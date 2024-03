Jorge Martín a les armes pour entrer dans l'histoire du MotoGP™

Après une brève discussion, on se rend vite compte que Martín a la mentalité d'un champion. Il sait parfaitement quel chemin emprunter, et tout ce qui s'en écarte est une perte de temps. Avec Prima Pramac Racing , Martín fera à nouveau partie des favoris dans la lutte pour la couronne. Cette fois, c'est un pilote plus mûr et plus confiant, qui a appris des erreurs de la saison dernière.