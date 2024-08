Les jeux vidéo peuvent-ils vous aider à être plus efficace au travail ?

Les jeux vidéo peuvent stimuler l'alphabétisation et la pensée créative

Imaginez : vous avez trouvé le travail de vos rêves. Vous mettez à jour votre CV pour y inclure toutes les compétences et qualités requises pour le poste. Et vous ajoutez une ligne - ou deux - sur votre expérience sur Modern Warfare, NBA 2k, Battlegrounds, Total War ou EAFC. Le poste auquel vous postulez n'est pas un poste de développeur de jeux, ni un poste dans le domaine de l'informatique.

De plus en plus d'études suggèrent que les compétences que nous acquerrons en jouant à des jeux vidéo, en tant que joueurs qui mettent en place des stratégies, plutôt qu'en tant que joueurs occasionnels qui ne se concentrent pas sur la façon dont ils jouent, peuvent être extrêmement bénéfiques sur le lieu de travail.

Mais en quoi vos talents de chasseur de dragons ou votre capacité à construire une ville peuvent-ils vous rendre plus efficace dans votre profession ? Est-ce grâce à cette qualité que

Call of Duty: Modern Warfare

Dans presque tous les secteurs, un bon travail d'équipe est essentiel pour que le travail soit bien fait. Vos patrons apprécieront donc votre capacité à collaborer, à écouter et à poursuivre des objectifs communs.

Dans de nombreux jeux vidéo, il faut savoir travailler en équipe. Si vous ne travaillez pas ensemble, vous finirez par échouer dans votre mission ou par mourir avant même d'avoir eu le temps de vous échauffer. C'est pourquoi le développement de ces compétences, écouter, communiquer, élaborer des stratégies et négocier, vous permettra littéralement (dans les jeux vidéo, mais au sens figuré sur le lieu de travail) de rester en vie.

Jouer à des jeux multijoueurs (alias jeux d'équipe) comme Modern Warfare ou No Man's Sky peut également vous aider à développer un sentiment de connexion et de communauté, qui sont des éléments super importants pour faire de vous un meilleur être humain ainsi qu'un meilleur employé.

Animal Crossing New Horizons

Vos compétences sur Grand Theft Auto, Animal Crossing ou Call of Duty peuvent-elles vous rendre meilleur que les autres travailleurs de votre secteur ? Les chiffres répondent par l'affirmative. Une étude réalisée en 2019 a révélé que les chirurgiens qui, à un moment donné de leur vie, ont joué à des jeux vidéo pendant trois heures par semaine sont nettement plus doués pour certaines interventions que les médecins qui n'y ont pas joué.

Certains jeux, comme l'emblématique Super Mario 64, peuvent même renforcer la partie du cerveau chargée de la formation de la mémoire, de l'orientation spatiale et de la planification stratégique.

Il a été démontré que le fait de jouer de manière responsable (c'est-à-dire pendant une durée raisonnable et avec des pauses régulières) a beaucoup plus d'effets positifs.

