9 matchs qui ont défini Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur

Jürgen Klopp est de retour aux affaires avec un nouveau rôle stratégique : directeur des activités football du groupe Red Bull.

Klopp a tissé des liens particuliers avec les supporters de tous les clubs qu'il a dirigé, depuis ses débuts à Mayence, où il s'est battu pour obtenir la montée, jusqu'au Borussia Dortmund, où il a remporté le championnat et la coupe nationale. C’est à Liverpool qu’il a connu l’apogée de sa carrière d’entraîneur. Il y a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Tous les titres possibles, finalement.

Tout au long de son parcours, il a connu des émotions fortes, des rebondissements et d'incroyables comebacks. Voici neuf matches qui ont contribué à définir sa carrière d'entraîneur et qui resteront inoubliables pour tous ceux qui ont eu la chance de les regarder en direct.

01 Mayence 05 3-0 Eintracht Trier, mai 2004

La philosophie de Klopp s'est développée à Mayence © Moritz Winde/Bongarts/Getty Images

La capacité de Klopp à transformer les outsiders en favoris s'est révélée pour la première fois à Mayence. Après plusieurs échecs, l'équipe a décroché la promotion en Bundesliga pour la première fois de son histoire, en jouant avec l'intensité qui allait devenir la signature de Klopp. Avant ce dernier match de la saison, l'Alemannia Aache, 3e, comptait deux points d'avance dans la lutte pour la dernière place de promu, mais sa défaite 1-0 à Karlsruhe a ouvert la voie à Mayence. Les hommes de Jürgen Klopp en ont profité pour se faufiler à la troisième place. Deux buts de Michael Thurk et un de Manuel Friedrich ont scellé la victoire dont Mayence avait besoin pour déclencher une fête incroyable se poursuivant jusqu’au bout de la nuit. Deux décennies plus tard, l'entraîneur considère toujours cet exploit comme l'un des plus beaux de sa carrière d’entraîneur.

02 Borussia Dortmund 3-3 Schalke 04, septembre 2008

Klopp est devenu entraîneur de Dortmund en 2008. Sa première expérience du derby de la Ruhr démarre de manière chaotique. Face à un stade rempli par 80 000 maillots jaunes, le Borussia accuse le coup. 3-0 pour Schalke à la mi-temps. C’est ce jour-là que la positivité sans faille de Klopp est révélée au grand public. Après une causerie qu’on imagine mythique, le BVB est transfiguré. Le club allemand entame une “remontada” qui s'achève par un but d'Alex Frei à la 89e minute sur penalty. Cette remontée a mis en évidence la confiance que Klopp a rapidement insufflée à sa nouvelle équipe et a donné un aperçu de ce qui allait se passer dans les années à venir.

03 Borussia Dortmund 5-2 Bayern Munich, mai 2012

Klopp met une énergie folle dans tout ce qu'il fait, même les célébrations © INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Le Dortmund de Klopp a réalisé le doublé en battant le Bayern Munich, éternel favori, lors de la finale du DFB-Pokal 2012, devant 75 000 spectateurs à l'Olympiastadion de Berlin. L'approche tactique de Klopp a eu raison du Bayern ce jour-là, Dortmund défendant de manière compacte et attaquant avec une précision et une rapidité cliniques. Robert Lewandowski fut la star du match. L'attaquant polonais, recruté par Klopp pour seulement 4,5 millions d'euros en 2010, a inscrit un triplé dans ce qui a été une victoire de prestige.

04 Norwich City 4-5 Liverpool, janvier 2016

Klopp a pris les rênes de Liverpool en octobre 2015 et ce match en dents de scie a incarné le mélange de chaos, de divertissement et de passion de ses premiers jours à la tête de l'équipe. Un match plein de brio offensif qui s'est conclu par un but d'Adam Lallana à la 95e minute, déclenchant des scènes d'émotion au cours desquelles Klopp a perdu et cassé ses lunettes au milieu de la pagaille. « J'ai une deuxième paire de lunettes, mais je n'arrive pas à les trouver », a-t-il déclaré. « C'est vraiment difficile de chercher des lunettes sans lunettes !” La célébration n'a fait que renforcer le lien avec les joueurs et les supporters. Cette victoire s'est avérée être une étape importante dans la réalisation de sa promesse de faire passer Liverpool « du stade de sceptique à celui de croyant ».

