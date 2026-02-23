Exclusif : Jürgen Klopp sur le pouvoir d'un état d'esprit positif
Il semble y avoir un malaise général à propos de l’avenir, partout dans le monde. Comment allez-vous ?
Je suis très optimiste. C’est comme ça que j’aborde l’avenir. Bien sûr, ça ne vaut pas pour tous les aspects de la vie ni pour tout ce qui se passe dans le monde. Tout change. Beaucoup de ressources que nous avons longtemps cru infinies deviennent plus rares et plus chères pour toutes sortes de raisons. Et beaucoup de choses échappent tout simplement à notre contrôle. C’est ça, le point clé : je suis optimiste pour les choses sur lesquelles je peux avoir une influence. Pour tout le reste – les événements, les tendances – il faut vivre avec et trouver un moyen de les gérer.
Ça a l’air facile à dire.
Bien sûr, beaucoup de gens souffrent bien plus que moi, vu ma position privilégiée. J’en suis conscient. Je suis assis ici à 58 ans, après avoir vécu une vie dont je n’aurais même pas osé rêver quand j’étais jeune. Beaucoup de choses se sont très, très bien passées. Mais il y a 40 ans, j’étais déjà la même personne, avec les mêmes valeurs. On pourrait appeler ça de « l’optimisme sans raison ». Je crois toujours que les choses finiront bien.
Faut-il être optimiste pour réussir dans le sport de haut niveau ? Vous avez grandi dans la Forêt-Noire, comme des millions de garçons qui rêvent d’une carrière dans le football. En gros, les chances sont proches de zéro.
J’aimais profondément ce sport et j’étais l’un des meilleurs de la région. Mais même à l’époque, le réaliste en moi savait que je n’étais pas assez bon. J’ai peut-être un peu sous-estimé mon niveau. J’ai eu une carrière de joueur très, très moyenne, qui a rendu tout le reste possible. Parce que je ne serais certainement pas l’entraîneur que je suis aujourd’hui si je ne m’étais pas traîné à travers 325 matches dans des stades de deuxième division allemande. Il faut vraiment de l’optimisme pour réaliser ses rêves. Ça rend le temps passé à les poursuivre plus agréable. Mais le réalisme compte aussi : « Quels sont mes talents ? Où puis-je faire la différence ? Le pessimisme seul ne me sert à rien ».
Pourquoi ?
Le pessimisme vient généralement d’expériences passées où les choses ne se sont pas passées comme on l’espérait. Cette expérience pousse souvent les gens à ne plus croire en ce qu’ils pourraient accomplir à l’avenir. Pour moi, les choses qui n’ont pas fonctionné par le passé sont simplement des informations indiquant qu’elles n’ont pas fonctionné. Je n’ai jamais laissé ça me freiner au-delà de l’échec lui-même.
Les premiers pas de Klopp comme entraîneur à Mayence
Comment fait-on vibrer une équipe, un club, une ville entière ?
Tout vient en son temps : le deuil, la colère, la réflexion. Les pires défaites de ma vie, ce sont les montées ratées avec Mainz 05. Soudain, ce petit club avait la possibilité d’accéder à la Bundesliga et nous avons échoué à la dernière journée pour un point. À ce moment-là, c’était le pire jour de ma vie. Je n’avais absolument aucune vision positive de l’avenir. Après une nuit à beaucoup boire, le monde avait déjà une autre tête. « Sleep on it » est vraiment un conseil que je donnerais à tout le monde avant de prendre une grande décision.
L’optimisme seul, c’est sympa. Mais quand on le partage avec les autres, il devient vraiment puissant
Et ensuite ?
Le lendemain matin, je me disais déjà : nous avons été tellement bons, si proches, optimisons un peu et nous y arriverons l’an prochain. Et puis nous avons manqué la montée encore une fois, cette fois pour un but. Je me sentais harcelé par les dieux du football. Ce furent des défaites qui ont changé ma vie. Je savais que si j’échouais une troisième fois, ma grande carrière d’entraîneur serait terminée. Mais nous y sommes finalement arrivés, et j’ai été sauvé. Les défaites en finale de Ligue des champions en 2013, 2018 et 2022 n’étaient pas agréables non plus. Mais je savais qu’elles ne changeraient plus ma vie. C’était un problème de luxe. Que j’aie un trophée de plus sur l’étagère ou non n’est, au fond, pas si important. Mais ces premières défaites m’ont façonné, sans aucun doute.
La plupart des gens auraient creusé un trou pour s’y cacher.
