NBA 2K21 MyTeam : Ces joueurs devenus coachs

Passer de joueur à patron n’est pas chose commune, mais de joueur à patron du patron, c’est un cas unique. Et pour faire cela, il fallait s’appeler Michael Jordan. Le meilleur joueur de l’histoire du basketball (ne rouvrons pas le débat !) est un homme d’affaires pour le moins efficace et sacrément fortuné, ce qui lui a permis de donner sa part des recettes de The Last Dance à une banque alimentaire (bravo) sans même faire frissonner son banquier et s’offrir avant cela la franchise des Hornets, appelée auparavant Bobcats. De retour à Charlotte avec son équipe, il œuvre en coulisses à en faire une de celles qui comptent dans la ligue, sans succès pour le moment. On ne peut pas être le G.O.A.T. partout.