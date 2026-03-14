Soundsystem : Joes Muggs présente Bass, Mids, Tops

Musique
Rob Smith, Smith & Mighty
Étiez-vous conscient qu’il se passait quelque chose de spécial sur la scène locale quand vous étiez enfant ?
Eh bien – j’ai toujours senti qu’il se passait quelque chose à Bristol, mais je le voyais de manière très locale. Je ne voyais jamais les choses dans un sens plus large ; je n’avais rien avec quoi comparer. Mon sentiment personnel à propos de la musique, c’était que, jusqu’au punk, je voyais la musique comme quelque chose que seule une élite de gens avait le droit de faire, et que je n’en faisais probablement pas partie. Mais le punk, avec cette attitude du genre « fais ce que tu veux, pense par toi-même », puis le fait de voir tes potes attraper une guitare et se mettre à chanter et tout, c’était comme : « Oh, d’accord. » Ça rendait la chose mentalement possible.
Quels étaient vos goûts de fan à l’époque ?
J’aimais pas mal le punk – et le reggae aussi, j’étais un grand fan de reggae. En vrai, j’aimais juste la pop et les trucs à guitare, Jimi Hendrix et ce genre de choses jusqu’à ce que je découvre le reggae vers, je dirais, 11 ans – et ça m’a frappé comme étant d’une certaine manière plus important que tout le reste. Et puis quand j’ai creusé plus profond et que j’ai commencé à entendre du dub et son processus, c’est là que j’ai vraiment commencé à m’enthousiasmer et à sentir que c’était quelque chose dans lequel je devais m’impliquer personnellement.
Le reggae, c’était quelque chose que vous entendiez autour de vous ?
J’ai grandi dans une zone principalement blanche au nord de Bristol, dans une cité, mais dans mon école il y avait une assez grande communauté noire. Comme je n’arrivais pas à me mettre au foot, alors que tous mes potes jouaient au foot pendant le déjeuner, moi je traînais juste dans l’école sans grand-chose à faire. Mais un midi, j’ai découvert une salle que les filles plus âgées avaient le droit d’utiliser, avec un tourne-disque portable. Alors je me suis un peu faufilé dedans, et elles passaient des 7" de reggae – des singles sept pouces. Et ce qui me fascinait, c’est qu’elles les retournaient et que de l’autre côté, c’était une version. Donc ça, je suppose que c’est la première fois où j’ai eu ce déclic qu’il y avait un côté plus profond au reggae. Et j’avais un pote un peu plus âgé que moi, qui avait un peu plus d’argent parce qu’il avait un boulot à mi-temps, et qui achetait tous les albums ; il passait Dreadlocks Dread [troisième album du poids lourd jamaïcain Big Youth]. Ça a eu un effet assez important.
Ouais, ça te retourne le cerveau !
À cause de la production, c’était vraiment comme rien de ce que j’avais entendu auparavant : c’est vraiment perché. Vous voyez, c’était comme le punk, assez rebelle, et ça ne respectait aucune des règles que j’avais connues jusque-là.
Et à quel moment avez-vous pris conscience que le foyer naturel du reggae, c’était le soundsystem ?
Quand j’étais gamin, j’avais une platine assez sympa, mais elle n’était pas équipée d’enceintes pour les basses ni rien. Donc au tout début, j’étais plus intéressé par les schémas rythmiques, les patterns de batterie et les petits riffs de guitare et ce genre de choses. Un peu plus tard, quand j’ai quitté la maison, je suis allé dans un endroit appelé Trinity Church à Bristol où Jah Shaka venait jouer, et maintenant c’est là que Stryda [la moitié du duo bristolien Dubkasm, qui officie depuis plus de 20 ans] organise ses soirées Teachings in Dub – ça a toujours été un lieu prisé pour les soundsystems. Ce devait être l’une des premières fois où j’ai entendu des big boxes. Je me souviens avoir pensé : « Wow, mon dieu, la salle est littéralement en train de trembler, elle est vraiment en train de vibrer ! » Puis j’ai réalisé que c’étaient mes globes oculaires dans leurs orbites qui me donnaient cet effet.
Skream
Dans quel quartier de Croydon avez-vous grandi ?
