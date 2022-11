Quand Justine Dupont imagine une session de surf parfaite

Justine Dupont La waterwoman Française Justine Dupont est l’une des meilleures surfeuses de big wave. En 2019, elle surfe la plus grosse vague de sa vie à Nazaré avant de décrocher le titre aux Mondiaux de SUP.

a eu l'occasion de surfer une bonne partie des (plus grosses) vagues du monde entier. Mais à quoi ressemblerait la session ultime de celle qui est aujourd'hui considérée comme la surfeuse la plus polyvalente ? On lui a demandé.

Comment Justine Dupont a remporté le Ride of The Year Award aux Red Bull Big Wave Awards 2020 avec cette vague surfée pendant le Nazaré Tow Surfing Challenge.

Je dirais 16 à 18 degrés. La température de l’eau à Nazaré ne me dérange pas trop. On porte des combinaisons et j’y suis habituée. Bien sûr, il existe aussi une autre session parfaite à Tahiti avec une eau à 30 degrés et c’est super aussi, mais j’aime la combinaison, c’est comme ça que j’aime faire du surf.

