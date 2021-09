Jochen Rindt, l'homme qui a transmis le virus de la F1 à Helmut Marko

Avec quatre titres mondiaux, une épreuve inscrite au calendrier, des pilotes et dirigeants renommés et une écurie qui a dominé sans partage le classement constructeur entre 2010 et 2014, l'Autriche s’assoit à la table des grandes nations de la

Vainqueur des 24h du Mans en 1965 et prince de la Formule 2, où son pilotage agressif et sa fougue surprennent tous les favoris, Jochen Rindt ne rencontre, au départ, pas le même succès dans la catégorie reine. La faute à des monoplaces Cooper peu compétitives qui ne peuvent viser que les places d'honneur. Puis il est enrôlé par Lotus, l'une des grandes écuries de la fin des sixties, afin de prendre la relève de Jim Clark. Pour l'Autrichien, c'est l'occasion de piloter les fameuses monoplaces de Colin Chapman réputées révolutionnaires, très rapides mais aussi peu fiables en piste. Avec les risques que cela implique. « Je lui ai dit qu'il avait de bonnes chances de remporter le championnat avec Lotus mais que Colin prenait les choses un peu trop à la légère, qu'il avait plus de chances de se blesser dans cette voiture que dans la Brabham,

Mais le 5 septembre 1970, la séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie lui est fatale. En tête du classement des pilotes avec 20 points d'avance sur son premier poursuivant - à une époque où une victoire rapporte 9 points - l'Autrichien a conscience qu'un premier sacre lui tend les bras. En marge du Grand Prix, il aborde publiquement son souhait de se retirer prochainement des circuits, marqué psychologiquement par une saison qui a déjà fait deux victimes chez les pilotes : Bruce McLaren et Piers Courage. « Je veux arrêter avant que ça ne m'arrive » affirme-t-il aux journalistes. Il n'aura pas cette chance. Jochen Rindt décède dans la Parabolica de Monza après que sa Lotus ait heurté la glissière de sécurité, perdu une roue et rebondi plusieurs fois. « Les médecins ont déclaré qu'il souffrait d'une fracture de la trachée, d'un écrasement du thorax et d'une fracture de la jambe gauche »

Envoyés dans le même pensionnat à l'adolescence, réputé pour être « l'école de la dernière chance » - et qui compte aussi Niki Lauda parmi ses anciens élèves – les deux garçons se découvrent une passion commune pour la course. D'abord sur deux-roues, puis au volant d'une vieille Beetle qu'ils apprennent à conduire sans permis. Recalés aux examens d'entrée à l'université en 1961, les deux adolescents fuient leurs responsabilités en prenant la route, direction le