Ce n’est pas possible dans ce rôle. Les joueurs, en général, ne réfléchissent pas plus loin que la prochaine séance d’entraînement ou le prochain match. Ce n’est pas une critique, j’étais pareil. Mais quelqu’un doit montrer le chemin et créer ce sentiment que les objectifs sont atteignables. Après la deuxième montée ratée avec Mayence, je suis monté sur une scène et j’ai dit que peut-être le dieu du football conduisait une expérience sur nous : voir si l’on peut tomber non seulement une fois, mais deux ou même trois fois et en ressortir encore plus fort. Et j’ai dit qu’il n’y avait pas de meilleur club ni de meilleure ville que Mayence pour cette expérience. À ce moment-là, les 25 joueurs, les 20 000 personnes devant la scène, tout le monde y a cru. À la première séance d’entraînement, 10 000 personnes sont venues et nous ont donné de l’élan pour la saison. L’optimisme seul, c’est sympa. Mais quand on le partage avec les autres, il devient vraiment puissant.
Restons encore un peu à Mayence. En 2001, le directeur sportif de l’époque, Christian Heidel, vous appelle et vous demande si vous pouvez reprendre l’équipe comme entraîneur-joueur. Comment avez-vous trouvé la confiance pour relever ce genre de défi ?
On peut résumer ça par de l’insouciance juvénile. J’avais 33 ans, un diplôme en sciences du sport, mais aucune expérience. La question n’était pas : « Tu peux le faire jusqu’à la fin de la saison ? » Mais plutôt : « Tu peux préparer l’équipe pour mercredi ? » Et je me suis dit : « Oui, je peux le faire. » Et ensuite, nous avons gagné six de nos sept premiers matches. C’était un début correct.
La leçon, c’est qu’il faut penser en petites étapes.
Exactement. Dans le football, les journalistes n’aiment pas qu’on dise : « Je prends les matches les uns après les autres. » Mais ça n’en reste pas moins vrai. Il n’y a pas d’alternative. Se fixer un grand objectif et accepter ensuite de parcourir chaque petite étape nécessaire, c’est la seule manière de réussir.
L’importance de la famille
Des scientifiques ont étudié pourquoi les gens sont plus ou moins optimistes : 30 % viennent de l’ADN, plus précisément de la vitesse à laquelle les neurotransmetteurs sont dégradés. 20 % viennent de la chance, des expériences positives qui se renforcent entre elles. Et une bonne moitié dépend d’un environnement qui vous soutient et dans lequel vous apprenez cela. Pourquoi pensez-vous être comme vous êtes ?
Ce sont les facteurs les plus importants. Avant tout, on est marqué par la famille dans laquelle on grandit. J’étais le troisième enfant de mes parents, avec cinq ans d’écart, et après deux filles. J’aurais pu tourner complètement idiot ; ils m’ont pourri-gâté. Mais ça a aussi fait que j’ai une confiance absolue dans les gens. Je le pense vraiment : j’aborde les gens de manière positive, sans aucun préjugé, et je leur fais totalement confiance. Si je suis déçu, je peux gérer ça plus tard.
Vos parents vous ont-ils inculqué ces valeurs ?
Mon père vient de la génération d’avant-guerre et il était aussi très exigeant. Est-ce qu’il me disait tous les jours qu’il m’aimait ? Non. Mais je le sentais. Il voyait en moi celui qui pouvait réaliser tout ce que lui n’avait pas pu faire, et il m’a poussé. Je ne sais pas si ça vient de mon éducation, de mon ADN ou si c’est mon propre choix. Mais ce qui compte, c’est que je veux traverser la vie avec optimisme et être utile aux gens avec qui j’interagis. Ce n’est pas suffisant si je suis le seul à être heureux. C’est lié à ma foi chrétienne, à mon éducation. Les choses n’ont pas toujours été simples pour moi. Il y a eu des moments où j’aurais pu mal tourner.
Par exemple ?
Je suis devenu père très jeune, et sur le moment je ne me suis pas dit que c’était génial. Et aujourd’hui, c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Je vois comme ma mission de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Et par là, j’entends : de la vie que nous avons ici. C’est tout ce qu’il y a.
La légende de Liverpool Steven Gerrard a dit un jour : « Jürgen Klopp souriait toujours quand il entrait dans le vestiaire. » Est-ce vrai ? Et vous forciez-vous consciemment à afficher ce sourire avant d’ouvrir la porte ?
