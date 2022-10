Comment Kalle Rovanperä change le rallye game

ont mis la main sur la discipline durant de très longues périodes grâce à leur connaissance uniques de tous les détails des courses. Chaque rallye est, en effet, organisé une seule fois par an. Les équipages sont autorisés à parcourir les étapes à une vitesse limitée à 80 km/h deux fois en guise de reconnaissance. Ensuite, ils n’ont en fait que très peu d’occasion de se lancer à fond dans les virages. Une erreur, un accident et vous ne revenez pas avant 12 mois.

, Robert Kubica, est passé au rallye à temps plein en 2013, par exemple, il a souffert de ce manque d’expérience. "C'est tellement difficile, avait-il alors déclaré. En course sur circuit, si vous faites une erreur, vous pouvez revenir et reconduire sur le même parcours. En rallye, si vous sortez de la route, vous ne revoyez pas l'endroit avant un an. Et quand vous revenez, les configurations peuvent changer complètement. Votre performance en rallye est donc surtout liée à l'expérience que vous accumulez au cours de votre carrière."

est un exemple classique. Les Alpes françaises en janvier ont plusieurs visages. Elles peuvent être chaudes et ensoleillées, synonymes d’adhérence sur le bitume et de routes rapides. Mais les Alpes peuvent aussi être glaciales et avec peu de visibilité. Le pilote doit s’adapter et comprendre comment les pneus vont fonctionner en toute circonstance.

Mais ce qui fait la plus grosse différence entre lui et les autres, c’est le fait d’avoir participé aux épreuves de R5 et Rallye 2 dès l’âge de 15 ans.

Mais ce qui fait la plus grosse différence entre lui et les autres, c’est le fait d’avoir participé aux épreuves de R5 et Rallye 2 dès l’âge de 15 ans.

Mais ce qui fait la plus grosse différence entre lui et les autres, c’est le fait d’avoir participé aux épreuves de R5 et Rallye 2 dès l’âge de 15 ans.

Les fans peuvent tout voir et tout entendre. Et cela change tout car il n'y a plus de secrets.

Les fans peuvent tout voir et tout entendre. Et cela change tout car il n'y a plus de secrets.

Les fans peuvent tout voir et tout entendre. Et cela change tout car il n'y a plus de secrets.