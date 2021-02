Des briques aux pixels : l’histoire des jeux vidéo Lego

Lego Star Wars: The Video Game

sort en 2005 et propose aux joueurs une adaptation des trois préquelles (les Épisodes I à III) dans l’univers

Lego

. Le titre va jeter les bases des mécaniques de gameplay typiques de la franchise, mécaniques qui vont contribuer à son immense popularité : on casse des briques, on construit des trucs, on ramasse des objets et on se bastonne contre les méchants. La prise en main est d’une facilité déconcertante et le fun est au rendez-vous. Le jeu parsème en outre sa narration de références plus ou moins irrévérencieuses aux films, et y ajoute une grosse dose d’humour et d’autodérision qui fait mouche. D’ailleurs, rétrospectivement, ce « premier » jeu Lego est sans doute la seule manière amusante de se farcir l’histoire des préquelles. Mais je m’égare…

Lego Star Wars

est avant tout un moment clé dans l’histoire vidéoludique de Lego, et le début d’une franchise à succès qui va, bon an mal an, affiner sa formule au fil des années.