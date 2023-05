« Cette compétition reste un très bon souvenir. Je ne suis pas issu d’une famille fan de moto et, pour moi, c’était l’occasion de découvrir les Grands Prix. Je venais du pocket-bike mais je m’entraînais déjà sur des motos plus grosses et ça m’avait permis de me qualifier pour cette Red Bull Rookies Cup. J’avais des étoiles dans les yeux. Certains jeunes étaient déjà habitués à tout ce qui brille, mais moi, à 17 ans, pas du tout.

Je me souviens notamment avoir été impressionné par tous les camions alignés sur le paddock… et des gars qui lavaient leurs roues avec des brosses à dents ! Ça avait fait rire mon père et on s’était dit « ok, d’accord, là, c’est un autre monde. » Bon, aujourd’hui, c’est moi qui demande à ce qu’on finisse les jantes des camions à la brosse à dents. Ça a changé (rires). »

« Les coupes de marques existaient déjà, mais celle-ci était la seule qui nous donnait l’opportunité de rouler sur de jolies motos de course sans payer et de courir le même week-end que les Grands Prix. Ce qui nous permettait à nous, gamins, de voir les meilleurs pilotes, de se comparer à eux et de se montrer. »

