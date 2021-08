Pourquoi Kalle Rovanperä est le Max Verstappen du rallye mondial

a tout renversé quand il est arrivé en F1 en 2015 devenant le plus jeune pilote de l’histoire de la discipline à 17 ans et 166 jours. Depuis, Verstappen a continué à battre des records. Il est ainsi devenu le plus jeune pilote à inscrire des points au championnat, le plus précoce à mener un tour et le plus jeune à gagner une course de Formule 1. Ce genre de talent est très rare, mais passez au WRC et vous constaterez que

Des aptitudes prodigieuses à un si jeune âge ne sont pas la seule chose que les deux hommes ont en commun. Verstappen et Rovanperä possèdent des traits de caractère et des antécédents similaires qui les ont aidés dans leurs parcours respectifs vers le sommet.

Des aptitudes prodigieuses à un si jeune âge ne sont pas la seule chose que les deux hommes ont en commun. Verstappen et Rovanperä possèdent des traits de caractère et des antécédents similaires qui les ont aidés dans leurs parcours respectifs vers le sommet.

Des aptitudes prodigieuses à un si jeune âge ne sont pas la seule chose que les deux hommes ont en commun. Verstappen et Rovanperä possèdent des traits de caractère et des antécédents similaires qui les ont aidés dans leurs parcours respectifs vers le sommet.

Oh non ! Cette vidéo n'est actuellement pas disponible.

Pour commencer, les deux hommes sont les descendants de pilotes de classe mondiale. La star du WRC étant le fils de Harri Rovanperä, un pilote de rallye finlandais qui excellait sur la terre. Le père a signé 77 meilleurs temps en spéciales et a remporté une victoire en WRC au rallye de Suède tout en arrachant le titre lors de la Course des champions. Bref, une carrière réussie.

Pour commencer, les deux hommes sont les descendants de pilotes de classe mondiale. La star du WRC étant le fils de Harri Rovanperä, un pilote de rallye finlandais qui excellait sur la terre. Le père a signé 77 meilleurs temps en spéciales et a remporté une victoire en WRC au rallye de Suède tout en arrachant le titre lors de la Course des champions. Bref, une carrière réussie.

Pour commencer, les deux hommes sont les descendants de pilotes de classe mondiale. La star du WRC étant le fils de Harri Rovanperä, un pilote de rallye finlandais qui excellait sur la terre. Le père a signé 77 meilleurs temps en spéciales et a remporté une victoire en WRC au rallye de Suède tout en arrachant le titre lors de la Course des champions. Bref, une carrière réussie.

Verstappen est également issu d'une lignée de pilotes de course. Son père, Jos, a couru aux côtés de Michael Schumacher pour Benetton en 1994 et a participé à 107 autres Grands Prix au cours de la décennie suivante. Le vétéran a également remporté des victoires en A1 Grand Prix et dans la catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans, avant de devenir le mentor du jeune Max.

Verstappen est également issu d'une lignée de pilotes de course. Son père, Jos, a couru aux côtés de Michael Schumacher pour Benetton en 1994 et a participé à 107 autres Grands Prix au cours de la décennie suivante. Le vétéran a également remporté des victoires en A1 Grand Prix et dans la catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans, avant de devenir le mentor du jeune Max.

Verstappen est également issu d'une lignée de pilotes de course. Son père, Jos, a couru aux côtés de Michael Schumacher pour Benetton en 1994 et a participé à 107 autres Grands Prix au cours de la décennie suivante. Le vétéran a également remporté des victoires en A1 Grand Prix et dans la catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans, avant de devenir le mentor du jeune Max.