Je vivais dans une zone appelée Selsdon, juste au coin de mon home studio actuel en fait. J’ai grandi là-bas avec mon frère qui faisait de la musique, c’était évidemment ma connexion avec Big Apple à l’époque – en réalité, c’était ma connexion tout court.
Quel âge a votre frère ?
Jack a neuf ans de plus que moi, d’où sa connexion – jungle, hardcore, etc... Il travaillait chez Big Apple depuis quelques années déjà avant mon premier souvenir [du magasin].
Donc vous entendiez de la musique rave.
Pour être honnête, je me souviens de la jungle quand j’avais environ cinq ans, de la proto-jungle, et je trouvais que c’était un putain de boucan. Évidemment, mes petites oreilles délicates ne comprenaient pas. Le magasin, c’est la chose principale dont je me souviens vraiment. C’est le début de tout pour moi. La première fois que je me souviens être entré dans le magasin de disques, j’étais sur le marché de fruits de Surrey Street, là où se trouvait le shop. Ma mère achetait des fruits et j’ai dit : « Je reviens dans une minute ! » et j’ai couru dans le magasin pour faire la chose la plus énervante que vous puissiez faire dans un magasin de disques.
À l’époque, parce que je n’étais jamais allé dans un magasin de disques. J’achetais des disques mais je n’avais pas de platines, j’utilisais celles de mon frère, ce qu’il détestait, donc s’il avait été là je ne l’aurais pas fait, parce qu’il aurait su que j’allais probablement aller utiliser ses platines quand il serait sorti. Bref, j’ai demandé à écouter le disque tout en haut de l’étagère, le tout dernier, et j’ai dit : « Nan, je le veux pas » et je suis sorti. Plus tard, j’ai appris en bossant là-bas que c’était la chose qui faisait chier tout le monde le plus. C’est mon premier souvenir de quelconque connexion avec le magasin. À ce moment-là je ne connaissais pas Benga, je ne connaissais personne. Ils ne savaient même pas que j’étais le frère de Jack ni rien. J’étais juste… un gamin de 12 ans.
Vous vous souvenez de ce qu’était ce disque ?
C’était la face B de « Bizzi’s Party » remixée par Booker T. J’avais traîné avec deux filles le week-end d’avant et l’une d’elles faisait des cassettes, comme tout le monde je crois ; tu faisais des mixtapes pour les filles, c’était cool. Je me souviens qu’elles la chantaient – « Bizzi, Bizzi’s party! This one’s going out to all the pretty girls ! » – et puis ça passait sur Upfront FM, ce qui nous ramène à Hatcha d’ailleurs.
Elles l’avaient entendue sur Upfront FM, où Hatcha était au départ, donc je suis allé au magasin pour ça. J’ai commencé à bosser chez Big Apple vers 14 ans, et Hatcha a été la première personne du shop que j’ai rencontrée personnellement. Il m’a réveillé une fois en venant chercher mon frère, qui était censé être au travail. J’étais au lit, je me suis levé, énervé d’avoir été tiré du sommeil par ce petit gars de 17 ans avec un énorme sourire. À partir de là, on est devenus potes. Il m’a vu dans la rue principale près de chez moi, il m’a ramené en voiture et m’a filé un joint, ce qu’à l’époque personne ne faisait. C’était le début de la romance florissante entre moi et Hatcha.
C’est vers cette époque que j’ai commencé à faire de la musique – tout est parti du fait de traîner chez un pote à Penge et de passer voir un autre pote en train de faire du son. Voir de la musique faite sur une PlayStation One m’a fait réagir : « Rah ! Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça aussi facilement » – pas facile dans le sens simple, mais facile d’obtenir de la musique qui sort des enceintes, de la faire sans avoir un studio à plusieurs milliers de livres. Pour moi, c’était la fin du garage et le début de la 8-bar. Quand « Pulse X » de Youngstar est sorti à cette époque, ce disque a été le point de départ pour beaucoup de jeunes producteurs en herbe. Je pense que je faisais du garage plus dans le style d’El-B avant de faire un bootleg de « Pulse X », parce que c’était mon truc. Tout le monde a fait un bootleg de « Pulse X ».
Shy One
Y a-t-il des morceaux qui ressortent de votre petite enfance ?
