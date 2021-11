Julien Ingrassia : « J'ai toujours voulu finir sur la plus haute marche »

Des cris, un poing levé sur le toit d’une Yaris, un podium et mille sollicitations à travers des paddocks en ébullition : pour Julien Ingrassia , la retraite ne commence pas exactement dans le calme et la volupté à Monza , lors du dernier Grand Prix de la saison WRC . Tant pis, le repos viendra bien assez tôt.

Pour l’heure, le copilote de Sébastien Ogier vient de remporter un huitième et dernier titre mondial avec son éternel complice. L’occasion de rembobiner, en sa compagnie, le fil d’une folle carrière achevée sur une victoire et des litres de champagne.

Julien Ingrassia sur le rallye de Finlande 2021 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

On t’a vu très ému à l’arrivée de la dernière spéciale. À quoi pensais-tu à ce moment là ?

Tu te dis que tu as eu beaucoup de chance d’avoir vécu ça à un tel niveau. Quinze années où, après être parti de zéro, tu as gravi chaque échelon avec Seb en te battant à chaque virage, chaque spéciale. Quinze années d’une aventure que beaucoup aimeraient vivre…

Votre volonté, à tous les deux, d’aller chercher la victoire sur ce dernier rallye alors que le titre était acquis, ou presque, illustre parfaitement ce qui a fait votre force depuis tant d’années, non ?

C’est ça. On ne s’est jamais relâchés. On s’est toujours remis en question et on a cherché à repousser nos limites en permanence.

Deux hommes, huit titres © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Sans vous laisser gagner par l’émotion en course, même pendant la dernière…

Oui, mais ça a été très compliqué, en réalité. Cette semaine comme les deux derniers mois. Parce qu’entre le moment où ma décision est annoncée et celui où elle se concrétise, la vie et le championnat continuent. Donc il faut rester concentré et se bagarrer. Et on avait de l’avance en arrivant à Monza, mais il fallait quand même faire un très bon rallye pour gagner. Pas seulement un bon. La moindre erreur se paie cash, mais l’effervescence et les gens ici te rappellent des souvenirs et te poussent également à te demander de quoi le futur sera fait…

Si tu devais garder un titre ou un moment particulier vécu ces quinze dernières années, pour lequel pencherais-tu ?

Impossible de choisir ! Il s’est passé tellement de choses…

Ne nous mentons pas, tu arrêtes certainement parce que tu en avais marre de prendre des notes, non ?

(Rires) Non. Il n’y a pas de ligne toute tracée. J’ai pris cette décision pour des raisons personnelles et j’ai toujours voulu finir sur la plus haute marche. Au top de ma carrière. Il faut s’avoir s’arrêter au bon moment. Et puis Seb voulait s’arrêter, au départ, en 2020, et je savais que je n’aurais copiloté pour personne d’autre.

Ogier et Ingrassia : duo gagnant © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Parce que votre relation est trop unique ? Et son talent aussi ?

Oui mais au-delà de ça, on a été jusqu’au soleil avec Seb. J’ai accompli un cercle et je ne veux pas revenir en arrière. Ce n’est pas péjoratif pour les autres, mais je ne suis pas certain de pouvoir retrouver l’énergie mise en place pour atteindre un tel niveau.

Arrives-tu à mesurer l’ampleur de l’héritage que vous laissez, tous les deux, au sport auto ?

Ce dont je suis sûr, c’est que je suis fier de ce qu’on a accompli. On a déployé une énergie folle pour sauter d’un team à l’autre. Nous n’avions qu’une poignée de jours à chaque fois pour s’adapter à une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, de nouvelles conditions… Ça demande une détermination inimaginable. Mais on a toujours été au rendez-vous.

Tu sais déjà ce que tu veux faire après ? Ou tu veux te donner un peu de temps avant de choisir ?

Déjà, je fonctionne à la seconde depuis quinze ans, donc le temps est une notion toute relative pour moi (rires). Il faut que j’apprenne à la vivre différemment. Je n’ai pas de plan arrêté… mais j’ai des idées. Grâce à l’expérience dont j’ai bénéficié en WRC , j’ai atteint un niveau de travail et de performance en tant que copilote qui est peut-être unique. Pourquoi ne pas en faire profiter de nouveaux équipages ou la discipline en général ? En contribuant à installer de nouveaux rallyes avec le bon format, le bon esprit et la bonne couverture ?

Les Daft Punk en 2020 ? © Aurelien Vialatte / Red Bull Content Pool

Sébastien veut se diversifier et faire de l’endurance, notamment. Toi, tu restes attaché au monde du rallye ?

Ma marque de fabrique, c’est le WRC . Si je continue dans le monde du sport auto ce sera de ce côté-là, mais je vais aussi acquérir, pour moi même, d’autres compétences qui me serviront en dehors du sport.

Ton amie japonaise Yukari était là cette semaine, à Monza. Peux-tu nous raconter cette relation si particulière ? Et pourquoi il a été crucial pour toi de la cultiver ?

La performance et les victoires sont l’objectif, mais je ne pourrais pas vivre cette aventure sans une dimension humaine faite de rencontres et d’émotions. Je me suis toujours employé à garder un équilibre entre les deux. Yukari, Seb et moi l’avons rencontrée dans le hall d’un hôtel grec en 2010. Elle était en kimono, et moi dans ma combi Citroën rouge. J’ai demandé à ce qu’on prenne une photo, parce que le contraste était étonnant. Avec son énergie et sa volonté fabuleuse, elle nous a suivis sur le circuit en faisant des sacrifices. Elle a même appris le français. Elle est devenue une amie. Pas seulement une fan. Jeudi, elle sera à la maison pour mon anniversaire dans le Jura. Il était hors de question qu’elle fasse tout le trajet depuis le Japon et reparte le lendemain. Ça aurait été irrespectueux. Et je veux profiter de ce moment !

Tu vas continuer à conseiller Sébastien à distance ?

Non, parce que c‘est tellement intime et compliqué sur le moment que si tu n’es pas dans la voiture de reconnaissance et de course, intervenir de l’extérieur reste compliqué… Les plus beaux films, ce sont aussi ceux qui ont de belles fins !

L’adrénaline ne va-t-elle pas te manquer un peu ?

Je suis lucide : c’est une addiction et un mode de vie. Tout ça va avoir des répercussions. Mais c’est marrant, je parlais tout à l’heure de compétences que je voulais acquérir dans le futur, et il se trouve que je pense à passer mon diplôme de plongée… notamment pour apprendre à faire des paliers de décompression (rires).

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !