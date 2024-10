Jürgen Klopp est de retour aux affaires chez Red Bull

C’est annoncé : Jürgen Klopp occupera le poste de Head of Global Soccer chez Red Bull à partir du 1er janvier 2025. Il s'agit de sa première nomination depuis qu'il a quitté son poste à la tête des Reds de Liverpool, club de Premier League qu’il a ramené sur le toit de l’Europe.

Dans ses nouvelles fonctions, le charismatique Allemand supervisera le réseau international de clubs de football de Red Bull. Il ne sera pas impliqué dans les opérations quotidiennes, mais apportera une vision stratégique et soutiendra les directeurs sportifs dans la mise en œuvre de la philosophie Red Bull. En outre, l'homme de 57 ans soutiendra les activités de recrutement de l'organisation au niveau mondial et contribuera à la formation et au développement des entraîneurs.

Klopp, dont la carrière d'entraîneur a débuté à Mayence en 2001, a fait part de son enthousiasme à l'idée de prendre en charge un projet multi-clubs dans un rôle stratégique.

Jürgen Klopp rejoint Red Bull au niveau mondial

“Après avoir passé près de 25 ans sur la touche, je ne pouvais pas être plus enthousiaste à l'idée de participer à un projet comme celui-ci”, a-t-il déclaré. “Mon rôle a peut-être changé, mais pas ma passion pour le football et les personnes qui font de ce sport ce qu'il est.”

“En rejoignant Red Bull au niveau mondial, je souhaite développer, améliorer et soutenir l'incroyable talent footballistique dont nous disposons. Il y a de nombreuses façons d'y parvenir, qu'il s'agisse d'utiliser les connaissances et l'expérience que possède Red Bull ou d'apprendre d'autres sports et d'autres secteurs d'activité.”

“Ensemble, nous pouvons découvrir ce qui est possible. Je considère mon rôle avant tout comme celui d’un mentor pour les entraîneurs et les dirigeants des clubs Red Bull, mais en fin de compte, je fais aussi partie d'une organisation unique, innovante et tournée vers l'avenir. Comme je l'ai dit, je ne pourrais pas être plus enthousiaste.”

Mon rôle a peut-être changé, mais pas ma passion pour le football Jürgen Klopp

Oliver Mintzlaff, directeur général des projets d'entreprise et des investissements chez Red Bull, a décrit cette nouvelle comme la plus importante nomination dans l'histoire de Red Bull et de son lien avec le monde du ballon rond.

“Nous sommes très fiers de cette signature exceptionnelle et certainement la plus forte de l'histoire de Red Bull dans le football”, a-t-il déclaré. “Jürgen Klopp est l'une des figures les plus importantes et les plus influentes du football mondial, il possède des compétences et un charisme extraordinaires.”

“Dans son rôle de responsable du football, il va changer la donne en ce qui concerne notre implication dans le football international et dans son développement. Nous espérons qu'il donnera des impulsions précieuses et décisives dans des domaines clés afin de rendre les clubs encore meilleurs, à la fois collectivement et individuellement.”

Klopp est l'une des personnalités les plus demandées du football mondial depuis que son inoubliable ère de neuf ans à la tête de Liverpool a pris fin à l'issue de la saison 2023-24 de Premier League.

Au cours de son mandat à Anfield, il a ramené le club vers les sommets. Ligue des champions 2018-19, Premier League en 2019-20, FA Cup en 2021-22, deux League Cups, Coupe du monde des clubs de la FIFA et Supercoupe de l'UEFA. En outre, son équipe de Liverpool a été deux fois finaliste de la Ligue des champions et une fois de la Ligue Europa.

Avant cela, il a mené le Borussia Dortmund à deux titres de Bundesliga, auxquels il a ajouté une DFB Pokal (la coupe d’Allemagne) en 2012 pour réaliser un doublé cette saison-là. Il a également emmené le club en finale de la Ligue des champions.

À Dortmund comme à Liverpool, les équipes de Klopp ont remporté des trophées tout en jouant un football résolument offensif se portant vite vers l’avant, séduisant au passage les spectateurs neutres un peu partout sur la planète.

Il a dit un jour qu'il aimait que ses équipes jouent du football “heavy metal”, sans forcément maximiser la possession de balle, en opposition au Barça de l’époque, ou à Arsenal sous Arsène Wenger. Ce qui est certain, c’est qu'il a offert pas mal de scénarios fous aux supporters. Cette étiquette ne rend pas justice au travail de remodelage technique qu'il a effectué à Anfield. Au fil des ans, il a fait de Liverpool une équipe formidable et polyvalente, avec une défense solide complétant une ligne d'attaque époustouflante.

Quel sera le prochain poste de Jürgen Klopp ?

Malgré de nombreuses rumeurs faisant état de contacts avec des mastodontes du football pendant sa pause, Jürgen Klopp a décidé que sa prochaine aventure se déroulerait au sein de Red Bull. Il entrera donc en fonction le 1er janvier en tant que Head of Global Soccer.

Il ne sera pas impliqué dans les opérations quotidiennes, mais supervisera un groupe de clubs qui ont l’habitude de jouer un style de football assez proche de celui que Klopp mettait en place pendant sa carrière d'entraîneur.

Il devrait être officiellement présenté lors d'une conférence de presse à la mi-janvier 2025.

Le palmarès de Jürgen Klopp

Champions League : 2018-19, Liverpool

Premier League : 2019-20, Liverpool

FA Cup : 2021-22, Liverpool

English Football League Cup : 2021-22, 2023-24, Liverpool

FIFA Club World Cup : 2019, Liverpool

UEFA Super Cup : 2019, Liverpool

FA Community Shield : 2022, Liverpool

Bundesliga : 2010-11, 2011-12, Borussia Dortmund

DFB Pokal : 2011-12, Borussia Dortmund

DFL Supercup : 2013, 2014, Borussia Dortmund

Où Jürgen Klopp a-t-il coaché ?

Tout au long de sa carrière d'entraîneur, Klopp n'a pas hésité à donner leur chance à de jeunes joueurs et à développer un style de jeu basé sur l'énergie, la vitesse et la précision. Habituellement appelé “gegenpressing”, cette stratégie demande aux joueurs de presser leurs adversaires à la perte du ballon, pour le récupérer le plus haut possible avant d'effectuer des transitions rapides vers l’avant.

Il a dévoilé sa philosophie d'entraîneur au monde entier pour la première fois en 2001, à Mayence, après avoir été nommé entraîneur du club où il avait passé la plus grande partie de sa carrière de joueur. En 2004, il a conduit le club à la promotion en Bundesliga pour la première fois de son histoire.

En 2008, il signe au Borussia Dortmund, et le mur jaune a rapidement pu profiter de succès inattendus. Klopp a mené le club à des titres consécutifs de Bundesliga en 2011 et 2012, ainsi qu'à une participation à la finale de la Ligue des champions en 2013.

En 2015, Klopp s'est donné pour mission de réveiller un autre géant du football européen : Liverpool.

Les Reds n'avaient plus remporté le titre de champion d'Angleterre depuis 1990, mais la passion, la vision et l'énergie de Klopp ont transformé leur destin. Les Reds sont devenus des prétendants à toutes les compétitions et ont développé une rivalité passionnante avec le Manchester City de Pep Guardiola. Ces duels à répétitions ont transcendé le football anglais et passionné les fans du monde entier.

Ligue des champions, Premier League, FA Cup : Liverpool a tout gagné sous la houlette de Klopp.

Et même si son prochain rôle ne sera peut-être pas directement sur la ligne de touche, sa carrière prouve que lorsque Klopp et le football sont ensemble, c’est toujours une bonne nouvelle pour le football.