Carrément, ça doit être A Tribe Called Quest. Je crois que c’était Midnight Marauders, à l’écouter dans la voiture de ma mère et à connaître tous les mots des skits dans sept cas sur dix, en focalisant sur l’origine du nom – maraud veut dire « piller », donc je m’en souvenais depuis vraiment jeune. Et puis « Burial » de Leviticus, c’est l’un de mes premiers souvenirs d’un track sur lequel je devenais complètement dingue, sans même en connaître le nom. Aussi « Flipjack » de Hustlers of Culture – deux morceaux que ma mère adorait et qui sont devenus certains de mes titres préférés de tous les temps.
Donc quel âge aviez-vous quand vous avez entendu « Leviticus » ?
Je devais avoir trois ou quatre ans – ma mère avait cette cassette de dingue appelée Thunder and Joy. C’était une mixtape jungle et on l'a poncée dans sa voiture. J’étais toujours avec elle à faire des allers-retours en voiture, et quand elle allait aux MOBO Awards en 1996 et 1997 [avec le père de Shy One, Trevor Nelson], j’y allais toujours et j’attendais dans la voiture à écouter des cassettes en tuant la batterie.
« Burial » est vraiment le croisement de tous ces différents courants de l’underground – il y a de la soul, du ragga, de la techno, des breakbeats, et puis ce refrain que tout le monde retient instantanément.
Et puis, l’autre vocal, c’est par mon oncle officieux Rick aussi [un sample de « Make Love to Me » de Jill Francis, produite par Rick Clarke]. Je ne le savais même pas jusqu’à il y a quelques années. Maman m’a dit : « Tu sais que c’est le morceau de Rick, ça ? » Un bon ami à moi, une personne avec qui je mixais toujours, avec qui j’étais en crew et avec qui je suis allée pour la première fois à la radio, c’est le fils de Rick Clarke, Miles Clarke. C’est un DJ qui s’appelle Reason. Donc j’adore la façon dont tout s’est recoupé – comment l’un de mes morceaux préférés de tous les temps sample mon oncle. J’étais avec Rick le mois dernier à Sainte-Lucie justement, il y organise plein de soirées maintenant. Juste des personnes noires plus âgées qui prennent leur retraite dans des raves, habillées tout en blanc.
Des raves de grands ?
[Rires] Ouais, des soirées de grands. Donc quand je pense à mes premiers souvenirs musicaux, je pense à l’écoute des radios pirates. Je pense à l’écoute de la grosse chaîne JVC de ma mère – vous savez, avec la platine vinyle en haut, puis la radio, la cassette, l’ampli et, tout en bas, les disques. Donc ça, et un de ces autoradios à façade amovible dans sa Peugeot 205 pour lesquels elle faisait des cassettes exprès.
Vous m’avez dit auparavant que vous alliez au Carnaval tous les ans depuis votre petite enfance.
Eh bien, je suis née en avril donc je n’y suis pas allée l’année de ma naissance, mais l’année suivante, ma mère m’y a emmenée – j’avais un an. Elle faisait les costumes. Elle faisait partie d’une… comment on appelle ça, une troupe de Carnaval ? Une basée à Stoke Newington. Je jouais au Total Refreshment Centre il y a deux ans et je suis allée au magasin de bagels, je leur ai demandé s’ils étaient là depuis longtemps et la patronne m’a dit : « Oui, plus de 20 ans. » J’ai répondu : « Je me souviens d’être venue ici quand j’avais trois ans ! » Ma mère faisait partie de ces gens qui fabriquaient les costumes ; ils s’appelaient Perpetual Beauty. Donc je suis sortie au Carnaval en costume à trois ans. Avant ça, ma grand-mère avait un stand mais j’ai raté ça – ah, mince, maintenant je me retrouve à dépenser une fortune en nourriture et en boisson pour rien.
Tony Thorpe
Pouvez-vous préciser exactement où a commencé votre vie dans la musique ? Vous avez grandi à Croydon, c’est bien ça ?
Ouais, c’est ma ville natale, les rues crades de Croydon. Je suppose que ça a commencé dans un endroit appelé The Old Barn, à South Croydon. Avant ça, comme j'ai des origines antillaises, il y avait toujours des soundsystems autour, toujours des grosses fêtes toute la nuit, toujours de la musique en fond, un soundsystem dans notre salon, et je me souviens d’avoir été vraiment fasciné par le matériel – avoir mon premier gramophone, acheter mon premier single, tout ça. Mais c’était surtout la culture de l’époque, suivre ce qui se passait autour. Le premier disque que j’ai acheté, c’était un fichu T-Rex. J’étais comme n’importe quel autre gosse né et élevé à Croydon, comme tout le monde, dans la pop du moment.
