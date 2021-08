Jeux de survie ou le piège en haute-mer

ont lancé une mode qui ne semble pas vouloir s’arrêter. Le principe est souvent le même : vous arrivez en slip dans un monde hostile, et vous devez survivre tout en vous construisant une formidable base qui ne respecte pas le registre du cadastre. Pour cela il faut farmer, farmer et encore farmer. Et le pire, c’est qu’on adore ça. Les menaces sont multiples : dinosaures que l’on peut apprivoiser, zombies, noirceur des bois, petit monde des insectes, immensité de l’espace, dureté du monde agricole, barbares potes de Conan, Vikings, chevaliers, créatures de l’Ender, ces fichus Creepers et la belle famille… Sans oublier l’accès anticipé qui n’en finit pas, ou pire, qui finit mal !

Pour survivre dans le monde impitoyable des sandbox de survie, où un nouveau prétendant débarque toutes les deux semaines, il faut faire preuve d’imagination. Certains ne l’ont pas compris et vont dans le mur. D’autres se creusent les méninges, proposant du neuf, principalement dans l’univers où se déroule l’action. Si on commence à avoir fait le tour de la terre ferme, on se tourne à présent vers la mer, ses profondeurs et ses mystères. Partons donc à la découverte de

Pour survivre dans le monde impitoyable des sandbox de survie, où un nouveau prétendant débarque toutes les deux semaines, il faut faire preuve d’imagination. Certains ne l’ont pas compris et vont dans le mur. D’autres se creusent les méninges, proposant du neuf, principalement dans l’univers où se déroule l’action. Si on commence à avoir fait le tour de la terre ferme, on se tourne à présent vers la mer, ses profondeurs et ses mystères. Partons donc à la découverte de trois jeux de survie qui mettent les pieds dans l’eau .

Pour survivre dans le monde impitoyable des sandbox de survie, où un nouveau prétendant débarque toutes les deux semaines, il faut faire preuve d’imagination. Certains ne l’ont pas compris et vont dans le mur. D’autres se creusent les méninges, proposant du neuf, principalement dans l’univers où se déroule l’action. Si on commence à avoir fait le tour de la terre ferme, on se tourne à présent vers la mer, ses profondeurs et ses mystères. Partons donc à la découverte de trois jeux de survie qui mettent les pieds dans l’eau .

est arrivé sur Steam le 23 mai 2018 en early access. Plus de quatre ans plus tard, il n’est toujours pas officiellement sorti, une curiosité qui ne concerne pas que son éditeur Axolot Games : les sandbox aiment l’accès anticipé, en abusent même, et c’est plutôt une bonne chose car les développeurs ne lâchent pas leur bébé, ce qu’ils ont plus facilement tendance à faire après la sortie officielle. Bref, revenons à nos radeaux.

Créé par Redbeet Interactive, Raft est arrivé sur Steam le 23 mai 2018 en early access. Plus de quatre ans plus tard, il n’est toujours pas officiellement sorti, une curiosité qui ne concerne pas que son éditeur Axolot Games : les sandbox aiment l’accès anticipé, en abusent même, et c’est plutôt une bonne chose car les développeurs ne lâchent pas leur bébé, ce qu’ils ont plus facilement tendance à faire après la sortie officielle. Bref, revenons à nos radeaux.

Créé par Redbeet Interactive, Raft est arrivé sur Steam le 23 mai 2018 en early access. Plus de quatre ans plus tard, il n’est toujours pas officiellement sorti, une curiosité qui ne concerne pas que son éditeur Axolot Games : les sandbox aiment l’accès anticipé, en abusent même, et c’est plutôt une bonne chose car les développeurs ne lâchent pas leur bébé, ce qu’ils ont plus facilement tendance à faire après la sortie officielle. Bref, revenons à nos radeaux.