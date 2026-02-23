Exclusif : Jürgen Klopp sur le pouvoir d'un état d'esprit positif

On dit souvent que les gens paraissent plus petits en vrai qu’à la télévision. Ça ne vaut pas pour Jürgen Klopp. En personne, il paraît plus grand que nature. Un mètre quatre-vingt-dix, mince, une voix puissante et une poignée de main ferme. Même si on n’est pas dans un vestiaire et qu’il ne prépare pas une équipe pour un grand match, il devient aussitôt le centre de l’attention. Et il n’a absolument rien de prétentieux. Il n’a pas besoin d’un salon VIP ni d’un vestiaire privé. Il est sympathique, simple, et plein d’énergie.

Jürgen Klopp: Je suis très optimiste. C’est comme ça que j’aborde l’avenir. Bien sûr, ça ne vaut pas pour tous les aspects de la vie ni pour tout ce qui se passe dans le monde. Tout change. Beaucoup de ressources que nous avons longtemps cru infinies deviennent plus rares et plus chères pour toutes sortes de raisons. Et beaucoup de choses échappent tout simplement à notre contrôle. C’est ça, le point clé : je suis optimiste pour les choses sur lesquelles je peux avoir une influence. Pour tout le reste – les événements, les tendances – il faut vivre avec et trouver un moyen de les gérer.

Jürgen Klopp: Bien sûr, beaucoup de gens souffrent bien plus que moi, vu ma position privilégiée. J’en suis conscient. Je suis assis ici à 58 ans, après avoir vécu une vie dont je n’aurais même pas osé rêver quand j’étais jeune. Beaucoup de choses se sont très, très bien passées. Mais il y a 40 ans, j’étais déjà la même personne, avec les mêmes valeurs. On pourrait appeler ça de « l’optimisme sans raison ». Je crois toujours que les choses finiront bien.

Jürgen Klopp: J’aimais profondément ce sport et j’étais l’un des meilleurs de la région. Mais même à l’époque, le réaliste en moi savait que je n’étais pas assez bon. J’ai peut-être un peu sous-estimé mon niveau. J’ai eu une carrière de joueur très, très moyenne, qui a rendu tout le reste possible. Parce que je ne serais certainement pas l’entraîneur que je suis aujourd’hui si je ne m’étais pas traîné à travers 325 matches dans des stades de deuxième division allemande. Il faut vraiment de l’optimisme pour réaliser ses rêves. Ça rend le temps passé à les poursuivre plus agréable. Mais le réalisme compte aussi : « Quels sont mes talents ? Où puis-je faire la différence ? Le pessimisme seul ne me sert à rien ».

Jürgen Klopp: Le pessimisme vient généralement d’expériences passées où les choses ne se sont pas passées comme on l’espérait. Cette expérience pousse souvent les gens à ne plus croire en ce qu’ils pourraient accomplir à l’avenir. Pour moi, les choses qui n’ont pas fonctionné par le passé sont simplement des informations indiquant qu’elles n’ont pas fonctionné. Je n’ai jamais laissé ça me freiner au-delà de l’échec lui-même.

Depuis Franz Beckenbauer, personne dans le football allemand n’a suscité un tel respect unanime. L’entraîneur le plus titré de ces dernières années, plusieurs fois récompensé à la télévision et omniprésent pendant les coupures publicitaires. Dans un spot TV, Klopp apparaît en boulanger, en dentiste et en pasteur. On le croit volontiers capable d’avoir excellé dans n’importe lequel de ces rôles. Les fans n’admirent pas seulement l’homme aux trophées, ils admirent aussi le gars qui, après la défaite de Liverpool en finale de Ligue des champions contre le Real Madrid en 2018, a chanté avec le chanteur de Die Toten Hosen : « Madrid a eu toute la chance. Nous jurons qu’on reste cool. Nous la ramènerons à Liverpool. » Un an plus tard, ils ont effectivement gagné le trophée. Comment faites-vous pour rester aussi nonchalant ?

