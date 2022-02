“Life of Kai” : Impossible n'est pas Kai Lenny

Kai Lenny: Je pense que je suis un peu né comme cela. Je me dis souvent: ‘comment vais-je passer ma journée ?’ Il n’y a pas de meilleure réponse que celle d’être proactif et de faire ce qu’on aime. Il est facile de s’améliorer et de rester motivé quand on fait ce qu’on aime. J’ai une passion pour rider des vagues géantes. En fait, je suis passionné par tous les sports d’eau. Chaque journée me ramène vers l’océan, me renvoie dans l’eau et me pousse à être un peu meilleur que la dernière fois. Cela me motive tellement, surtout quand tu vis à Hawaï. Je me relève le lendemain et je recommence.