Dans sa forme originelle, la jungle était un mélange rugueux de fragments musicaux, né de la scène dance britannique du début des années 90 en pleine mutation. Suivant le plan de base breakbeat du hardcore – tout en s’inspirant des soundsystems reggae plus traditionnels – ses sub-basses écrasantes, ses effets de dub digital, son joyeux bazar de samples et l’utilisation de voix de MCs dancehall ont donné naissance à un genre vibrant.

À la fois futuriste et pourtant profondément ancré dans l’histoire musicale jamaïcaine, ce sont ces beats mitraillés qui distinguent la jungle du reste, avec des producteurs comme Remarc – et son édition de parties batterie ultra précise – qui ont porté la manipulation de samples à de nouveaux sommets. Des breaks hip-hop classiques (comme dans Amen, Brother des Winstons) étaient accélérés jusqu’à 160 bpm, produisant des sons métalliques et désorientants ; breakbeats et boucles syncopées se fondaient en un mix polyrythmique vertigineux.

Des producteurs comme Splash, Rude Bwoy Monty, Rebel MC (sous le nom de Blackstar) et des DJs comme Kenny Ken, Mickey Finn, Jumpin Jack Frost et Randall ont propulsé la dance music dans une nouvelle phase qui s’est étendue entre 1994 et 1996. Même si le mouvement a rapidement été supplanté par la drum'n'bass – un genre qui a poussé encore plus loin l’approche cut-and-paste du sampling propre au jungle – cette musique est toujours bien vivante, des producteurs actuels revenant sans cesse à ce son.

Dans cet esprit, voici sept classiques jungle brûlants :

01 Splash – Babylon

Daz Ellis, connu pour ses nombreuses sorties sous le nom d’Undercover Agent, est derrière ce monstre : une descente tonitruante dans des Amen breaks découpés chirurgicalement, une basse qui pourrait vous happer en quelques secondes, des pitbulls qui aboient et un toaster qui déclare que “toute la jeunesse sera témoin du jour où Babylone tombera”. C’est la lourdeur dévastatrice de la jungle distillée à l’état pur, et c'est toujours aussi stupéfiant.

02 Ed Rush – The Force Is Electric (Remix)

Ed Rush balançait déjà des beats roughneck bien avant de s’associer au prodige drum'n'bass Optical. Ce remix menaçant crépite d’énergie comme des pylônes électriques – sa basse darkcore et ses drums déchaînés en font facilement l’un des morceaux jungle les plus durs qui soient.

03 Top Cat – Ruffest Gun Ark (DJ Rap Mix)

Ce vocal killer du toaster britanno-jamaïcain Top Cat est porté par la bassline dancehall et les breaks funky de DJ Rap, l’une des premières pionnières féminines de la jungle/d'n'b. Assurez-vous également de jeter une oreille à son classique Spiritual Aura (en tant que moitié du duo Engineers Without Fears aux côtés d’Aston).

04 Rude Bwoy Monty – Out In Da Streets

Onze ans avant le Welcome to Jamrock de Damian Marley, Rude Bwoy Monty avait déjà samplé le vocal d’Ini Kamoze tiré de World-A-Music. Ici, il le pose sur un breakbeat cinétique, accompagné d’extraits vocaux d’artistes dancehall comme Mad Cobra et Beenie Man – un bijou estampillé Pascal du Ganja Kru.

05 Randall & Andy C – Sound Control

Deux DJs drum'n'bass majeurs s’associent sur ce morceau jungle fondateur. Andy C avait déjà signé le classique darkcore Valley Of The Shadows (en tant qu’Origin Unknown, avec Ant Miles), et Randall comptait parmi les selectors les plus populaires de la scène. Ce track minimal met l’accent de manière appuyée sur des beats éclatés.

06 Dead Dred – Dred Bass

Avec ses samples de coups de feu et ses vox chopées chez Dr Alimantado, Dred Bass est le tune jungle par excellence. Mais l’ingrédient le plus létal reste cette basse d’androïde qui se déforme...

07 Remarc – R.I.P (Remarc Remix)

Le roi des patterns de batterie fracturés et finement découpés. Les dark beats de Remarc atteignent ici leur zénith ; l’utilisation de l’emblématique Reese bass – combinée à des rythmes qui semblent s’effondrer sur eux-mêmes – donne naissance à un remix mortel.