Jürgen Klopp: Tout vient en son temps : le deuil, la colère, la réflexion. Les pires défaites de ma vie, ce sont les montées ratées avec Mainz 05. Soudain, ce petit club avait la possibilité d’accéder à la Bundesliga et nous avons échoué à la dernière journée pour un point. À ce moment-là, c’était le pire jour de ma vie. Je n’avais absolument aucune vision positive de l’avenir. Après une nuit à beaucoup boire, le monde avait déjà une autre tête. « Sleep on it » est vraiment un conseil que je donnerais à tout le monde avant de prendre une grande décision.

Jürgen Klopp: Le lendemain matin, je me disais déjà : nous avons été tellement bons, si proches, optimisons un peu et nous y arriverons l’an prochain. Et puis nous avons manqué la montée encore une fois, cette fois pour un but. Je me sentais harcelé par les dieux du football. Ce furent des défaites qui ont changé ma vie. Je savais que si j’échouais une troisième fois, ma grande carrière d’entraîneur serait terminée. Mais nous y sommes finalement arrivés, et j’ai été sauvé. Les défaites en finale de Ligue des champions en 2013, 2018 et 2022 n’étaient pas agréables non plus. Mais je savais qu’elles ne changeraient plus ma vie. C’était un problème de luxe. Que j’aie un trophée de plus sur l’étagère ou non n’est, au fond, pas si important. Mais ces premières défaites m’ont façonné, sans aucun doute.

Jürgen Klopp: Ce n’est pas possible dans ce rôle. Les joueurs, en général, ne réfléchissent pas plus loin que la prochaine séance d’entraînement ou le prochain match. Ce n’est pas une critique, j’étais pareil. Mais quelqu’un doit montrer le chemin et créer ce sentiment que les objectifs sont atteignables. Après la deuxième montée ratée avec Mayence, je suis monté sur une scène et j’ai dit que peut-être le dieu du football conduisait une expérience sur nous : voir si l’on peut tomber non seulement une fois, mais deux ou même trois fois et en ressortir encore plus fort. Et j’ai dit qu’il n’y avait pas de meilleur club ni de meilleure ville que Mayence pour cette expérience. À ce moment-là, les 25 joueurs, les 20 000 personnes devant la scène, tout le monde y a cru. À la première séance d’entraînement, 10 000 personnes sont venues et nous ont donné de l’élan pour la saison. L’optimisme seul, c’est sympa. Mais quand on le partage avec les autres, il devient vraiment puissant.

Jürgen Klopp: On peut résumer ça par de l’insouciance juvénile. J’avais 33 ans, un diplôme en sciences du sport, mais aucune expérience. La question n’était pas : « Tu peux le faire jusqu’à la fin de la saison ? » Mais plutôt : « Tu peux préparer l’équipe pour mercredi ? » Et je me suis dit : « Oui, je peux le faire. » Et ensuite, nous avons gagné six de nos sept premiers matches. C’était un début correct.

Jürgen Klopp: Exactement. Dans le football, les journalistes n’aiment pas qu’on dise : « Je prends les matches les uns après les autres. » Mais ça n’en reste pas moins vrai. Il n’y a pas d’alternative. Se fixer un grand objectif et accepter ensuite de parcourir chaque petite étape nécessaire, c’est la seule manière de réussir.

Jürgen Klopp: Ce sont les facteurs les plus importants. Avant tout, on est marqué par la famille dans laquelle on grandit. J’étais le troisième enfant de mes parents, avec cinq ans d’écart, et après deux filles. J’aurais pu tourner complètement idiot ; ils m’ont pourri-gâté. Mais ça a aussi fait que j’ai une confiance absolue dans les gens. Je le pense vraiment : j’aborde les gens de manière positive, sans aucun préjugé, et je leur fais totalement confiance. Si je suis déçu, je peux gérer ça plus tard.

