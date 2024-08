Juan Lebrón et Martin Di Nenno remportent leur premier titre !

Pour leur première compétition en tant que duo, Juan Lebrón et Martin Di Nenno ont montré qu'ils étaient parfaitement à l'aise. Au Finland Premier Padel P2 qui s'est déroulé ce week-end à Pitkäniemi (Finlande) ils ont remporté la finale face aux espagnols Jon Sanz et Jorge Nieto.

Juan Lebrón frappe fort © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La paire hispano-argentine a bien commencé le tournoi. En huitième de finale, ils ont dû arracher le troisième set pour venir à bout d'un Lucas Campagnolo et d’un Javi Leal très combatifs (6-4, 5-7, 6-2). En quart de finale, ils ont réussi à se défaire des Argentins Tino Libaak et Alex Chozas qu'ils ont battus 6-1, 7-6. En demi-finale, ils ont vaincu Momo Gonzalez et Edu Alonso pour décrocher leur billet pour la finale.

01 Une finale pleine d'attentes

En finale, Juan et Martín affrontaient le solide duo Coki Nieto et Jorge Sanz, déjà vainqueur de la P2 à Bordeaux à la mi-juin.

Le match a commencé par des breaks de part et d'autres. Malgré une bataille âpre et deux équipes d'un niveau assez proche, Lebrón et Di Nenno ont progressivement pris le contrôle du match . Dans le douzième jeu, ils avaient trois balles de break et ont réussi à clore le premier set : 7-5.

Lors de la deuxième manche, les têtes de série numéro un du tournoi ont confirmé leur avance avec un cinglant 4-1. Grâce à une grosse solidité au service, cette domination s'est transformée en un 6-1 mettant fin au match.

Juan Lebrón et Di Nenno, vainqueurs du Premier Padel P2 en Finlande © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Les débuts de Juan Lebrón et Martin Di Nenno (troisième au classement et tête de série de ce tournoi) étaient l'un des moments les plus attendus de l'événement.

L'Espagnol, qui jouait régulièrement à droite ces dernières années, est passé à gauche, cédant sa place à son nouveau coéquipier Martin Di Nenno, considéré comme l'un des joueurs les plus forts au monde à son poste.

Le nouveau duo a fait sensation et a offert une véritable démonstration tout au long du tournoi. Surtout, cela promet de relancer la compétition. En Finlande, les deux têtes de série, Agustín Tapia et Arturo Coello et Ale Galán et Fede Chingotto, avaient décidé de ne pas participer pour se reposer avant le prochain événement, mais ils seront bien là (et bien reposés) pour le Madrid Premier Padel P1 qui se déroulera du 2 au 8 septembre.

02 Prochaine étape : Madrid Premier Padel

Après son passage en Finlande, la tournée Premier Padel fera une pause estivale, avant de revenir en beauté avec le Madrid Premier Padel P1, premier de trois tournois consécutifs (Madrid, Rotterdam et Valladolid) avant de se rendre à Paris pour la troisième compétition majeure de l'année (du 30 septembre au 6 octobre).

Le Madrid Premier Padel est l'un des événements les plus importants de la saison. Il se déroule dans ce que nombreux considèrent comme la capitale mondiale du padel et la ville qui compte le plus grand nombre de clubs au monde, et qui est à l'origine du développement de la discipline.