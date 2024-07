Vacances en Bretagne : « si je me loupe, je me mange le château ! »

Quand l’idée de faire ça à la plage est venue, déjà on s’est demandé où est-ce qu’on pouvait le faire. Trouver des lieux en France où tu peux avoir des vagues, la marée qui monte et qui descend en fonction de ce que tu veux rider, des ports, de l’eau bleue transparente, tout ça… On avait pensé à la Méditerranée au début, mais il n’y a pas de marées, pas de parcs à huîtres. Et après, on s’était dit : « pourquoi pas la Bretagne ? » même si c’est un peu complexe au niveau de la météo. On est parti là-dessus, et on s’est rendu compte que c’était top comme ça pouvait aussi être la galère, mais on a bien rigolé.

Sur chaque spot, c’est très compliqué dès qu’on ne connaît pas. Par exemple, les parcs à huîtres, l’eau est à bonne hauteur (pour rider, ndlr) que pendant 10 minutes. En fonction des coefficients de marée, l’eau va descendre, et on ne peut faire des ollies que pendant quelques minutes, donc c’était vraiment un gros challenge. Et c’était pareil pour plein d’autres spots.