72 heures avec Johann Zarco : la résurrection du pilote de MotoGP™ français

Il a révélé après la course qu'il s'était mis beaucoup de pression ce week-end, non pas pour remporter une deuxième victoire, mais parce qu'il voulait finir 2023 avec la cinquième place du championnat. La deuxième place a fait l'affaire et le n°5 entrera dans les stands du LCR Honda la saison prochaine en tant que cinquième pilote le plus rapide de la planète.