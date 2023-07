Quand Kai Lenny se met au snowboard avec Travis Rice

Keith Malloy: C'est marrant parce que j'ai fait un peu de snowboard dans ma vie, mais je ne suis pas du tout un grand rider. C'était donc assez dingue d'être là-haut avec les hélicos. Je n'ai pas tout compris, mais je sais que c'était génial de travailler avec Travis Rice. C'est un animal et il propose certains des meilleurs trucs du monde visuellement.

Logistiquement, c'était compliqué dès le départ. Kai s'est d'abord un peu échauffé chez Travis dans le Wyoming, mais ensuite, tous les vols ont été annulés parce que l'Alaska était envahi par les fumées d'un volcan du Kamchatka. Pendant 24 heures, on a cru que le projet n'allait pas se faire.

Heureusement, on a finalement pu partir. Le seul problème, ensuite, c'est qu'en Alaska, la météo peut être mauvaise pendant plusieurs semaine d'affilée. On avait une fenêtre d'une semaine et on croisait les doigts. Le temps avait l'air ok pour Travis, mais on ne sait jamais. Voilà pour les premiers défis. Ensuite, il a fallu monter au sommet de ces pics et descendre. C'était une aventure en soi.