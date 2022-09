L’histoire d’amour entre JoJo’s Bizarre Adventure et les jeux vidéo

, particulièrement dense, met en scène les différentes générations de la famille Joestar vivant des aventures insolites et souvent violentes à travers le monde. Des péripéties impliquant généralement de se mettre sur la tronche avec des antagonistes flamboyants via l’usage de Stands, des manifestations psychiques de leurs utilisateurs dotés de pouvoirs variés et souvent très alambiqués. Des personnages hauts en couleur, des combats, des pouvoirs : JoJo’s Bizarre Adventure apparaît comme un sujet de choix pour le monde du jeu vidéo. Et pour cause, si la série a eu des hauts et des bas en termes d’exposition médiatique, elle a été adaptée pas moins d’une bonne douzaine de fois.

Tout n’était pas gagné d’avance. Il faudra en effet plus de six ans à la série d’Hirohiko Araki pour connaître sa première adaptation vidéoludique. Ce n’est pas tout à fait une surprise : les trois premières années de publication de la série n’ont pas du tout le ton qu’on leur connaîtra par la suite. Les premiers arcs narratifs, Phantom Blood et Battle Tendancy mélangent histoires de vampires victoriens, road trips avec des robots nazis et recherche d’artefacts anciens. Moitié Lovecraft, moitié Indiana Jones, les premiers moments de Jojo’s Bizarre Adventure se démarquent assez nettement de la production de manga Shonen de baston prévalant alors dans les pages du Jump. Les pouvoirs des différents personnages manquent encore de clarté, et il faudra quelques années encore pour que les Stands fassent leur apparition.

Tout n’était pas gagné d’avance. Il faudra en effet plus de six ans à la série d’Hirohiko Araki pour connaître sa première adaptation vidéoludique. Ce n’est pas tout à fait une surprise : les trois premières années de publication de la série n’ont pas du tout le ton qu’on leur connaîtra par la suite. Les premiers arcs narratifs, Phantom Blood et Battle Tendancy mélangent histoires de vampires victoriens, road trips avec des robots nazis et recherche d’artefacts anciens. Moitié Lovecraft, moitié Indiana Jones, les premiers moments de Jojo’s Bizarre Adventure se démarquent assez nettement de la production de manga Shonen de baston prévalant alors dans les pages du Jump. Les pouvoirs des différents personnages manquent encore de clarté, et il faudra quelques années encore pour que les Stands fassent leur apparition.

Néanmoins, la popularité des aventures de la famille Joestar va grandissant, ce qui conduira la Shueisha à faire figurer Jonathan et Joseph en tant que personnages recrutables dans la série de RPG Famicom Jump . Ces jeux, totalement inconnus en Occident, furent développés sur Famicom en 1989 et 1991 par Toge et Chunsoft et distribués par Bandai à l’occasion des 20 ans du magazine. Les deux jeux furent de petits cartons commerciaux. Pas franchement surprenants vu les tirages que le Jump affichait alors avec près de sept millions d’exemplaires par semaine, mais ces jeux de rôle ne sont néanmoins pas franchement des réussites techniques.

Néanmoins, la popularité des aventures de la famille Joestar va grandissant, ce qui conduira la Shueisha à faire figurer Jonathan et Joseph en tant que personnages recrutables dans la série de RPG Famicom Jump . Ces jeux, totalement inconnus en Occident, furent développés sur Famicom en 1989 et 1991 par Toge et Chunsoft et distribués par Bandai à l’occasion des 20 ans du magazine. Les deux jeux furent de petits cartons commerciaux. Pas franchement surprenants vu les tirages que le Jump affichait alors avec près de sept millions d’exemplaires par semaine, mais ces jeux de rôle ne sont néanmoins pas franchement des réussites techniques.

. Un micmac de franchises qui fonctionne assez mal manette en main : dans le premier épisode, Toge fait le choix de multiplier les styles de gameplay et les identités graphiques sans donner d’unité à l’ensemble. On saute donc du RPG approximatif au hack and slash imprécis en passant par le shoot them up boiteux, le tout étant surtout un prétexte à fourrer un maximum de personnages en un minimum de temps pour faire plaisir aux fans. Le jeu, vendu plein pot, pouvait ainsi se boucler en moins de cinq heures. Le second épisode, développé par Chunsoft, est beaucoup plus beau et plus jouable. Mais ce clone de Dragon Quest est encore plus court et sort sur une NES en fort déclin face à la nouvelle génération de consoles. Bref, l’entrée de Jojo’s Bizarre Adventure dans le monde du jeu vidéo se fait par la toute petite porte.

. Une prédiction on ne peut plus ratée, la série étant toujours en cours de parution avec 131 tomes parus en 2022. Refusant de scénariser un tournoi (passage quasi obligatoire des séries du Jump à cette époque), le mangaka convainc son éditeur de le laisser faire un road trip ou sa troisième génération de héros parcourt la planète à la recherche du maléfique Dio. En chemin, nos héros doivent combattre des antagonistes disséminés tout au long de leur route, selon une formule du « monstre de la semaine » qui fonctionne à merveille. C’est dans cet arc qu’apparaissent les Stands, des entités psychiques luttant à la place de leur porteurs. Les Stands sont un terrain de jeu sans précédent pour le mangaka. S’ils ont au départ très sages (courir plus vite, frapper plus fort) les pouvoirs conférés par les Stands deviennent rapidement beaucoup plus élaborés (manipuler le temps, créer des espaces, prédire l’avenir via des images…) et deviennent le gimmick central du manga.