Jürgen Klopp: Mon père vient de la génération d’avant-guerre et il était aussi très exigeant. Est-ce qu’il me disait tous les jours qu’il m’aimait ? Non. Mais je le sentais. Il voyait en moi celui qui pouvait réaliser tout ce que lui n’avait pas pu faire, et il m’a poussé. Je ne sais pas si ça vient de mon éducation, de mon ADN ou si c’est mon propre choix. Mais ce qui compte, c’est que je veux traverser la vie avec optimisme et être utile aux gens avec qui j’interagis. Ce n’est pas suffisant si je suis le seul à être heureux. C’est lié à ma foi chrétienne, à mon éducation. Les choses n’ont pas toujours été simples pour moi. Il y a eu des moments où j’aurais pu mal tourner.

Jürgen Klopp: Je suis devenu père très jeune, et sur le moment je ne me suis pas dit que c’était génial. Et aujourd’hui, c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Je vois comme ma mission de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Et par là, j’entends : de la vie que nous avons ici. C’est tout ce qu’il y a.

Jürgen Klopp: Je n’en avais pas conscience. Mais évidemment, quand vous entrez dans le vestiaire, vous devez préparer au mieux votre équipe pour le match. Il s’agit de faire en sorte que ce groupe de personnes assises là soit plus fort après que je leur ai parlé qu’avant. J’exige énormément de mes joueurs : du courage, de la créativité et de la cohésion. Un sourire est probablement la seule expression du visage qui rende cela possible.

Jürgen Klopp: Il est difficile de donner des conseils à des gens que je ne connais pas. Mais je vais essayer. Ma carrière a été parfaite, même si je n’ai pas gagné tous les matches. Il y a des gens qui disent : « Il a perdu trois fois la finale de Ligue des champions. » C’est légitime. Mais à quel point serais-je stupide si je voyais les choses comme ça ? Je ne pense pas tous les jours aux buts absurdes que le Real Madrid a marqués contre nous. Mais je ne pense pas non plus tous les jours aux moments où j’ai soulevé le trophée. C’est à moi de décider comment je gère les choses qui m’arrivent dans la vie. Si vous perdez un match, vous pouvez dire : « Le plan de jeu était mauvais. On repart de zéro. » Ou vous pouvez dire : « L’idée était bonne, mais l’exécution n’était pas optimale. Le timing, la précision. » Et juste comme ça, vous avez l’opportunité d’être meilleur la prochaine fois. Tout donner ne veut pas dire que vous obtiendrez tout. Mais c’est la seule chance d’obtenir quoi que ce soit.

Jürgen Klopp: Nous avons eu une période à Liverpool où nous n’avons perdu que cinq ou six points à domicile sur deux ans et demi. Absolument dingue ! Malheureusement, nous n’avons gagné le championnat qu’une seule fois pendant cette période. De l’extérieur, on se dit : « Ils peuvent tout faire, c’est facile pour eux. » Mais quand vous êtes en plein dedans, la pression monte pour maintenir ce niveau. Vous gagnez un match, vous êtes heureux un instant. Super. Trois points. Et ensuite, vous regardez votre effectif : « Comment vont les gars ? » Qui faut-il faire redescendre ? Qui faut-il remonter ? De qui faut-il se méfier ? Trois jours jusqu’au prochain match. Vous gagnez encore. Incroyable. Qu’est-ce que vous faites maintenant ? Être sur une série de victoires n’a rien à voir avec le plaisir. C’est effort, soulagement, effort, soulagement, et plus la série dure, plus la pression monte. Le sentiment dominant, c’était un soulagement maximal. À tel point que j’avais presque du mal à rester debout. OK, l’arrêt au stand est terminé, on y retourne. Ça ne s’arrête jamais.

Jürgen Klopp: D’abord, l’adrénaline ne me manque pas. Et fondamentalement, je reste lié au jeu, bien sûr – peut-être de manière moins intense, parce que je ne suis plus directement sur le terrain. Mais je suis toujours investi dans nos équipes et nos entraîneurs. Je ne suis plus le pilote, plutôt un passager. J’observe la situation et je suis heureux quand nous arrivons à destination. Je suis vraiment enthousiasmé par mon travail, par les conversations avec des gens à des postes différents, dans différents pays, avec des échanges constants. J’apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Et c’est ça, mon frisson. Je peux enfin assouvir ma curiosité sur le monde.