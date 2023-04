Alors, en termes de vitesse pure, c’est la moto, parce qu’elle est plus légère et qu’elle accélère beaucoup plus fort. Et en vitesse de pointe, elle va plus vite que la F1 également. Mais sur un tour chronométré, c’est la F1 qui va aller le plus vite parce qu’elle a beaucoup d’appui dans les virages et elle les passe plus vite. Et les pilotes freinent plus tard.