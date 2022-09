Jules Charraud : comment le wakeboard a changé ma vie

J'ai découvert le wakeboard à l'âge de 8 ans. C'est mon père, grand amateur de sport de glisse comme le windsurf ou le snowboard , qui m'y a initié, lui qui a découvert cette discipline un peu par hasard, et qui l'a tout de suite adoptée.

On habitait Cergy-Pontoise, dans le Val d’Oise, à quelques kilomètres de la base de loisirs qui possède un téléski. Seul hic, ce câble public n’était pas accessible au moins de 10 ans. Au début, je devais donc me contenter d'observer mon père depuis les rives et j’attendais juste impatiemment de pouvoir essayer cette discipline qui, j’en étais persuadé, allait me plaire. Ce qui n’a pas loupé.

01 Premiers rides

Lorsque j’ai eu 10 ans, je suis enfin monté sur un wake. Au début, mon père m’accompagnait mais il se trouve que Cergy était un foyer de gros riders français comme Antoine Allaux, Matthieu Chanal ou Marie Lehmann. Et c’est surtout avec eux que j’ai appris et progressé.

Jules (à droite) et son frère © Jules Charraud

Assez vite d’ailleurs, puisque j’ai rapidement participé à ma première compétition, les Championnats de France, à Rouffiac, en 2011. À ce moment-là, je ne savais rien faire à part prendre les modules en allant tout droit, et il a fallu que j’attende deux ans, soit l'année 2013, pour que je remporte mon premier contest. Il s'agissait du Wake n’ Beach, un contest international qui se déroule à Barcarès. J’étais en catégorie amateur et j’affrontais les meilleurs.

Puis, vers mes 13 ans, après mes premières compétitions et après avoir décroché mon premier partenariat avec Corner Shop – dont le patron faisait du wake à Cergy – j’ai vraiment commencé à ne penser qu’à ça et à vouloir m’y mettre à fond.

C'est à cette période qu'on a déménagé encore plus près de la base de loisirs. Je me retrouvais alors à 1 kilomètre du téléski. C’était parfait. Dès que je sortais des cours, je prenais mon vélo et j’allais rider, tous les jours. C’était une vraie chance, tous les jeunes ne peuvent pas le faire. Et j’avais la chance d’avoir un park bien fourni avec de nombreux modules, ce qui n’existait pas trop à l’époque. Le wake avec les kickers et ce genre de choses venait vraiment d’émerger.

02 L'école buissonière

Côté études, justement, ça n’a pas toujours été facile. Lorsque je me suis mis au wake, au collège, j’étais en décalage par rapport aux autres. Mes potes, c’étaient ceux du câble, au téléski. Sauf qu’ils avaient 6 ou 7 ans de plus que moi. Quand j’avais 10 ans, mes meilleurs potes avaient en avaient 16. Quand je retournais au collège, il y avait donc un gros décalage.

Puis, à 14 ans, et même s’ils ont refusé au départ, mes parents m’ont laissé partir en Thaïlande pour m’entraîner, tout seul. J’avais mis de côté l’argent de quelques cash prizes, réservé des billets d’avion et décidé de partir un mois, en février. J’ai loupé deux semaines d’école. À mon retour, je rentrais en 4ème. Et c'est là que ça a commencé à être très dur.

Premiers tricks © Jules Charraud

Pendant le lycée, le wakeboard prenait tout mon temps et je commençais vraiment à décrocher. Mes parents ont donc décidé de me mettre au Centre national d'enseignement à distance (CNED), ce qui fut une grosse erreur (rires). Ça a marché pendant un mois ou deux, et au bout d’un an et demi, je leur ai a avoué que j’étais à la rue.

Ils m’ont donc remis à l’école, dans un lycée qui s’appelle Nouvelle Chance et qui accueille, par exemple, des gens qui ont arrêté leurs études mais veulent s’y remettre pour passer le bac. On était que quatre par classe, l'ambiance était cool, mais avec les compèts et le reste, je ratais un trimestre sur trois… J’ai redoublé deux fois ma terminale et puis j’ai laissé tomber. Ça a été problématique parce que mes parents m’avaient dit qu’ils me paieraient le permis si j’avais mon bac, et je n’ai jamais eu mon bac (rires). Mon camion (et donc son permis, ndlr.), je l’ai eu pendant la pandémie, c’était bien après.

03 Vers les sommets

En wakeboard, n’importe qui peut décider de s’inscrire en pro sur une compétition. Il faut juste être conscient de son niveau. Dès que j’ai estimé que j’étais prêt, je l’ai fait. Ça a commencé en 2014, sur une grosse compèt à Nice. Je me suis retrouvé à rider contre les plus grands et ça a bien marché puisque j'ai gagné le contest trois années de suite.

