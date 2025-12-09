Comment Klopp a soutenu Max pour réussir un comeback « impossible »

Résumé 1 Inspiré par Max Verstappen

Max Verstappen se tenait au bord d’un cinquième titre de champion du monde de Formule 1 lors du Grand Prix d’Abou Dhabi 2025. Dans l’une des plus grandes remontées de l’histoire de la Formule 1, le pilote Oracle Red Bull Racing était revenu à seulement 12 points de Lando Norris, le pilote McLaren, dans la course au titre. Après une superbe performance en qualifications, il s’élançait de la pole position pour la dernière course de l’année. Si Max gagnait et que Lando terminait hors du podium, il serait devenu le plus jeune quintuple champion du monde de F1 de l’histoire.

Jürgen Klopp, directeur mondial du football de Red Bull, 58 ans, est un grand fan de Max Verstappen et il a donné au Néerlandais de 28 ans le même conseil qu’il avait donné à son équipe de Liverpool en 2019, quand il avait guidé ses joueurs vers leur plus grande remontée en battant Barcelone pour décrocher une place en finale de la Ligue des champions.

Max Verstappen a démarré le Grand Prix d'Abou Dhabi en pole position © Getty Images/Red Bull Content Pool

Dans une vidéo personnelle, le visionnaire maître à penser allemand du football a déclaré : “Je ne me considèrerais pas comme un expert en sport automobile, mais je m’y connais un peu en sport, et je m’y connais un peu en comebacks, et cette saison a connu quelques bas et beaucoup de hauts aussi.”

“Je sais que tu es un grand fan de football et que tu es un bon ami de Virgil van Dijk, donc tu te souviens peut-être que, lors de notre saison record, la plus spectaculaire, la plus spéciale avec Liverpool en 2019, nous avons remporté la finale de la Ligue des champions. Mais pour y arriver, nous avons dû réaliser une grosse remontée en demi-finale.”

En 2019, Barcelone avait déroulé lors du match aller au Camp Nou, en battant Liverpool 3-0. Toutes les chances semblaient contre l’équipe anglaise, mais avant le match retour décisif, Klopp a inspiré ses joueurs avant le coup d’envoi dans le vestiaire d’Anfield. “Ce que j’ai dit à mes garçons ce jour-là, c’était : je pense que c’est impossible, mais grâce à vous, nous avons une chance, et nous n’avons jamais eu besoin de plus qu’une chance. Saisissez-la !”

Une équipe de Liverpool privée de son attaquant vedette Mo Salah a renversé la situation, s’imposant 4-0 avant de finalement remporter la finale de la Ligue des champions à Madrid. Ce fut le plus grand triomphe de la carrière d’entraîneur de Jürgen Klopp, déjà double champion de Bundesliga allemande avec le Borussia Dortmund, mais aussi vainqueur de la Premier League anglaise et de la FA Cup avec Liverpool.

Klopp a poursuivi : “Et c’est ce que je veux que tu fasses aujourd’hui : tu as une chance. Saisis-la. Et profite de la course.”

Lorsque l’Allemand a rejoint Red Bull en tant que directeur mondial du football, en charge du développement des joueurs, entraîneurs et équipes Red Bull à travers le monde, il a révélé qu’il était un immense admirateur de Max Verstappen en tant qu’athlète. “J’adorerais passer du temps avec lui pour comprendre comment il peut performer sous la menace des 300 miles à l’heure dans une voiture tout en restant dans le meilleur état d’esprit possible. C’est super intéressant.”

Jürgen Klopp sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche © Mark Thompson/Getty Images

En plus d’être ami avec de nombreuses stars actuelles du football néerlandais, la carrière de Verstappen avec Red Bull Racing a commencé en 2016 avec la bénédiction de la légende Johan Cruyff, qui était son invité spécial lors de ses débuts au Grand Prix d’Espagne 2016. Cette course s’était terminée avec Max sur la plus haute marche du podium et il espère bien remettre ça encore de nombreuses fois.