Je n’en avais pas conscience. Mais évidemment, quand vous entrez dans le vestiaire, vous devez préparer au mieux votre équipe pour le match. Il s’agit de faire en sorte que ce groupe de personnes assises là soit plus fort après que je leur ai parlé qu’avant. J’exige énormément de mes joueurs : du courage, de la créativité et de la cohésion. Un sourire est probablement la seule expression du visage qui rende cela possible.
C’est ça, mon frisson. Je peux enfin assouvir ma curiosité du monde.
Vous avez dit un jour : « Si je pouvais mettre en bouteille et vendre ce que je ressens avant un match, ce serait illégal. » Qu’est-ce qu’il y aurait sur l’étiquette ?
Une soif de succès. Une soif de compétition. Une soif de jeu. Une soif de tout ce que vous pouvez influencer. Dites-moi une seule chose dans la vie que vous pouvez faire mieux en faisant la tête.
Vous avez des astuces pour éviter ça ?
Il est difficile de donner des conseils à des gens que je ne connais pas. Mais je vais essayer. Ma carrière a été parfaite, même si je n’ai pas gagné tous les matches. Il y a des gens qui disent : « Il a perdu trois fois la finale de Ligue des champions. » C’est légitime. Mais à quel point serais-je stupide si je voyais les choses comme ça ? Je ne pense pas tous les jours aux buts absurdes que le Real Madrid a marqués contre nous. Mais je ne pense pas non plus tous les jours aux moments où j’ai soulevé le trophée. C’est à moi de décider comment je gère les choses qui m’arrivent dans la vie. Si vous perdez un match, vous pouvez dire : « Le plan de jeu était mauvais. On repart de zéro. » Ou vous pouvez dire : « L’idée était bonne, mais l’exécution n’était pas optimale. Le timing, la précision. » Et juste comme ça, vous avez l’opportunité d’être meilleur la prochaine fois. Tout donner ne veut pas dire que vous obtiendrez tout. Mais c’est la seule chance d’obtenir quoi que ce soit.
Dans le sport, il y a ce phénomène où une équipe se met soudain à croire intensément en elle-même et balaie tout le monde. Comment déclenche-t-on ça ? Qu’est-ce que ça fait ?
Nous avons eu une période à Liverpool où nous n’avons perdu que cinq ou six points à domicile sur deux ans et demi. Absolument dingue ! Malheureusement, nous n’avons gagné le championnat qu’une seule fois pendant cette période. De l’extérieur, on se dit : « Ils peuvent tout faire, c’est facile pour eux. » Mais quand vous êtes en plein dedans, la pression monte pour maintenir ce niveau. Vous gagnez un match, vous êtes heureux un instant. Super. Trois points. Et ensuite, vous regardez votre effectif : « Comment vont les gars ? » Qui faut-il faire redescendre ? Qui faut-il remonter ? De qui faut-il se méfier ? Trois jours jusqu’au prochain match. Vous gagnez encore. Incroyable. Qu’est-ce que vous faites maintenant ? Être sur une série de victoires n’a rien à voir avec le plaisir. C’est effort, soulagement, effort, soulagement, et plus la série dure, plus la pression monte. Le sentiment dominant, c’était un soulagement maximal. À tel point que j’avais presque du mal à rester debout. OK, l’arrêt au stand est terminé, on y retourne. Ça ne s’arrête jamais.
Un nouveau défi avec Red Bull
Vivez-vous des situations extrêmes comparables dans votre nouveau travail ?
D’abord, l’adrénaline ne me manque pas. Et fondamentalement, je reste lié au jeu, bien sûr – peut-être de manière moins intense, parce que je ne suis plus directement sur le terrain. Mais je suis toujours investi dans nos équipes et nos entraîneurs. Je ne suis plus le pilote, plutôt un passager. J’observe la situation et je suis heureux quand nous arrivons à destination. Je suis vraiment enthousiasmé par mon travail, par les conversations avec des gens à des postes différents, dans différents pays, avec des échanges constants. J’apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Et c’est ça, mon frisson. Je peux enfin assouvir ma curiosité sur le monde.
Qu’est-ce qui a changé dans votre nouveau rôle ? Et qu’est-ce qui, peut-être, est resté identique ?
Le vestiaire ne me manque pas. J’y ai passé suffisamment de temps. Et ça ne sent pas spécialement bon, là-dedans non plus. La première année chez Red Bull a été incroyablement intense. Nous avons lancé beaucoup de choses et brisé d’anciens schémas. Comme dans mes clubs précédents, je ne suis pas arrivé en disant aux gens dès le premier jour ce qu’ils devaient faire différemment. Je veux savoir à qui j’ai affaire, ce qu’ils font et pourquoi. Ensuite, on peut parler de changements et d’améliorations.
