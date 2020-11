Que se passe-t-il si vous réunissez deux des meilleurs riders VTT de leur génération dans une vidéo ? De la pure folie, tout simplement. Début octobre, les Suédois Emil Johansson et Martin Söderström se sont retrouvés au bikepark de Järvsö, en Suède pour tourner Sound of Speed (à découvrir plus haut), le dernier épisode de la série MTB Raw . On leur a demandé de nous explique quels tricks ils avaient préféré réaliser.

Emil Johansson et Martin Söderström © Adam Klingeteg

Un duo gagnant

Söderström et Johansson ont tous les deux marqué la scène freeride et DH. Söderström, l'aîné, a eu une influence considérable sur toute une génération de riders suédois depuis qu'il est apparu sur la scène internationale, en 2008. Johansson le premier, lui qui remporte désormais les compétitions internationales les plus prestigieuses, comme le Crankworx ou le Red Bull Rampage.

Si on m'avait dit, il y a dix ans, qu'on ferait une vidéo ensemble, je ne l'aurais pas cru" Emil Johansson

Un petit tour d'échauffement © Adam Klingeteg 01 / 08

"C'était une expérience incroyable de pouvoir tourner avec Martin. C'était un modèle quand j'étais plus jeune, je regardais ses vidéos tous les jours. Si on m'avait dit, il y a dix ans, qu'on ferait une vidéo ensemble, je ne l'aurais pas cru", confiait Johansson après le tournage.

"Pendant le tournage, il réalisait des tricks de dingue alors que nous ne filmions même pas, juste pour le fun", s'enthousiasme de son côté Söderström. 'J'étais comme ça aussi avant, mais aujourd'hui, si quelque chose me fait peur, je veux juste en finir ! C'était une expérience vraiment rafraîchissante."

Le top 3 d'Emil Johansson

Les tricks préférés d'Emil Johansson dans Sound of Speed

Johansson #1: 540

"Celui-ci est assez drôle parce que j'avais prévu de faire un 180 mais pendant que nous creusions et préparions le saut, j'ai commencé à penser que si je devais atterrir en arrière, autant tenter un 540. Je n'en ai parlé à personne parce que je n'avais pas encore pris de décision avant de me lancer. Alors tout le monde s'attendait à un 180 et j'ai fait un 540 à la place.

"C'était délicat parce que la piste et l'atterrissage sont vraiment étroits et ne laissent pas beaucoup de place à l'erreur. Mais j'ai réussi du premier coup, je suis vraiment content.

Le style Johansson, reconnaissable entre mille © Adam Klingeteg

Johansson #2: Double whip

"Celui-ci a été compliqué à sortir. En plus, le trick que je mentionne en-dessous dépendait du fait que je réussisse celui-ci. Il m'a fallu plusieurs essais pour avoir la bonne vitesse, mais tout s'est finalement bien passé".

Johansson donne tout © Adam Klingeteg

Johansson #3: Half cab barspin on the “box”

"J'avais ce trick en tête depuis longtemps. Je viens à Järvsö de temps en temps, mais je n'avais jamais apporté mon vélo de piste. C'était donc très cool de le piloter et de faire quelques figures".

Emil Johansson en action © Adam Klingeteg

Le top 3 de Martin Söderström

Les tricks préférés de Martin Söderström dans Sound of Speed

Söderström #1: Flat spin off the rock

"Je me suis rendu à Järvsö quelques semaines avant le tournage et la première chose que j'ai aperçue, c'est ce rocher. Je me suis tout de suite dit que je devais en faire quelque chose. Ça faisait longtemps que je voulais faire un flat spin à partir de quelque chose qui ne soit pas un tremplin donc ce rocher était idéal."

"Le problème, c'est que plus je vieillis, plus j'ai peur. On a essayé plusieurs fois, mais je me sentais de plus en plus fatigué, alors je n'arrêtais pas de dire "faisons-le demain". Je l'ai répété jusqu'au dernier jour, et je l'ai finalement fait".

Söderström s'envole © Adam Klingeteg

"Ça s'est super bien passé et je suis vraiment content et fier de l'avoir fait. Aujourd'hui, je ne fais plus trop de choses qui me font peur, donc j'ai eu l'impression de faire un bond dans le passé. Je sentais l'adrénaline monter, battre mon coeur..."

"Faire un flat spin à partir d'un élément qui n'est pas vraiment fait pour le bike, comme celui-ci, demande encore plus de concentration et tu dois utiliser toutes tes compétences pour que ça fonctionne."

Söderström #2: Manual to tail whip

"Celui-ci était un peu délicat car, souvent, quand on place un manual, on préfère le faire sur une surface plane et dure, c'est plus facile pour l'équilibre. On ne peut pas vraiment le voir à l'écran, mais le sol était assez humide et bosselé. Il a donc fallu quelques essais pour le placer correctement. Je suis vraiment content de l'avoir fait, parce que je pense qu'il reflète vraiment mon style de pilotage qui est très technique."

Söderström, propre et efficace © Adam Klingeteg

Söderström #3: Flat spin

"C'est toujours un peu stressant de rouler devant Emil. C'est le meilleur rider de slopestyle au monde, et je ne veux vraiment pas être la cause d'une quelconque blessure. Un flat spin sur un jump n'est pas si difficile, mais ceux que nous avons utilisés pour cette vidéo sont tous des jumps de bikepark, donc ils sont un peu plus plats que la normale."

"Et puis il y a d'autres facteurs qui sont un peu angoissants : le drone qui vole très près, les machines à fumée qui rendent la vue difficile, et les rayons du soleil qui passent à travers les arbres et la fumée et qui n'arrangent pas les choses... Ce sont des choses que l'on ne voit jamais ou auxquelles on ne pense pas quand on regarde une vidéo mais qui nous affectent vraiment au moment de réaliser les tricks."

Malgré les années, Söderström n'a pas perdu de sa superbe © Adam Klingeteg