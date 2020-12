Les plus grands sportifs sont supers héros, mais ils ne sont pas surhumains pour autant. Qu’ils s’appellent Michael Jordan, Tiger Woods ou Roger Federer, leur dévouement total, leur sang, leur sueur et leurs larmes sont précisément ce qui leur ont permis d’arriver au sommet.

Tout comme eux, Kai Lenny est considéré comme une icône. Avec sa maîtrise hors du commun des vagues de tous genres, celui qui est né et a grandi sur l'île de Maui est considéré comme l'un des plus grands watermen de la planète. Kai, qui signifie océan en hawaïen, s’est aujourd’hui spécialisé dans le surf de gros après avoir été huit fois champion du monde de SUP. Il possède également une solide expérience en kitesurf, en windsurf, en paddle et en foil.

Kai Lenny se prépare à aller à l'eau à Hawaï © Jake Marote

La nouvelle série "Life of Kai" ne cache rien des folies qu'exige une telle carrière. Alors, entre deux houles à Tahiti et Nazaré, nous avons rencontré Kai chez lui à Maui pour qu’il nous en parle lui-même.

Regardez le premier épisode de "Life of Kai" ci-dessous :

Aloha Mr Lenny

Parle-nous de "Life of Kai". Qu’as-tu voulu montrer dans cette série ?

"Life of Kai" est une série qui porte un regard authentique sur ma vie. Cela devrait permettre au public de mieux comprendre ce que coûtent les belles images que l’on voit des surfeurs sur de grosses vagues. J'ai parfois l'impression que les gens me considèrent comme un type surhumain. Mais je pense que cette série montre assez clairement que la raison pour laquelle je fais ce que je fais est essentiellement liée à mon travail.

Je ne suis qu'un être humain qui est parvenu à atteindre ce niveau en travaillant aussi fort que possible toute ma vie. Je voulais aussi montrer au public le type d’expérience que l’on peut vivre en tant qu’athlète de haut niveau. Je parle des expériences que je vis couramment avec les gens qui m’accompagnent et qui m’inspirent. Ce sont eux qui m’aident à atteindre un tel niveau.

Kai Lenny sur le tournage de la série "Life of Kai" © Jake Marote

Comment gérer la peur ?

Ce qui est difficile, c’est de surmonter sa peur de l’inconnu. Une fois que vous y êtes parvenu, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le surf et chercher à progresser encore plus. Je pense être capable d’affronter des situations hors-normes car j’ai progressé peu à peu pour en arriver là. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cette série prouve que vous pouvez atteindre des objectifs très élevés si vous vous y consacrez pleinement. J’ai par exemple réalisé des choses l’année dernière que je ne pensais pas réalisables il y a trois ans.

Kai Lenny sur une vague monstrueuse à Nazaré © Mattias Hammer

Tu parles de progression, ce qui semble être une de tes obsessions. Mais quel type de progression raconte "Life of Kai" ?

Je pense que la série rend compte de ma progression en tant qu’être humain entre le premier et le dernier épisode. On peut voir au début que je suis assez confiant grâce à mon expérience. Mais ensuite, je me rends compte que je dois continuer à travailler. On ne peut pas forcer les choses. On n’a que ce que l’on mérite. Et je pense que tout ça se voit dans la série.

J’ai vraiment l’impression qu’en un an seulement, je suis déjà devenu une personne complètement différente. J’ai probablement un peu mûri (rires). Ça a mis du temps à venir émotionnellement et mentalement. Au début, je pense que je montre un caractère très sérieux et hyper concentré dans mon approche des grosses vagues. À la fin, je parviens à laisser cette hyper-vigilance de côté. Je lâche prise et je m'amuse.

Kai Lenny sur le spot de Peahi à Hawaï © Eric Aeder

Sur quels spots "Life of Kai" emmène-t-il le spectateur ?