En 1989, Araki lance Stardust Crusaders , qui devait alors être l’arc narratif final de Jojo’s Bizarre Adventure . Une prédiction on ne peut plus ratée, la série étant toujours en cours de parution avec 131 tomes parus en 2022. Refusant de scénariser un tournoi (passage quasi obligatoire des séries du Jump à cette époque), le mangaka convainc son éditeur de le laisser faire un road trip ou sa troisième génération de héros parcourt la planète à la recherche du maléfique Dio. En chemin, nos héros doivent combattre des antagonistes disséminés tout au long de leur route, selon une formule du « monstre de la semaine » qui fonctionne à merveille. C’est dans cet arc qu’apparaissent les Stands, des entités psychiques luttant à la place de leur porteurs. Les Stands sont un terrain de jeu sans précédent pour le mangaka. S’ils ont au départ très sages (courir plus vite, frapper plus fort) les pouvoirs conférés par les Stands deviennent rapidement beaucoup plus élaborés (manipuler le temps, créer des espaces, prédire l’avenir via des images…) et deviennent le gimmick central du manga.

En 1989, Araki lance Stardust Crusaders , qui devait alors être l’arc narratif final de Jojo’s Bizarre Adventure . Une prédiction on ne peut plus ratée, la série étant toujours en cours de parution avec 131 tomes parus en 2022. Refusant de scénariser un tournoi (passage quasi obligatoire des séries du Jump à cette époque), le mangaka convainc son éditeur de le laisser faire un road trip ou sa troisième génération de héros parcourt la planète à la recherche du maléfique Dio. En chemin, nos héros doivent combattre des antagonistes disséminés tout au long de leur route, selon une formule du « monstre de la semaine » qui fonctionne à merveille. C’est dans cet arc qu’apparaissent les Stands, des entités psychiques luttant à la place de leur porteurs. Les Stands sont un terrain de jeu sans précédent pour le mangaka. S’ils ont au départ très sages (courir plus vite, frapper plus fort) les pouvoirs conférés par les Stands deviennent rapidement beaucoup plus élaborés (manipuler le temps, créer des espaces, prédire l’avenir via des images…) et deviennent le gimmick central du manga.

. Il faut dire que le rendu est superbe, les sprites sont fluides et détaillés, et la direction artistique retranscrit parfaitement l’univers baroque du manga. Pour la première fois, on a vraiment le sentiment que le gameplay nous permet d’utiliser des Stands et nous laisse nous déchaîner sur nos adversaires à grands coups de « ora ora ora » synthétiques. Néanmoins, le jeu peinera à avoir un héritier direct.

et sera même porté à l’international, où la franchise JoJo reste alors relativement obscure. Les différentes versions consoles multiplient le nombre de personnages et les ajouts cosmétiques comme le veut la grande tradition Capcom, et les ventes suivent à merveille. Le titre sera plébiscité dans les salles d’arcades, se vendra à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires sur console et aura même le bénéfice d’un remaster en 2012. Il conserve par ailleurs une solide base de fans continuant de s’affronter via l’émulateur

, une variante du cel-shading supposée donner un effet dessin-animé aux graphismes. Cette adaptation sous forme de jeu d’action-aventure de Golden Wing et des aventures de son héros Giorno Giovanna sera d’ailleurs remarquée pour ce rendu esthétique amusant et soigné. Mais elle sera aussi rapidement oubliée, à cause un gameplay approximatif et basique qui peine cette fois à rendre compte de la spécificité des affrontements surnaturels de la série. Les portages occidentaux, initialement prévus, seront passés à la trappe. Plus triste encore JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood paru en 2006 sur PlayStation 2 tente de re-raconter les débuts de la saga sous forme d’un Beat Them All aux teintes grisâtres et au rythme assez mou. Là-encore, le jeu ne sortira pas du Japon, faute de succès. Il faudra donc attendre les années 2010 pour que la série refasse son apparition chez nous.

est confié à Namco Bandai Games, qui fait développer le jeu par CyberConnect2, des spécialistes du jeu de baston 3D à licence, à qui on doit également de nombreux titres du genre tirés des séries Dragon Ball et Naruto. Il s’agit là d’un jeu extrêmement ambitieux : 32 personnages jouables issus de tous les arcs narratifs de la série, un doublage intégral, six styles de combat, et une pléthore de DLC incluant des combattants bonus et de nouveaux challenges. Le jeu est un raz de marée au Japon, avec la note rare et impressionnante de 40/40 dans le magazine Famitsu et plus de 500 000 précommandes du jeu. Un succès qui pousse Shueisha et Namco Bandai à publier le jeu en Occident dans une version revue et corrigée, impliquant notamment un gros patch d’équilibrage. Le jeu sera