoui dans de nombreuses directions. Il est fascinant de voir comment l'ingéniosité de l'humanité a donné naissance à des jeux que l'on ne considérerait pas dès le début comme des jeux, et de voir à quel point un concept peut être exploré. Voici quelques types notables et les jeux qui y sont apparentés :

Stratégie en temps réel (STR)

Des jeux comme Herzog Zwei et Dune II ont ouvert la voie à l'immédiateté et à l'action dans le domaine de la stratégie. C'est ainsi que sont nées les séries Command and Conquer , Starcraft , Warcraft et Age of Empires , qui ont connu une popularité incroyable. Non seulement la série Command and Conquer nous a donné l'impression d'être une sorte de général omniprésent, dominant en étant au-dessus d'un champ de bataille, mais elle a également donné naissance à l'un des plus grands meme de tous les temps, sous la forme de l'acteur Tim Curry proclamant haut et fort qu'il devra se retirer dans le seul endroit qui n'est pas corrompu par le capitalisme.

Red Bull Wololo est l'apogée de la compétition d'Age of Empires © Julian Schilase/Red Bull Content Pool

Age of Empires est une autre grande série du genre RTS. Là où Command and Conquer était futuriste, Age of Empires s'est tourné vers le passé et a incorporé des mécaniques de développement de civilisation en plus de la gestion directe des unités. Dans Age of Empires, tu développes une civilisation à travers différents âges technologiques : l'âge sombre, l'âge féodal, l'âge des châteaux (qui représente le haut Moyen Âge) et l'âge impérial (qui rappelle la Renaissance). Le point fort qu'offre Age of Empires et l'équilibrage du temps passé dans chaque âge pour collecter des ressources avant de pouvoir changer d'âge technologique. Il est si populaire qu'Age of Empires a une scène esport en pleine expansion. Vous devriez absolument assister à des parties de haut niveau d'Age of Empires au Red Bull Wololo .

4X

Bien que l'immédiateté de la réflexion et la réaction en temps réel ait son attrait, il est parfois agréable de ralentir les choses et de penser en grand. 4X signifie explorer, étendre, exploiter et exterminer, ce qui devrait vous donner une idée de l'étendue de ces jeux. Les titres notables de ce genre sont la série Civilization et Stellaris .

Les jeux Civilization, comme leur nom l'indique, te permettent de construire et de développer une civilisation entière à partir de zéro. En partant d'un colon établissant un village, jusqu'à la construction de vastes métropoles qui commercent et font la guerre avec d'autres civilisations environnantes. Tout cela se passe dans un système au tour par tour, ce qui vous permet de prendre des décisions réfléchies. Si cela vous intrigue, lisez nos meilleurs conseils pour jouer à Civilization 6 .

Civilization II © James Moore

De nombreux jeux du genre 4X s'aventurent dans l'espace et te permettent d'explorer des galaxies tout en essayant de construire de gigantesques empires interstellaires, comme Stellaris. Les fans de ce sous-genre de stratégie l'apprécie pour son ampleur et pour la façon dont il permet aux joueurs de tout modifier et tout gérer avec des centaines de variables pour un nombre presque illimité de résultats possibles.

Simulation/City Builder

Pour les non-initiés, les jeux de construction de villes peuvent sembler incroyablement intimidants et ressembler davantage à quelque chose que l'on ferait pour le travail que pour le plaisir. Cependant, des jeux comme Cities : Skylines sont en fait des nids créatifs géants qui laissent libre cours à votre imagination, tout en respectant une certaine réalité. Lorsque nous étions dans des situations de bouchons en voiture ou lors de réflexions loufoques, nous nous sommes peut-être tous demandé comment une ville fonctionnait réellement. Eh bien, les jeux de construction de villes ("city builder") offrent une simulation qui vous permet de vous y essayer.

Cities : Skylines © Colossal Order

La stratégie consiste ici à planifier. Comment aménager une ville pour que la circulation ne devienne pas un problème ? Où placeriez-vous le quartier industriel pour qu'il ne pollue pas les parcs que vous avez créés ? Comment vous assurer que les citoyens de votre belle ville restent heureux, avec un accès à l'électricité et à de l'eau propre ? Toutes ces choses peuvent être pensées et mises en œuvre dans ce genre. Si vous êtes intéressé par ce genre de jeu, Cities : Skylines est un bon point de départ.

Défense de tour/Tower Defense

Les jeux de tower defense sont considérés comme des titres de stratégie plus décontractés. C'est peut-être parce qu'ils sont très populaires sur mobile. Ils consistent, comme leur nom l'indique, à construire un ensemble de défenses adaptées pour s'assurer qu'une vague d'ennemis n'atteigne pas votre base. Il peut être très excitant de voir une ligne de méchants arriver et de placer toutes sortes de murs pour les contenir, des tourelles pour leur tirer dessus ou des unités à envoyer sur la ligne pour les empêcher d'avancer. Le tout en tenant compte des ressources qu'il vous reste pour payer toutes ces défenses.

Les versions multijoueurs de ce concept sont également très populaires, la plus importante étant Clash Royale . Il s'agit d'un jeu de stratégie et de défense dans lequel vous envoyez des unités vers l'avant, tout en vous défendant contre celles de vos adversaires, le tout joué sur votre téléphone. Avec plusieurs catégories d'unités, chacun ayant un rôle spécifique.

Deck Builder

Dans la même veine que les jeux de tower defense, les jeux de bataille via un système de cartes comme Hearthstone , Marvel Snap et le prochain jeu de cartes Pokémon Pocket , sont très présents sur mobile. Ils impliquent deux niveaux distincts de réflexion stratégique. La première est l'aspect évident du jeu, quand et quelles cartes utiliser contre vos adversaires. Mais l'art stratégique plus nuancé et plus subtil de ces jeux consiste à s'assurer que votre deck possède les bonnes cartes, et qu'elles aient une cohérence entres elles. Hearthstone est un jeu particulièrement réussi dans ce sous-genre.

Hearthstone © Blizzard

04 L'avenir des jeux de stratégie

Personne ne sait où va le genre des jeux de stratégie, mais comme nous l'avons vu, il est en constante évolution et innove d'année en année. Il est clair que l'avenir nous réserve des bonnes surprises, du moins on l'espère.

Des jeux comme Homeworld 3, Manor Lords et Ara : History Untold repoussent les limites en termes de graphisme et de complexité. Manor Lords en particulier est intéressant, car c'est un mélange entre un jeu de construction de ville et un jeu de stratégie en temps réel. Ensuite, il y a des titres comme Frostpunk 2, qui prennent un thème fantastique et l'associe à une simulation de gestion de ville et de survie. Ce qui vous oblige à adapter votre état d'esprit et à passer de la construction d'une ville idéale à une tentative de ne pas la laisser s'effondrer et disparaître.

Il est possible que nous voyions encore plus de mélanges de genres dans le domaine de la stratégie. Comme un roguelike (un sous-genre de jeu vidéo de rôle dans lequel le joueur explore un donjon), ou un jeu 4X qui emprunte des éléments de tower defense. Nous pourrions même voir des jeux avec des thèmes super extravagants, comme un jeu 4X se déroulant dans l'univers des micro-organismes.

Enfin, la popularité croissante de l' esport pourrait voir apparaître une gamme de jeux de stratégie développés dans une optique de compétition. Nous n'avons pas mentionné les MOBA, car il s'agit d'un sous-genre de jeu de stratégie qui nécessite une explication plus détaillée, mais nous pourrions voir davantage de jeux comme Age of Empires sortir et inspirer une nouvelle scène compétitive.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !