Joris Daudet, la force tranquille

Nous sommes un beau jour de l'an 2000, dans la commune de Saintes, en Charente. Alors qu'il se trouve à une journée portes ouvertes, le jeune Joris Daudet , 9 ans, s'apprête à découvrir une discipline qui va radicalement changer sa vie : le BMX . "Il y avait une piste, je me suis arrêté devant, j'ai essayé, et j'ai tout de suite accroché", raconte celui qui, plus de 20 ans après, compte plusieurs titres de champion de France et de champion du monde de la discipline.

Un jeune champion © Joris Daudet

"J’étais quelqu’un de très actif", confie Joris Daudet, admettant au passage que s'inscrire dans un club de vélo était surtout un moyen pour lui de se défouler tout en ressentant l'adrénaline que pouvait procurer le fait de rouler sur un pumptrack.

Le jeune Joris Daudet dompte un pumptrack © Joris Daudet

Le BMX, c'est comme un ring de boxe, c’est l’état d’esprit d’un sport de combat. Joris Daudet

Quand on lui demande pourquoi le BMX plutôt que le VTT, Joris Daudet est clair : "J'appréciais la confrontation directe, et je préférais cet aspect du BMX où l'on se retrouve directement en compétition avec les autres riders, contrairement au VTT où beaucoup de choses se jouent sur un chrono. Le BMX, c'est comme un ring de boxe, c’est l’état d’esprit d’un sport de combat."

Du haut de ses 9 ans, le rider a déjà l'âme combattante d'un grand champion. Dans les années qui suivent, Joris Daudet enchaîne les compétitions nationales, décroche quelques podiums, et parvient à être suffisamment régulier dans ses résultats pour, un jour, envisager l'idée d'une carrière professionnelle dans le BMX.

S'envoler vers son destin © Joris Daudet

En 2008, le Saintais quitte donc le domicile familial et part s'installer à Bordeaux pour suivre un cursus de sports études. "C’est le tremplin qui m’a permis de me concentrer sur le BMX", explique-t-il. Et quel tremplin. Cette même année, et la suivante, il remporte deux titres de champion du monde de BMX dans la catégorie Juniors. "Des sponsors m’ont alors soutenu et m’ont permis de vivre de mon sport en devenant pro". Nous sommes en 2010, et la carrière de Joris Daudet est bel est bien lancée.

Sur le toit du monde

Fin 2011, après seulement deux années passées chez les élites, le rider devient champion de France, champion d'Europe, et enfin, champion du monde de sa discipline. "Tout est allé très vite", confie-t-il en se remémorant cette année si particulière. "C’est toujours un objectif de devenir champion, mais on ne peut pas dire que je rêvais de ça, peut-être parce que j’étais encore jeune et que je n'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir", poursuit ce surdoué du BMX qui réalise alors ce qu'une toute petite poignée d'athlètes ont réussi jusqu'à aujourd'hui. "Je pense que c'était le moment, j'ai vraiment bien progressé quand je suis sorti de chez les Juniors et cette année-là, j’ai franchi un cap", répond-il modestement quand on lui fait remarquer le côté exceptionnel d'une telle prouesse.

Joris Daudet, champion du monde de BMX © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

En 2012, il est sélectionné pour représenter la France aux Jeux olympiques de Londres. "Un bon et mauvais souvenir", pour Joris Daudet, lui qui s'incline alors en demi-finales. "Le résultat n’a pas été à la hauteur de ce que j’espérais", explique-t-il. "Quand on y va, c’est forcément pour remporter une médaille mais aujourd’hui, avec le temps, je me dis que c’était une expérience exceptionnelle. Pouvoir voir tout ce qui se passe dans le village, la compétition, l’aspect médiatique de la chose... c'était incroyable."

L'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai

Chaque rider BMX rêve un jour de conquérir les États-Unis, berceau de la discipline. Et Joris Daudet n'échappe pas à la règle. Alors, quand en 2013, son sponsor lui propose de partir s'installer en Californie pour disputer (et remporter) le championnat des États-Unis, le rider n'hésite pas une seconde.

"La discipline est bien plus importante là-bas", explique-t-il, "c’est là que le BMX a été créé, la plupart des marques et des meilleurs pilotent se trouvent aux USA et la météo californienne et ses nombreuses pistes permettent de s'entraîner 360 jours par an." Mais il faut pourtant deux ans à l'homme de Saintes pour s'adapter au mode de vie américain. "Quitter mes proches, partir loin, et devoir s'imprégner d'une nouvelle culture a représenté beaucoup de sacrifices", explique Joris Daudet.

Besoin d'énergie © Hadrien Picard/Red Bull Content Pool

"Entre 2013 et 2015, il m'a fallu un temps d’adaptation", poursuit-il. "J'ai fait quelques podiums mais ce n’était pas assez régulier pour pouvoir jouer le titre." En 2015, à force de travail et d'acharnement, Joris Daudet réalise son rêve en devenant enfin champion des États-Unis.

Un an plus tard et au sommet de sa forme, Joris Daudet compte bien prendre sa revanche aux Jeux olympiques de Rio. Favori de cette édition, il se blesse au deuxième tour et se trouve contraint d'abandonner la compétition. "C’est la loi du sport et du BMX", philosophe-t-il. "On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais c’est aussi pour ça qu’on aime ce sport."

En 2015, Joris Daudet devient champion des États-Unis © Santiago Molina/Red Bull Content Pool

Loin de se laisser abattre, Joris Daudet remonte en selle après de longues semaines de rééducation et réussit l'impossible en décrochant, pour la deuxième fois, la médaille d'or aux championnats du monde. Puis, en 2017, il s'empare de la médaille de bronze et en 2018, de la médaille d'argent. "J’ai réussi à être régulier sur les grosses échéances et c'est, je pense, ce qui caractérise toute ma carrière."

Après une année chamboulée par la crise sanitaire, le champion se concentre désormais sur les championnats des États-Unis, les championnats du monde, et bien sûr, les Jeux olympiques de Tokyo où il espère enfin décrocher une médaille." Mon objectif, c’est d’être régulier, d’être sur le podium et de toujours jouer la victoire", conclut-il. "Car je pense que ce qui fait les grands champions, c’est de réussir à trouver la force pour transformer les jours sans en bonnes journées." À méditer.