J’imagine un job global de bureau comme le contraire d’un vestiaire. Vous faites beaucoup de choses en visioconférence et par messagerie. Vous êtes à distance. Les gens sont occupés par d’autres choses. Comment créez-vous un sentiment de connexion et comment maintenez-vous la motivation ?
C’est une question d’état d’esprit. Les visioconférences seules, sans jamais avoir rencontré les gens, c’est difficile. Mais je rencontre chacun deux fois, et ensuite ça marche. C’est aussi personnel que vous le rendez. Je me lève le matin et j’ai cinq appels, je parle avec des gens des choses importantes, et je suis régulièrement sur place pour me forger de nouvelles impressions.
On voit bien ce que fait un entraîneur, mais qu’est-ce que fait un Head of Global Soccer ?
Je veux être un partenaire comme il n’en existe aucun autre dans le football mondial. Un atout que seuls les entraîneurs du RB possèdent. Un entraîneur principal, dans le football professionnel moderne, n’a personne au club à qui il puisse poser une question. Tout le monde pense qu’il doit être celui qui sait le mieux. Et maintenant, si l’un de nos entraîneurs a un problème, il peut m’appeler, et il se peut que je connaisse la réponse parce que j’ai déjà été dans la même situation.
Donc vous êtes aussi un sparring-partner – que vous demandent les entraîneurs avant ou le jour d’un match ?
Je suis en contact permanent avec tous nos entraîneurs. Il s’agit de créer une base de discussion et d’apporter de nouvelles idées auxquelles ils n’avaient pas pensé. Une question qui revient sans cesse, c’est : « Comment évalues-tu les choses ? » Le plus grand moteur dans le sport, c’est la pression médiatique. Comment on gère ça ? Si j’écrivais un livre, ce serait là-dessus. Il serait court : juste « Ignore-la ». Une phrase sur 200 pages. Les entraîneurs se mettent déjà suffisamment la pression eux-mêmes. Comment réagis-tu à un débat public ? Pas du tout. Ça, tu peux l’apprendre de moi. Nous voulons jouer le meilleur football possible et atteindre nos propres objectifs. Pas nous faire dicter notre conduite par les autres. Nous ne sommes généralement pas le plus gros poisson de l’étang, donc nous devons trouver des solutions nouvelles et uniques. Et aider les gens à être et rester courageux – c’est une tâche gratifiante.
Belief in the future helps us imagine what a positive outcome could look like
Un nouveau défi avec le RB Leipzig
Vous avez souvent participé à des reconstructions dans votre carrière : à Mayence, Dortmund et Liverpool. Aujourd’hui, le RB Leipzig a opéré un grand renouvellement. D’où vient l’optimisme que ce redémarrage sera une réussite ?
La crise est une opportunité. Après des expériences négatives, il faut prendre une décision rapidement. RB était un club habitué au succès, qui s’était imposé comme nouvelle équipe en Ligue des champions. Une vraie success story, rare en Europe. RB est jeune, dynamique. Et ça ne collait plus tout à fait. On appuie sur reset. Redémarrage. Retour à la case départ. Du sang neuf dans un système qui fonctionne, et c’est exactement ce que nous avons fait avec le club, et nous avons de nouveau l’effectif le plus jeune du championnat. Il faut continuer à affiner son football, mais c’est normal.
Vous avez passé longtemps en Bundesliga, longtemps en Premier League. Désormais, vous êtes simultanément dans plusieurs championnats professionnels. Qu’apprenez-vous du football à travers ça ?
En termes d’intensité, la Premier League est incomparable. Les meilleurs joueurs, des entraînements au top, un engagement à 100 %. Deux coupes, un championnat plus long. Incroyable. La France – c’est le championnat des talents. Le Japon est une ligue vraiment passionnante, structurée de manière complètement différente parce que les talents y sont encore à l’université et ne rejoignent la ligue qu’à 23 ans. Ils ont mûri en tant qu’individus. Ce sont juste des systèmes différents, excitants. C’est pourquoi nous ne voulons pas simplement appliquer le modèle Bundesliga ou Premier League, mais trouver une voie adaptée au contexte culturel, pour mettre en valeur ce merveilleux sport.