Ensuite j’ai été punk, j’ai été rasta, putain de New Romantic, skinhead – je suis passé par tout. Je suivais Pete Tong [dans ses premières années soul et hip-hop] et Chris Hill [leader du crew Soul Mafia auquel appartenait Tong], j’allais aux week-ends Caister, au Wigan Casino, au Goldmine – on était un peu l’équipe South London Soul Patrol, et on était à fond dans la danse à cette époque. Vous descendiez dans des endroits comme le Horseshoe sur Tottenham Court Road où il y avait des danseurs absolument incroyables tous les soirs. C’étaient comme des danseurs de ballet, qui tournaient, pivotaient, se pliaient, toujours très originaux dans leurs mouvements.
On allait dans différents endroits pour défier les gens en dance-offs – on descendait au Sutton Scamps le mardi soir pour une dance-off avec tout le crew de Sutton, puis un autre soir on descendait à Caister pour une dance-off avec eux. C’était constamment « wahey ! », un truc fun, mais c’était aussi une manière de libérer ton agressivité sur le dancefloor, de te défier par la danse alors qu’aujourd’hui tu le ferais avec un couteau. Donc ouais, j’étais dans la musique noire, y compris tout le son américain de l’époque.
Et l’électro ? Ça en faisait partie ?
Eh bien, à la fin des années 70, début 80, c’était le funk, puis le rap est arrivé. Je me souviens de quelqu’un à la radio, quand « Rapper’s Delight » est sorti, qui disait : « Ça n’ira jamais nulle part. » On était là à se dire : « Non ! C’est ça, le futur ! » – si vous saviez de quoi vous parliez, vous saviez que dans le Bronx ce truc existait pour de vrai, que c’était un mode de vie, vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que j’ai toujours été ouvert d’esprit, mais c’est quand je me suis mis à 400 Blows que ça s’est vraiment ouvert.
Et comment ça s’est fait ?
Eh bien j’étais DJ, c’est comme ça que j’ai commencé. On faisait ce club à Croydon qui s’appelait le Swamp Club et… [il rit, incrédule] c’était une sorte de truc rockabilly. À cette époque, vous pouviez passer n’importe quoi – je jouais Animal Nightlife avec King Kurt, mixés avec James Brown et Kraftwerk ! Complètement dans tous les sens – et tous ces gens étaient là, avec leurs bananes et leurs costards à passer un bon moment, tout le monde sapé, c’était génial. Bauhaus, B52s, James Chance, Bob Marley, peu importe – c’est à ce moment-là que j’aimais vraiment mixer, parce que c’était juste : « Bon, qu’est-ce que je vais passer aujourd’hui ? » Vous lâchiez le bon classique et les gens devenaient complètement dingues.
Je faisais Dr Jims – un vieux spot jazz-funk classique où tous les mecs de la soul jouaient, un lieu de fusion jazz-funk du dimanche soir – j’étais en équipe avec mes potes Rob et Andreos, qui était le cousin de George Michael. Comme tout le cirque Wham! avait germé à Croydon, on les jouait eux et Animal Nightlife, tout ce soul pop de l’époque. Je me rends compte que ça ne fait pas beaucoup de bien à ma crédibilité bass music…
Bref, à Dr Jims quelqu’un est venu me voir et m’a dit : « Oh, tu devrais rencontrer ce gars qui s’appelle Andrew Beer, il a sorti un disque. » Donc je l’ai rencontré, il m’a filé ce disque, un 7" en white label, un morceau appelé « Beat The Devil » et je me suis dit : « Oh, ça a l’air intéressant. » Je l’ai ramené à la maison, je l’ai posé sur la platine et j’ai fait : « Nan, mon pote ! » C’était comme de la vraie musique du diable, une sorte de vaudou blanc avec des boucles à l’envers et des solos de trompette – mais je pouvais sentir qu’il se passait quelque chose là-dedans, même si je n’étais pas dedans.