Ça commence chez moi à Hawaï avec ma famille. Je me prépare pour la saison de grosses vagues mais je me blesse. J’essaie de récupérer pour être prêt pour l’événement le plus important à Jaws, mais je n’y parviens pas vraiment alors que cette compétition représente tellement pour moi.... Ensuite, la deuxième moitié de la série permet au spectateur de voir ma quête constante de progression sur les grosses vagues. On part vers Nazaré au Portugal et c’est là que je commence à tester des foils. J'essaie également de me mettre au même niveau que mon partenaire sur l’eau Lucas 'Chumbo' Chianca . C’est toute une aventure, de se rendre là-bas.

Pas droit à l'erreur © Eric Aeder

Dans la série, on peut voir que tu as une routine d’entraînement assez précise. Peux-tu nous expliquer à quoi ressemble une semaine normale à la maison ?

Hors de l'eau, je bosse l'aérobie et l'anaérobie. Je fais aussi de la musculation trois fois par semaine. Ensuite, deux fois par semaine, je fais des exercices d’activation en essayant de laisser respirer mon corps, qui passe beaucoup de temps dans l’eau. Donc, je passe bien cinq jours par semaine à la salle. C’est un entraînement qui a évolué au fil du temps car je veux continuer à pouvoir tirer le maximum de performances de mon corps. La seule façon de le faire est de passer à un entraînement plus pointu. C’est mon métier, et je dois donc en être capable.

Quand je vais dans l’eau, j’essaye de diversifier autant que possible les sports que je pratique. Mais je veux les faire à fond. Toujours. Donc, après le réveil, je commence à surfer sur des petites vagues, ce qui me permet de mieux appréhender ensuite les grosses vagues car il faut des muscles chauds pour pouvoir effectuer des manœuvres rapides quand le plan d’eau l’exige. Ensuite, soit je fais du foil en m’amusant avec le vent s’il y en a et je surfe alors au moins sur 16 km, soit je dois "pomper" avec ma planche car le vent est trop faible. Mais je peux cela dit couvrir la même distance avec cette technique. Ensuite, j'essaie d’attraper un maximum de vagues avec mon foil et d’enchaîner les figures.

Kai Lenny pose chez lui à Hawai © Jake Marote

Si le vent progresse encore plus fort, je peux passer sur du windsurf pour en profiter au maximum. Je cherche toujours à comprendre comment faire tourner une grosse planche très vite et comment exploiter la puissance des éléments qui m'entourent. Si le même jour je peux aussi faire du kitesurf, je le ferai. Ce sport me permet de mieux appréhender l’espace grâce aux figures aériennes sur lesquelles je peux m’envoler jusqu’à 15 mètres de hauteur. Tout ça m’aide au moment d'affronter des grosses vagues en surf.

Mais si je suis complètement crevé en fin de journée, j'adore sortir mon stand up paddle. Je peux pagayer pour attraper un tas de vagues. C'est un excellent entraînement pour mieux maîtriser une grande planche. En dehors de mon entraînement sur l’eau, je vais également une à deux fois par semaine à la piscine pour des exercices d’apnée qui me permettent de mieux gérer des situations critiques. Sinon, il m'arrive aussi de soulever des poids dans l’eau ou de chercher à améliorer ma fréquence cardiaque.

L'Hawaïen est aussi à l'aise en foil © Jake Marote

Au-delà de l'entraînement physique, la chose la plus importante qui soit, c'est le repos. Mais même pendant ma période de repos, lorsque j'essaie de ne pas être actif physiquement, je travaille sur l'équipement et la technologie avec mes amis et sponsors pour qu'ils m'aident à passer de nouveaux caps. Je pousse ces recherches techniques aussi loin que possible pour améliorer mes performances.

Et sur le plan nutritionnel, tu t'envoies toujours des burritos farcis aux haricots Taco Bell ? C’est un peu ton péché mignon non ?

Oh oui (rires). J’adore ça. Mais la plupart du temps, je mange très sainement et j’opte toujours pour des aliments locaux produits à Maui. Mes parents m’ont toujours nourri avec des bons aliments. Mais manger sainement peut être difficile lorsque vous voyagez. Alors si parfois il n’y a rien d’autre à manger que ce que vous trouvez sur place, vous pouvez faire quelques exceptions.

Kai Lenny passe de plus en plus de temps en foil © Hugo Silva

Quels sont tes objectifs pour cet hiver ?