Vous parliez tout à l’heure de l’impatience du public. Comment peut-on développer quelque chose de durable dans ces conditions ?
Bien sûr, il faut résoudre les problèmes immédiats. Mais j’ai toujours fonctionné en partant du principe que j’allais rester longtemps dans mes différents postes – pas parce que je serais particulièrement optimiste sur mes chances, mais parce que c’est ma façon de penser. Je ne suis pas un vagabond. Je veux apprendre à connaître les gens, comprendre les choses, avoir un impact, puis, avec un peu de chance, réussir. Le développement prend du temps. Nous avons posé les bases au RB Leipzig. Et maintenant, nous verrons combien de temps il nous faut. Sept, dix, douze ans. Peu importe.
Vous avez débuté en tant qu’entraîneur il y a 25 ans. Quand vous regardez aujourd’hui des matchs des années 2000, vous vous dites : « Est-ce que je viens d’activer le ralenti ? » Quels seront les principaux moteurs de changement dans le football dans les années à venir ?
Quand j’étais joueur professionnel dans les années 90, on nous donnait des comprimés de sel avant l’entraînement et on n’avait pas le droit de boire. On s’entraînait complètement déshydratés. Beaucoup de choses ont changé depuis, tactiquement, dans la méthodologie d’entraînement. Mon métier a changé de manière radicale. Si j’ai commencé en vissant une vis dans un mur à Mayence, j’étais en train de piloter une navette spatiale à Liverpool à la fin. Mais il y a des limites. Biomécaniques. Ces dernières années, les distances parcourues n’ont pas explosé de 100 à 150 kilomètres. Au moment où vous donnez aux joueurs le temps de performer, de récupérer et de s’entraîner, le football connaîtra sa prochaine avancée.
Comment décririez-vous l'ambiance chez vous, en Allemagne ?
Je vis à Mayence, à Gonsenheim. Je ne fais pas de sondages, mais je voyage beaucoup et j’écoute. L’humeur n’est pas particulièrement bonne, je le sais. Mais il y a toujours eu des problèmes – les gens ont juste tendance à les oublier vite. Les problèmes actuels paraissent toujours les plus gros et les plus insolubles. Certaines choses sont nouvelles et inattendues : le fait que nous ayons de nouveau la guerre en Europe. Des opinions politiques qui ne sont pas les miennes deviennent plus populaires. Je n’envie vraiment pas les politiciens.
Pourquoi ?
Il est impossible de satisfaire tout le monde. Peu importe ce que vous décidez, il y aura toujours un camp pour crier : « Vous êtes devenus fous ?! » Les personnes qui s’engagent encore et font face à cette opposition ont tout mon respect. Tant que je vois que quelqu’un essaie sincèrement de faire ce qui est juste, je ne suis pas critique. Parce que faire toujours ce qu’il faut est pratiquement impossible. Je suis un partisan du bon sens – réexaminer les choses, y repenser. Et nous revenons à l’optimisme : croire en l’avenir nous aide à imaginer à quoi pourrait ressembler un résultat positif. Et cela suscite l’envie de travailler pour le rendre réel.
Peut-on s’entraîner à être optimiste ?
Ma vision de la vie repose sur la réflexion sur les choses qui me sont arrivées. Personne ne m’a jamais dit qu’il fallait gérer les vents contraires et les revers de telle ou telle manière. C’était ma décision. Quand je regarde d’où je viens et où ma carrière m’a mené, je me dis que c’est en fait impossible. Et j’aimerais faire croire maintenant que je connaissais le bon chemin à chaque carrefour ou à chaque crise. Mais ce n’était pas le cas. J’espérais que c’était la bonne décision. Et la fois suivante, j’étais prêt à tout risquer à nouveau.
Concrètement, ça ressemble à quoi ?
Je ne veux pas donner de recette aux jeunes. Je peux seulement dire que ça a marché pour moi. Ma vie professionnelle a été environ 90 000 % meilleure que ce que j’avais imaginé. Mais il y a aussi eu d’autres moments, comme lorsque ma femme Ulla et moi étions assis à la table de la cuisine et faisions le point pour savoir si nous pouvions nous permettre que je mise tout sur le football. Nous savions que si ça ne marchait pas, ce serait difficile. Et puis nous avons tous les deux appuyé sur l’accélérateur. Et au final, ça a marché. C’était un voyage magnifique, et tellement de gens m’ont aidé en route. C’est peut-être ça, le message : soyez courageux et entourez-vous des bonnes personnes. Alors les choses peuvent bien tourner.