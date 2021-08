Justine Dupont : "McFly et Carlito doivent rester comme ils sont !"

Oui, il y aura plus de rame et moins de temps de repos. Et avec la fatigue, tu peux te friter plus facilement (rires). Ils vont peut-être découvrir des traits de personnalité de l’autre qui vont les perturber. Il faudra accepter que l’un soit effrayé par quelque chose, ou moins enthousiaste parfois. Et l’autre danger, c’est surtout la répétitivité. C’est une traversée très monotone, et tu peux perdre l’envie de continuer parce que ça n’est pas très rigolo. Et puis il y a toutes les petites choses imprévisibles à prendre en ligne de compte… Les ampoules sur les mains, le froid, le mal de mer... Tout ça, ce sera plus dur que l’effort physique selon moi.