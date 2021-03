Johann Zarco : « J’ai envie de jouer devant »

Johann, tu as été l’un des rares à rester au Qatar entre les tests de pré-saison et le premier Grand Prix. Pourquoi ce choix ?

Je n’avais pas envie de reprendre l’avion et de passer du temps dans les aéroports qui sont des lieux de contamination potentielle. J’ai préféré rester à Doha car même si je dois rester confiné à l’hôtel, je dispose d’une belle de salle de sport pour m’entraîner. Il y a un tapis de course qui fonctionne très bien et une piscine qui me permet de faire de l’apnée. Je peux également profiter du soleil, manger sainement… J’aurais aimé pouvoir aller un peu jouer au golf, mais le protocole en vigueur fait que je n’y ai pas accès. Quoi qu’il en soit, je suis déjà bien dans ma bulle, prêt pour le premier Grand Prix.

Le Qatar a proposé de vacciner tout le paddock contre le Covid. En as-tu profité ?

Non, je préfère attendre un peu. De toute façon, nous allons devoir continuer à porter un masque et faire des tests PCR régulièrement. J’ai du mal dans l’immédiat à en voir l’utilité.

Comment se sont déroulées les cinq journées de tests auxquelles tu as participé ? Quelles impressions t’a laissé ta nouvelle Ducati ?

Déjà, j’ai attaqué à un autre niveau que l’an dernier. J’ai tout de suite pu rouler sur un très bon rythme, ce qui m’a permis sans attendre d’essayer des pièces et des réglages. Ça fait du bien d’avoir d’entrée de telles sensations car je me dis que si je reste sur cette progression je vais rapidement pouvoir viser le podium. Les techniciens de Ducati semblent apprécier mes commentaires, et entre Miller, Bagnaia et moi, ça fonctionne bien. On forme un groupe homogène qui se tire vers le haut, et comme on a des styles différents, ça permet de faire des comparaisons quand certaines choses marchent mieux pour l’un que pour les autres. Tout ça est très encourageant.

Zarco pilote la Ducati Desmosedici lors de tests d'avant-saison au Qatar © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Et la moto, par rapport à la Desmosedici GP19 dont tu disposais l’an dernier ?

Tout vient un peu plus facilement. Dès que je mets de l’intensité je suis parmi les bons. Je ne sais pas si c’est le moteur ou la boîte de vitesses, mais je vais clairement plus vite en ligne droite.

Tu as d’ailleurs fait le buzz en battant le record de vitesse enregistrée en MotoGP : 357,6 km/h…

Oui, même si ça reste anecdotique, c’est toujours sympa de surfer sur les réseaux sociaux de cette manière. J’aimerais bien aller chercher les 360 km/h, mais là il faudrait oublier de freiner et je ne crois pas que ce soit une bonne idée. (Rires)

Tu penses que ça peut aller encore plus vite sur un autre circuit du type Mugello ?

Oui, car généralement ça n’est pas au Qatar qu’on enregistre les vitesses de pointe les plus élevées. Effectivement, avec sa très longue ligne droite le Mugello est plus propice à ce type de record. On verra ça fin mai au Grand Prix d’Italie…

Il n’y a pas selon toi un moment où la vitesse risque de devenir trop dangereuse ?

Non, ça n’est pas la vitesse le plus dangereux. De toute façon, même si les pneus progressent, il est de plus en difficile de gagner du temps dans les virages. Il faut donc y parvenir à l’accélération et avec la vitesse de pointe. Quoi qu’il en soit, on ne fera jamais du 400 km/h à moto.

"J’ai tout de suite pu rouler sur un très bon rythme" - Johann Zarco © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ça ne secoue pas trop sur la moto ?

Non, quand tu es derrière la bulle du carénage tu ne sens rien. En revanche, quand tu attrapes les freins et que tu te relèves, ça fait pas mal d’air…

On sait que la Desmosedici est performante à Losail. Au vu des tests que tu as réalisés, penses-tu que cela sera le cas sur les autres circuits du calendrier ?

Je pense que oui. Miller a fait une belle course à Portimao l’an dernier, on sait que la Ducati fonctionne bien également à Jerez… Je pense qu’on peut faire de belles choses un peu partout. Il n’y a que le Sachsenring qui est un circuit très sinueux qui peut-être peut nous poser des problèmes.

Comment te sens-tu dans ta nouvelle équipe, la cinquième que tu pratiques depuis tes débuts en MotoGP ?

Je m’éclate, j’ai l’impression d’être chez Tech 3 en mode italien. Il y a une super ambiance. Quand on est dans le garage, tout le monde bosse de manière très professionnelle. Et quand on se retrouve ailleurs pour manger ou prendre un café, ça rigole. On passe de bons moments, on est contents de se retrouver et on bosse bien tous ensemble.

Johann Zarco roule sur sa moto pendant les tests sur le circuit de Losail © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

L’an dernier, le championnat avait démarré très tardivement à cause de la pandémie de Covid et le calendrier réduit à quatorze courses organisées sur neuf circuits différents. Comment vois-tu le retour à un calendrier plus équilibré ?

J’ai du mal à me projeter… On va laisser passer le Qatar, et puis on verra. Ce qui est sûr, c’est que la saison 2020 a été très intense et que là, on devrait pouvoir un peu souffler entre les courses. Ça peut aider à éviter les erreurs, et il sera plus facile de se reconcentrer entre chaque Grand Prix.

Quels sont tes ambitions et quels sont pour toi les enjeux de cette nouvelle saison ?