Halloween : rétrospective de l’horreur vidéoludique à la japonaise

Alors que se profile la fin d’année 2022, on peut commencer à tirer les premières esquisses d’un bilan, et affirmer que ce fût une année où l’horreur fut à l’honneur. Et au sein des nombreux titres d’épouvante ayant parsemé l’actualité des derniers mois, le Japon ne fut pas en reste. Dernière sortie en date :

Le genre de l’horreur est implanté depuis longtemps au sein de la pop culture japonaise. Dès le XIXè siècle, le fantastique et l’épouvante fleurissent dans la littérature de l’archipel. Et dès les années 1960, c’est au tour du cinéma de faire trembler les foules, avec des chefs d’œuvres tels que le Onibaba de Kaneto Shindo, tourné en 1964. Pas étonnant de retrouver très vite des thématiques similaires sur console et PC dès les débuts du développement de l’industrie vidéoludique nippone.

Le genre de l’horreur est implanté depuis longtemps au sein de la pop culture japonaise. Dès le XIXè siècle, le fantastique et l’épouvante fleurissent dans la littérature de l’archipel. Et dès les années 1960, c’est au tour du cinéma de faire trembler les foules, avec des chefs d’œuvres tels que le Onibaba de Kaneto Shindo, tourné en 1964. Pas étonnant de retrouver très vite des thématiques similaires sur console et PC dès les débuts du développement de l’industrie vidéoludique nippone.

Le genre de l’horreur est implanté depuis longtemps au sein de la pop culture japonaise. Dès le XIXè siècle, le fantastique et l’épouvante fleurissent dans la littérature de l’archipel. Et dès les années 1960, c’est au tour du cinéma de faire trembler les foules, avec des chefs d’œuvres tels que le Onibaba de Kaneto Shindo, tourné en 1964. Pas étonnant de retrouver très vite des thématiques similaires sur console et PC dès les débuts du développement de l’industrie vidéoludique nippone.

S’il est difficile de tracer avec précision quel fut le premier jeu d’horreur japonais, notons que beaucoup de jeux des années 80 s’inspiraient déjà du bestiaire et du folklore des films de monstre. Mais difficile de considérer que Monster Bash (1982), Ghost & Goblins (1985) ou Castlevania (1986) soit à proprement parler des jeux horrifiques. Les traces du premier jeu japonais marquant véritablement destiné à effrayer les joueurs sont plutôt à chercher du côté du Sweet Home publié par Capcom en 1989. Adaptation d’un film d’horreur à succès pensé pour la NES, il s’agit d’une fusion plutôt avant-gardiste entre un RPG et un jeu de survie gore et dérangeant, nécessitant d’alterner entre différents personnages pour progresser dans un manoir hanté.

S’il est difficile de tracer avec précision quel fut le premier jeu d’horreur japonais, notons que beaucoup de jeux des années 80 s’inspiraient déjà du bestiaire et du folklore des films de monstre. Mais difficile de considérer que Monster Bash (1982), Ghost & Goblins (1985) ou Castlevania (1986) soit à proprement parler des jeux horrifiques. Les traces du premier jeu japonais marquant véritablement destiné à effrayer les joueurs sont plutôt à chercher du côté du Sweet Home publié par Capcom en 1989. Adaptation d’un film d’horreur à succès pensé pour la NES, il s’agit d’une fusion plutôt avant-gardiste entre un RPG et un jeu de survie gore et dérangeant, nécessitant d’alterner entre différents personnages pour progresser dans un manoir hanté.

S’il est difficile de tracer avec précision quel fut le premier jeu d’horreur japonais, notons que beaucoup de jeux des années 80 s’inspiraient déjà du bestiaire et du folklore des films de monstre. Mais difficile de considérer que Monster Bash (1982), Ghost & Goblins (1985) ou Castlevania (1986) soit à proprement parler des jeux horrifiques. Les traces du premier jeu japonais marquant véritablement destiné à effrayer les joueurs sont plutôt à chercher du côté du Sweet Home publié par Capcom en 1989. Adaptation d’un film d’horreur à succès pensé pour la NES, il s’agit d’une fusion plutôt avant-gardiste entre un RPG et un jeu de survie gore et dérangeant, nécessitant d’alterner entre différents personnages pour progresser dans un manoir hanté.

Difficile aussi de ne pas mentionner dans ces premiers pas de l’horreur vidéoludique japonaise le donjon RPG Digital Devil Story : Megami Tensei paru chez Atlus en 1986, dans laquelle un informaticien se retrouve confronté à une horde de démons sanguinaires issus de différentes mythologies et souhaitant déclencher l’apocalypse. Si les lointains et nombreux descendants de ce titre fondateur (Persona, Shin Megami Tensei, Tokyo Mirage Sessions…) sont loin de tous verser dans un registre horrifique, les premiers épisodes ont un ton systématiquement angoissant et anxiogène. Cependant, il faudra du temps avant que les jeux d’Atlus atteignent la notoriété qu’on leur connaît actuellement hors du Japon : les années 90 seront celles d’autres grandes franchises horrifiques.

Difficile aussi de ne pas mentionner dans ces premiers pas de l’horreur vidéoludique japonaise le donjon RPG Digital Devil Story : Megami Tensei paru chez Atlus en 1986, dans laquelle un informaticien se retrouve confronté à une horde de démons sanguinaires issus de différentes mythologies et souhaitant déclencher l’apocalypse. Si les lointains et nombreux descendants de ce titre fondateur (Persona, Shin Megami Tensei, Tokyo Mirage Sessions…) sont loin de tous verser dans un registre horrifique, les premiers épisodes ont un ton systématiquement angoissant et anxiogène. Cependant, il faudra du temps avant que les jeux d’Atlus atteignent la notoriété qu’on leur connaît actuellement hors du Japon : les années 90 seront celles d’autres grandes franchises horrifiques.

Difficile aussi de ne pas mentionner dans ces premiers pas de l’horreur vidéoludique japonaise le donjon RPG Digital Devil Story : Megami Tensei paru chez Atlus en 1986, dans laquelle un informaticien se retrouve confronté à une horde de démons sanguinaires issus de différentes mythologies et souhaitant déclencher l’apocalypse. Si les lointains et nombreux descendants de ce titre fondateur (Persona, Shin Megami Tensei, Tokyo Mirage Sessions…) sont loin de tous verser dans un registre horrifique, les premiers épisodes ont un ton systématiquement angoissant et anxiogène. Cependant, il faudra du temps avant que les jeux d’Atlus atteignent la notoriété qu’on leur connaît actuellement hors du Japon : les années 90 seront celles d’autres grandes franchises horrifiques.