Kai Lenny, en guerre contre le plastique

Kai Lenny en foil, entre les îles hawaïennes

Quelque part entre les îles d' Hawaï et de Maui , dans une eau d'un bleu si profond qu'elle paraît noire, la vie marine est agitée. Les poissons volants sautent hors de l'eau plus que d'habitude, des rorquals géants agitent leurs nageoires pendant que des dauphins secouent la tête, d'un air amusé. Ailleurs, un jeune homme se déplace gracieusement sous le vent, et lévite au-dessus de l'eau.

Kai Lenny en lévitation © Andy Mann 01 / 03

Ce jeune homme, c'est le waterman Kai Lenny , debout sur son foil. Il réalise l'une des cinq traversées des canaux entre les îles d'Hawaï , dans le cadre d'une mission particulière. Des traversées qui, soit dit en passant, font entre 50 et 80 kilomètres.

"À un moment donné, en arrivant à Oahu , il y a eu un courant de six nœuds qui sortait du port de Hawaï ", raconte-t-il. "Et quand le courant se précipite contre la houle, il la fait monter à des hauteurs incroyables. La houle faisait entre 3 et 4 mètres, ce qui est énorme en pleine mer. C'était probablement la partie la plus traître du voyage. Mais honnêtement, c'était aussi la plus fun".

Standup hydrofoiling between Molokai and Oahu © Andy Mann 01 / 04

"Fun", car Lenny n'en est pas à son coup d'essai. En réalité, le surfeur de 24 ans, champion de planche à voile, de kitesurf , de surf , et six fois champion du monde de SUP , a traversé ces eaux à de nombreuses reprises. Il a déjà pagayé dans la plupart des canaux situés entre les îles hawaïennes (à l'adolescence), aussi bien allongé que debout. Il l'a aussi fait en planche à voile et en kitesurf . Cette fois, il a battu son propre record de 41 minutes sur la traversée en hydrofoil. C'est un écart énorme, mais c'est surtout un record du monde.

"Ce n'est pas officiel", explique Lenny. "Mais quand la course aura lieu cet été et que j'aurai l'occasion de le refaire, je le rendrai officiel. En battant le record Molokai-Oahu, ma confiance pour continuer à établir de nouveaux records personnels est à son maximum. J'ai l'impression que la porte est officiellement ouverte pour essayer de nouvelles choses sur ce canal et dans cette discipline".

Pour être tout à fait exact, Lenny a réalisé la traversé de Big Island jusqu'au canal de Maui sur un foil, remorqué dans les premières houles par l'équipe de canoës Red Bull Wa'a. Il a ensuite réalisé les traversées entre Maui et Lanai, puis entre Lanai et Molokai, en hydrofoil kiteboard. Celle entre Molokai à Oahu, sur un foil à pagaies. Et lors de la dernière traversée, d'Oahu à Kauai, il a utilisé une voile.

Lenny remorqué par l'équipe Wa'a © Andy Mann 01 / 04

La raison pour laquelle Kai Lenny s'est lancé dans cette mission, c'est la pollution plastique des océans. Afin de sensibiliser les gens à l'importance de garder les côtes propres - et d'empêcher les plastiques de s'envoler dans l'océan - Kai Lenny a ainsi organisé des nettoyages massifs sur chaque plage où il s'arrêtait pendant une semaine.

Avec l'aide de Sustainable Coastlines Hawaii et de l'Institut 5 Gyres, il a ainsi organisé le plus grand nettoyage de plage jamais effectué à Hawaii. Les communautés de six îles différentes se sont mises au travail et ont ramassé plus de trois tonnes de débris de plastique en un seul nettoyage.

Plus de 300 volontaires ont rejoint Lenny à Hawaii © Andy Mann 01 / 05

"Nous pourrions passer des jours entiers à nettoyer, mais nous devons trouver un moyen d'arrêter ce flux et de le boucher", a déclaré Lenny. "L'océan a vraiment été mon plus grand pourvoyeur d'expériences, à part mes parents, bien sûr. Il est donc juste que je lui rende et que je le protège".

Des microplastiques entre Oahu et Kauai © Andy Mann 01 / 04

"Malheureusement, j'ai appris combien il y a de déchets dans l'océan", explique Kai Lenny. "Désormais, je veux vraiment sensibiliser les gens à ce problème et faire en sorte de l'éviter au maximum".

Cliquez ici pour soutenir cette cause et acheter des articles en éditions limitées dont les fonds iront au profit du 5 Gyres Institute et de Sustainable Coastlines.