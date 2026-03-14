Soundsystem : Joes Muggs présente Bass, Mids, Tops

C’était la face B de « Bizzi’s Party » remixée par Booker T. J’avais traîné avec deux filles le week-end d’avant et l’une d’elles faisait des cassettes, comme tout le monde je crois ; tu faisais des mixtapes pour les filles, c’était cool. Je me souviens qu’elles la chantaient – « Bizzi, Bizzi’s party! This one’s going out to all the pretty girls ! » – et puis ça passait sur Upfront FM, ce qui nous ramène à Hatcha d’ailleurs.

Elles l’avaient entendue sur Upfront FM, où Hatcha était au départ, donc je suis allé au magasin pour ça. J’ai commencé à bosser chez Big Apple vers 14 ans, et Hatcha a été la première personne du shop que j’ai rencontrée personnellement. Il m’a réveillé une fois en venant chercher mon frère, qui était censé être au travail. J’étais au lit, je me suis levé, énervé d’avoir été tiré du sommeil par ce petit gars de 17 ans avec un énorme sourire. À partir de là, on est devenus potes. Il m’a vu dans la rue principale près de chez moi, il m’a ramené en voiture et m’a filé un joint, ce qu’à l’époque personne ne faisait. C’était le début de la romance florissante entre moi et Hatcha.

C’est vers cette époque que j’ai commencé à faire de la musique – tout est parti du fait de traîner chez un pote à Penge et de passer voir un autre pote en train de faire du son. Voir de la musique faite sur une PlayStation One m’a fait réagir : « Rah ! Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça aussi facilement » – pas facile dans le sens simple, mais facile d’obtenir de la musique qui sort des enceintes, de la faire sans avoir un studio à plusieurs milliers de livres. Pour moi, c’était la fin du garage et le début de la 8-bar. Quand « Pulse X » de Youngstar est sorti à cette époque, ce disque a été le point de départ pour beaucoup de jeunes producteurs en herbe. Je pense que je faisais du garage plus dans le style d’El-B avant de faire un bootleg de « Pulse X », parce que c’était mon truc. Tout le monde a fait un bootleg de « Pulse X ».