Bain de foule © Red Bull France

Notre fédé est assez petite, on ne faisait que deux stages par an sur des téléskis avant des compèts. Ça se passait bien. Et même si c’était un sport relativement nouveau, c’était vraiment bien d’avoir un certain encadrement, histoire de comprendre que le wakeboard, ce n’était pas seulement rider et faire la fête (rires). C’est un sport très traumatisant pour le corps et si on ne fait pas un minimum attention, ce n'est vraiment pas terrible. J’apprends donc la discipline du haut-niveau, même si je n’ai que 13 ans. De façon générale, je me suis toujours géré moi-même. Je n’ai jamais eu personne pour me dire comment m’entraîner ou me préparer.

Je suis devenu Champion de France en 2015 et j’ai intégré le groupe France dans la foulée. Ça fait partie des choses qui m’ont pas mal poussé au début. J’étais rider pour la fédération française, je faisais les Championnats d’Europe et du monde…

En 2016, j’enchaîne. Il y a une année durant laquelle je gagne presque tous les contests, contre mes mentors, qui avaient à l’époque 25-26 ans. Je passe au niveau au-dessus, les sponsors arrivent, etc. Et il fallait, notamment parce que je cassais beaucoup de planches et que ça coûtait cher (rires). Mais moi, je me concentrais uniquement sur mes performances. Je voulais juste être bon, donner le max, et laisser le reste venir naturellement.

Recharge © Red Bull Content Pool

Dans le wake, il y a vraiment deux disciplines : tu as les compétitions fédérales, la base du wakeboard, et à côté toute la partie contests plus core, avec des cash prizes. Quand cette deuxième partie là a commencé à se développer, j’ai progressivement quitté le monde fédéral à partir de 2018 pour me tourner vers la partie rail. Parce que dans le wake, tu as soit la possibilité de faire des « air tricks » uniquement à l’aide du téléski (en faisant de superman, des saltos etc.), soit la possibilité de faire des figures sur les obstacles avec des curbs, des barres de slide etc. C’est ce qu’on appelle le jib. C’est ce qui me plaît vraiment dans le wake et qui est plus valorisé, on va dire, aujourd’hui. J’ai donc choisi de me concentrer sur ces grosses compèts, sur lesquelles allaient tous les pros connus.

Je commençais à être plus indépendant, ce qui m’a tout de suite plu. Et progressivement, en 2019, par-là, j’ai même commencé à me faire inviter sur des contests, ce qui fait chaud au cœur.

04 Derrière la caméra

Au-delà des compétitions, j’ai toujours eu un certaine sensibilité pour les projets vidéos. Parmi mes mentors, comme Antoine Allaux, on trouvait des pros qui faisaient peu de compèts et ridaient surtout pour la vidéo. C'est quelque chose qui se fait moins aujourd’hui.

3 minutes Jules Charraud : Tour et Détours Suivez le wakeboarder Jules Charraud le temps d'un tour de France unique sur les plus beaux spots de l’hexagone.

Prendre ton temps pour sortir des tricks sans avoir la pression de la compèt, c’est quelque chose qui m’a toujours plu. Quand le winch est arrivé en France, je me suis dit que je voulais faire ça.

La première vraie vidéo qui m’a donné envie de continuer, c’était "Yeah Wathever", tournée pendant 3 semaines en 2015 aux Philippines pour un magazine de wake.

Ensuite, l’été, pendant les périodes creuses, je ridais beaucoup avec Marc Negre, qui avait compris l’importance de l’image, d'Instagram, et toutes ces choses. C’est d'ailleurs lui qui m’a créé mon premier compte Instagram et m’a vraiment poussé à filmer ce que je faisais partout où j’allais etc. Et lorsque je suis arrivé chez Red Bull, cet aspect-là a vraiment pris de l’ampleur et c’est top.

05 Aujourd'hui... et demain

L’équilibre entre la partie vidéo/voyages et la vie de compétiteur est assez compliqué à trouver parfois, mais c'est faisable. Cette saison, je réfléchis à filmer une vraie part de winch, un truc un peu core.

Mes objectifs à court terme ? Gagner un maximum de compétitions. Même si ne sors pas d’une grosse saison là. Mais après j’ai beaucoup de projets vidéo en tête. Je veux développer à fond le winch (soit le wake « dans la rue ») pour sortir un peu du wakepark, montrer toutes les possibilités du wakeboard. C’est encore quelque chose qui est encore tout nouveau mais plein de promesses nouvelles.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !