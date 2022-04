Mais qui es-tu, Jüri Vips ?

Le présentateur n'a pas repris son souffle que le problème est déjà résolu. « Combien font 48375 + 27624 ? » pose-t-il, en prenant soin de cacher le résultat au tableau. « 75999 » lui répond de tête son jeune interlocuteur, arborant un t-shirt noir Pepe Jeans et une coupe de premier de la classe. Cette petite tête blonde s'appelle Jüri. Il est âgé de 8 ans et s'invite, ce soir-là, à la télévision estonienne pour étaler ses capacités exceptionnelles en calcul mental. Participant à l'émission Estonia's Got Talent, le petit génie enchaîne additions, soustractions et équations à une inconnue comme s'il était le héros d'un reboot télévisuel de Good Will Hunting. « C'est probablement [à cause de cette émission] que je me suis tant fait harceler à l'école » s'amuse-t-il, une décennie plus tard,

C'est l'écurie Prema, centre de formation où se succèdent de nombreuses futures étoiles de la catégorie reine (Pierre Gasly, Charles Leclerc, Mick Schumacher), qui l'accueille. Et s'il est sacré meilleur rookie du championnat italien en 2016, c'est en Allemagne qu'il s'illustre, un an plus tard, en s'adjugeant le titre au bout du suspense. Promu en F3 Europe, l'Estonien confirme en terminant meilleur rookie (quatre victoires, 4e au général) et intègre le Red Bull Junior Team pour franchir une nouvelle – et peut-être ultime – étape dans son ascension. Car s'il ne cumule pas suffisamment de points pour obtenir la Super Licence, il est considéré, dès 2019, comme un prétendant à un baquet AlphaTauri à moyen terme. Mais la pandémie et l'éclosion de Yuki Tsunoda changent la donne.