05 Liverpool 4-3 Borussia Dortmund, avril 2016

Une soirée qui s'est achevée par une victoire contre son ancien club. © John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Jouer contre son ancien club en quart de finale de l'Europa League était forcément un moment spécial pour Klopp. De là à imaginer une telle issue… jamais. Mené 3-1 le soir même et 4-2 sur l'ensemble des deux matches, Liverpool était quasiment éliminé. Les buts de Philippe Coutinho et de Mamadou Sakho ont donné une fin de match en apothéose. Dans le temps additionnel, Dejan Lovren a marqué de la tête pour ce qui est l'une des plus belles remontées européennes de l'histoire du club... jusqu'à la prochaine.

06 Liverpool 4-0 FC Barcelone, mai 2019

L'un des plus grands retours entré dans le folklore d'Anfield © Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Parmi tous les moments d’anthologie que Klopp a vécu sous les projecteurs d’Anfield, celui-ci est probablement le plus beau. Mené 3-0 après le match aller à Barcelone et avec ses stars Mohamed Salah et Roberto Firmino blessés, Liverpool n'a laissé aucune chance à son adversaire. Divock Origi a donné une lueur d'espoir aux supporters en début de match, avant que le remplaçant Georginio Wijnaldum ne mette le feu aux poudres en inscrivant deux buts en deux minutes juste avant l'heure de jeu. Alors que l’exploit paraissait désormais possible, mais encore fort lointain, l'intelligence tactique de Klopp et son aura sans pareille ont été démontrées une fois de plus lorsque Origi a détourné un corner rapidement tiré par Trent Alexander-Arnold. Un moment de génie de la part du latéral qui restera comme une action mythique. Le résultat a laissé Lionel Messi et Barcelone complètement abasourdis et Liverpool s'est dirigé vers la finale…

07 Tottenham Hotspur 0-2 Liverpool, juin 2019

Klopp célèbre la victoire en finale de la Ligue des champions ! © Matthias Hangst/Getty Images Sport

Klopp a remporté sa première Ligue des champions, et le sixième titre de Liverpool, lors de cette finale 100% anglaise. Après deux défaites en finale de la compétition, Klopp avait une troisième chance de remporter le graal sur la pelouse de l’Estadio Metropolitano de Madrid.

Bien entendu, il n’allait pas la laisser passer. Liverpool ouvre le score sur un penalty de Mo Salah et s’est ensuite contenté de gérer le match avec calme. Une performance qui caractérise l'évolution de Jurgen Klopp. Prônant un football total, l'entraîneur allemand a su mettre de l’eau dans son vin, et privilégier l’équilibre de son équipe, sans pour autant perdre l’intensité qui lui était propre. C’est encore Origi qui a scellé la victoire. Pour Liverpool, cette performance a, une nouvelle fois, consolidé son statut de géant historique du football mondial. Le lendemain matin, le journal local The Liverpool Echo titrait : « De sceptiques à croyants, en passant par les plus performants ». Un titre on ne peut plus juste.

08 Aston Villa 1-2 Liverpool, novembre 2019

Pour de nombreux fans, ce match de Premier League est le tournant emmenant les Reds jusqu’à leur titre de champion. Mené 1-0 à la 87e minute, le Liverpool de Klopp réussit à renverser la vapeur grâce à des buts tardifs d'Andrew Robertson et de l'ancien attaquant du Red Bull Salzbourg, Sadio Mané. La philosophie de Klopp, qui consiste à tout donner jusqu'au dernier souffle et à ne jamais perdre espoir, a encore permis à Liverpool de l’emporter sur le gong à Villa Park et a renforcé la conviction que les Reds pouvaient enfin mettre fin à 30 ans d'attente du titre de Premier League. Ils ont ensuite dominé la saison et terminé l’exercice avec un total record de 99 points.

09 Chelsea 0-1 Liverpool, février 2024

Klopp a décrit son dernier trophée avec Liverpool comme le plus spécial de sa carrière. Le manager allemand avait réussi à mener une équipe plutôt moyenne à la victoire contre Chelsea en finale de l'EFL Cup à Wembley. En ce 25 février 2024, Liverpool était privé de Salah, Alexander-Arnold, Darwin Núñez, Alisson, Dominic Szoboszlai et Diogo Jota. Par conséquent, son banc était presque entièrement composé de très jeunes joueurs issus du centre de formation. Après avoir subi une forte pression, et alors que des jeunes comme Bobby Clark, Jarell Quansah, James McConnell et Jayden Danns étaient entrés en jeu, le capitaine Virgil van Dijk a marqué à la 118e minute pour sceller une victoire qui a rempli Klopp de fierté. Il avait déjà annoncé qu'il quitterait son poste à la fin de la saison, mais la performance des joueurs de l'académie a montré qu'il laissait un héritage exceptionnel au club.